Кадровая отчетность в госорганы: что и куда сдавать

Кадровая отчетность, которую работодатель должен представлять в государственные органы, включает отчетность в ПФР, органы статистики, центр занятости, военкомат, МВД России и иные государственные органы.

Какую отчетность по кадрам должна сдавать компания или ИП (работодатель) в государственные органы? Самое главное — надо «разделить» все виды отчетности на категории по сроку сдачи:

Раз в месяц (ежемесячная);

Раз в квартал (ежеквартальная);

Раз в год (ежегодная);

По запросу один раз в 2 года или более (периодическая);

По наступлению конкретного события (исключительная).

Давайте рассмотрим отдельные формы отчетности и сроки ее представления работодателями в государственные органы.

Ежемесячная кадровая отчетность

Отчетность в Фонд занятости — это:

информация о наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей, содержащая сведения о наличии свободного рабочего места или должности в организации, на которую может быть трудоустроен новый работник.

информация о созданных или выделенных рабочих местах для трудоустройства инвалидов.

сведения о применении в отношении данного работодателя процедур о несостоятельности (банкротстве).

информация, необходимая для осуществления деятельности по профессиональной реабилитации и содействию занятости инвалидов.

Отчетность в органы госстатистики — это:

1) Сведения о численности и заработной плате работников по форме П-4 (представляются работодателем ежемесячно не позднее 15-го числа после отчетного периода).

Кто сдает такой отчет? Такой отчет П-4 сдают компании:

средняя численность работников которых в течение двух предыдущих лет превышает 15 человек, включая работающих по совместительству и договорам гражданско-правового характера, а годовой оборот в этот же период превышает 800 млн руб.;

юридические лица, являющиеся владельцами лицензий на добычу полезных ископаемых, независимо от средней численности работников и объема оборота организации;

юридические лица, зарегистрированные или прошедшие реорганизацию в текущем или предыдущем году, независимо от средней численности работников и оборотов.

2) Сведения о приостановке (забастовке) и возобновлении работы трудовых коллективов по форме 1-ПР представляются работодателем в территориальные органы Федеральной службы государственной статистики только при наличии наблюдаемого события на 2-й день после отчетного периода. В случае отсутствия события отчет по указанной форме не представляется.

3) Сведения о просроченной задолженности по заработной плате представляются работодателем в зависимости от вида экономической деятельности по форме 3-Ф на следующий день после отчетной даты по состоянию на 1-е число каждого месяца. В случае отсутствия просроченной задолженности отчет по указанной форме не представляется.

Отчетность в ПФР — это:

1) Сведения о застрахованных лицах представляются работодателем о каждом работающем у него застрахованном лице ежемесячно не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом (месяцем), по форме СЗВ-М.

2) Сведения о трудовой деятельности работников по форме СЗВ-ТД передаются работодателем, начиная с 1 января 2020 года не позднее 15-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором проведены кадровые мероприятия или подано заявление о продолжении ведения трудовой книжки либо о представлении сведений о трудовой деятельности.

Напомним, что начиная с 1 января 2021 года форма СЗВ-ТД представляется в случае перевода на другую постоянную работу, подачи зарегистрированным лицом заявления о продолжении ведения трудовой книжки либо о представлении сведений о трудовой деятельности не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным, а в случаях приема на работу и увольнения зарегистрированного лица — не позднее рабочего дня, следующего за днем издания соответствующего приказа (распоряжения), иных решений или документов, подтверждающих оформление (прекращение) трудовых отношений.

Ежеквартальная кадровая отчетность

Отчетность в госстатистику:

1) Сведения о неполной занятости и движении работников представляются работодателем по форме П-4 (НЗ). Этот отчет сдают компании, средняя численность работников которых по итогам деятельности за предыдущий год превышает 15 человек (включая работающих по совместительству и договорам гражданско-правового характера), всех видов экономической деятельности и форм собственности.

Вновь созданные организации в текущем году представляют отчет независимо от средней численности работников. Сдавать сведения следует не позднее 8-го числа после отчетного квартала в территориальный орган Росстата в субъекте РФ.

2) Сведения о численности и заработной плате работников по форме П-4. Представляются работодателем ежеквартально не позднее 15-го числа после отчетного периода, в случае если он относится к юридическим лицам, кроме субъектов малого предпринимательства, организаций, средняя численность работников которых в течение двух предыдущих лет не превышает 15 человек, включая работающих по совместительству и договорам гражданско-правового характера, и годовой оборот организации в течение двух предыдущих лет не превышает 800 млн руб., всех видов экономической деятельности и форм собственности.

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Ежегодная кадровая отчетность

Отчетность в военкомат:

1) Списки работников мужского пола 15-летнего и 16-летнего возраста представляются работодателем в военные комиссариаты по месту жительства (месту пребывания) граждан ежегодно в срок до 15 сентября.

2) Списки работников мужского пола, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет в следующем году, составляются в аналогичном порядке и представляются работодателем в военные комиссариаты по месту жительства (месту пребывания) граждан ежегодно до 1 ноября.

Отчетность в ПФР:

1) Сведения о страховом стаже застрахованных лиц по форме СЗВ-СТАЖ представляются работодателем не позднее 1 марта года, следующего за отчетным.

2) Сведения о страхователе, передаваемые в ПФР для ведения индивидуального (персонифицированного) учета, по форме ОДВ-1 представляются работодателем не позднее 1 марта года, следующего за отчетным.

Отчетность в органы статистики:

1) Сведения о численности и заработной плате работников по форме 1-Т представляются работодателем, если он относится к юридическим лицам (кроме субъектов малого предпринимательства) всех видов экономической деятельности и форм собственности, не представлявшим в отчетном году форму федерального статистического наблюдения П-4 «Сведения о численности и заработной плате работников», по перечню организаций, определенному территориальным органом Росстата в субъекте Российской Федерации. Срок предоставления — 30 января после отчетного периода.

2) Сведения о состоянии условий труда и компенсациях на работах с вредными и (или) опасными условиями труда по форме 1-Т (условия труда) представляются работодателем, если он относится к юридическим лицам (кроме субъектов малого предпринимательства) всех форм собственности, основной вид экономической деятельности которых относится к сельскому, лесному хозяйству, охоте, рыболовству и рыбоводству, добыче полезных ископаемых, обрабатывающим производствам, обеспечению электрической энергией, газом и паром, кондиционированию воздуха, водоснабжению, водоотведению, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений, строительству, транспортировке и хранению, деятельности в области информации и связи. Срок представления отчетности — 21 января.

3) Сведения о травматизме на производстве и профессиональных заболеваниях по форме 7-травматизм представляются работодателем, если он относится к юридическим лицам всех форм собственности (кроме микропредприятий), осуществляющим все виды экономической деятельности, кроме: финансовой и страховой деятельности, деятельности по операциям с недвижимым имуществом, государственного управления и обеспечения военной безопасности, социального обеспечения, образования, деятельности домашних хозяйств как работодателей, недифференцированной деятельности частных домашних хозяйств по производству товаров и оказанию услуг для собственного потребления, деятельности экстерриториальных организаций и органов. Срок представления отчетности — 25 января.

Исключительная кадровая отчетность

Исключительная кадровая отчетность представляется работодателями только при наступлении определенных событий и определяется в зависимости от органа, куда она подается.

Отчетность в ПФР:

1) Сведения по форме СЗВ-КОРР при необходимости уточнения (исправления) или отмены данных, учтенных на индивидуальных лицевых счетах застрахованных лиц, а также сведения по форме СЗВ-ИСХ в случае обнаружения факта несдачи персонифицированной отчетности за 2016 г. и более ранние годы.

2) Сведения по форме СЗВ-К обо всех включаемых в страховой (трудовой) стаж периодах работы и (или) иной деятельности в отношении всех работающих граждан до их регистрации в системе обязательного пенсионного страхования представляются работодателем в случае осуществления деятельности на территории Республики Крым или г. Севастополя не позднее 31.12.2021 г.

Отчетность в органы МВД России:

1) Уведомления о трудоустройстве иностранного гражданина (лица без гражданства) представляются работодателем, если он относится к организациям, оказывающим услуги по трудоустройству иностранных граждан (лиц без гражданства) на территории РФ. Уведомление представляется в течение 3 рабочих дней с даты трудоустройства иностранного гражданина (лица без гражданства).

2) Уведомления о заключении или прекращении (расторжении) трудового договора или гражданско-правового договора о выполнении работ (оказании услуг) с иностранным гражданином (лицом без гражданства) представляются работодателем в территориальный орган МВД России в случае привлечения для осуществления трудовой деятельности иностранного гражданина или лица без гражданства в срок, не превышающий 3 рабочих дней с даты заключения или прекращения (расторжения) соответствующего договора.