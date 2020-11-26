Снижение финансового порога для участия компаний в налоговом мониторинге

В статье разберем новый законопроект и что вам нужно про него знать.

Плюсы и минусы законопроекта для компаний

В первую очередь отметим, что законопроект расширяет перечень потенциальных налогоплательщиков, которые могут перейти на налоговый мониторинг в качестве альтернативы стандартным формам налогового администрирования. В нынешней редакции НК РФ налоговый мониторинг ориентирован на крупнейших налогоплательщиков, у которых одновременно и объем выручки, и чистые активы превышают 3 млрд. руб., а совокупная сумма основных уплачиваемых в федеральный бюджет налогов составляет более 300 млн. руб.

Если изменения вступят в силу, применять налоговый мониторинг смогут компании и с гораздо меньшими показателями: в отношении выручки и активов — порог снижается до 1 млрд., по налоговым платежам — до 100 млн. руб. По новым правилам в расчете совокупной суммы налогов помимо НДС, налога на прибыль, НДПИ и акцизов будут учитываться НДФЛ и страховые взносы.

Во-вторых, по сравнению с текущей редакцией НК РФ новый проект закона практически полностью исключает проведение камеральных проверок в период проведения налогового мониторинга, единственное исключение — досрочное прекращение мониторинга.

В-третьих, законопроект дает налогоплательщикам дополнительную возможность для представления пояснений или добровольного уточнения налоговых обязательств в случае выявления факта неправильного исчисления (удержания), неполной или несвоевременной уплаты налоговых платежей. В таком случае у налогоплательщиков будет 15 дней для предоставления пояснений налоговым органам или внесения необходимых исправлений. Ранее НК РФ не предусматривал такую возможность.

Наконец, устранена необходимость ежегодного продления налогового мониторинга — теперь достаточно будет представить заявление о проведении налогового мониторинга с приложением необходимых документов единовременно (в момент перехода на данную форму контроля).

Вместе с тем судить о каких-либо минусах законопроекта можно будет только по прошествии определенного времени с момента одобрения законопроекта и его вступления в силу. Многое будет зависеть от организации взаимодействия между налогоплательщиками и налоговыми органами. На наш взгляд, эффективность такого взаимодействия во многом определит то, на сколько хорошо налоговые органы понимают специфику отрасли и бизнес-модели налогоплательщиков, которые перейдут на налоговый мониторинг

В чем преимущества для компаний в доступе к налоговому мониторингу?

Так или иначе, налоговый мониторинг — это компромисс для бизнеса в вопросе управления налоговыми рисками. В обмен на полную открытость налоговым органам налогоплательщик получает гарантии отсутствия налоговых проверок (кроме исключительных случаев, перечисленных в п.1.1 ст. 88 и п. 5.1 ст.89 НК РФ), а также возможность избежать нежелательных налоговых последствий там, где они могут возникнуть.

При совершении нетипичных или рисковых операций налогоплательщику потребуется заручиться мотивированным мнением налогового органа. В условиях контроля в режиме реального времени из поля зрения налоговой вряд ли ускользнет какая-либо сомнительная операция налогоплательщика и действия налогового органа не заставят себя долго ждать.

Для добросовестных налогоплательщиков такой формат сотрудничества имеет преимущества в тех случаях, когда налоговые последствия операции сложно оценить из-за отсутствия или неоднозначности имеющейся правоприменительной практики.

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Кроме того, с учетом поправок внесенных законопроектом, по сравнению с обычными формами контроля налоговый мониторинг отличается высокой степенью автоматизации и возможностью удаленного взаимодействия с налоговой, при этом дистанционный доступ налоговиков к информационным системам налогоплательщика позволяет свести к минимуму бумажный документооборот между сторонами и избежать многочисленных запросов документов от налоговой.

В долгосрочной перспективе налоговый мониторинг позволит перейти бизнесу на риск-ориентированный подход в налоговой сфере и сократит затраты на администрирование налоговых платежей.