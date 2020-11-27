УСН: расчет налога и заполнение декларации

Упрощенная система налогообложения пользуется популярностью, поскольку ориентирована на малый бизнес и позволяет вместо нескольких налогов оплачивать всего один – налог при УСН (пп. 2, 3 ст. 346.11 НК РФ). Декларацию по УСН по итогам работы за 2020 год организации должны представить до 31.03.2021, а ИП – не позднее 30.04.2021.
О том, как рассчитать налог при УСН и заполнить декларацию, читайте в нашей статье.
Ограничения по применению УСН
Плательщиками налога при упрощенной системе налогообложения признаются организации и индивидуальные предприниматели, которые перешли на этот спецрежим и применяют его в порядке, установленном гл. 26.2 НК РФ (п. 1 ст. 346.12 НК РФ).
Применять «упрощенку» может не любая организация и не каждый предприниматель. Статьи 346.12 и 346.13 НК РФ предусматривают ряд ограничений.
Некоторые из них касаются только организаций (например, запрет на применение УСН при наличии филиалов), некоторые являются общими как для юридических лиц, так и для предпринимателей.
Таблица «Условия применения УСН»
Организации
ИП
Предельный размер доходов на УСН в 2020 г. — 150 млн рублей. Если лимит доходов превышен, надо вернуться на ОСН (п. 4 ст. 346.13 НК РФ).
В 2021 году предельная величина доходов увеличится до 200 млн руб. (пп. «б» п. 2 ст. 1 закона от 31.07.2020 № 266-ФЗ). В случае, если она превысит 150 млн руб., но будет меньше 200 млн руб., пользователь УСН не утратит право на применение спецрежима, но начнет платить УСН-налог по повышенным ставкам:
— 8 процентов для объекта «доходы» (пп. «б» п. 4 ст. 1 закона от 31.07.2020 № 266-ФЗ));
— 20 процентов для объекта «доходы минус расходы» (пп. «г» п. 4 ст. 1 закона от 31.07.2020 № 266-ФЗ)
Для перехода с ОСН на УСН с 2021 г. доходы за 9 месяцев 2020 г. должны быть не более 112,5 млн рублей без НДС (п. 2 ст. 346.12 НК РФ).
С учетом установленного на 2021 год коэффициента-дефлятора (1,032), для перехода на УСН в 2022 году доходы за январь — сентябрь 2021 года не должны превышать 116,1 млн руб
Для индивидуальных предпринимателей, желающих перейти на «упрощенку», ограничений по размеру доходов п. 2 ст. 346.12 НК РФ не предусматривает
Средняя численность работников — не более 100 человек (пп. 15 п. 3 ст. 346.12 НК РФ).
С 01.01.2021 максимально возможная численность работников увеличится до 130 человек (пп. «б» п. 2 ст. 1 Закона от 31.07.2020 № 266-ФЗ). Если численность персонала превысит 100 человек, но останется в пределах 130 человек, организация или ИП не утрачивает право на применение УСН, но обязана платить УСН-налог по повышенным ставкам:
— 8 процентов для объекта «доходы» (пп. «б» п. 4 ст. 1 закона от 31.07.2020 № 266-ФЗ);
— 20 процентов для объекта «доходы минус расходы» (пп. «г» п. 4 ст. 1 закона от 31.07.2020 № 266-ФЗ)
Бухгалтерская остаточная стоимость ОС — максимум 150 млн рублей (пп. 16 п. 3 ст. 346.12 НК РФ)
В отношении индивидуальных предпринимателей ограничения этой нормой не установлены (пп. 16 п. 3 ст. 346.12 НК РФ)
Максимальная доля других организаций в уставном капитале – 25 процентов (пп. 14 п. 3 ст. 346.12 НК РФ)
Отсутствие филиалов (пп. 1 п. 3 ст. 346.12 НК РФ)
Упрощенную систему налогообложения нельзя применять бюджетным и казенным учреждениям, банкам, ломбардам и некоторым другим организациям.
Для налогоплательщиков, применяющих УСН, налоговым периодом признается календарный год, а отчетными периодами — I квартал, полугодие и 9 месяцев календарного года (ст. 346.19 НК РФ).
Налоговым является период, по окончании которого определяется налоговая база и исчисляется сумма налога к уплате в бюджет (п. 1 ст. 55 НК РФ). А по результатам отчетных периодов подводятся промежуточные итоги, уплачиваются авансовые платежи по налогу.
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Ставки УСН-налога
Ставки УСН-налога определены положениями ст. 346.20 НК РФ.
1. Размеры общих ставок налога при УСН для каждого из объектов налогообложения (пп. 1, 2 ст. 346.20 НК РФ) приведены в таблице.
Объект налогообложения
Общая налоговая ставка, процент
«Доходы»
6
«Доходы минус расходы»
15
2. Возможность для всех субъектов РФ устанавливать соответствующими законами:
по объекту «Доходы» ставки могут быть снижены в пределах от 1 до 6 процентов;
размеры дифференцированных налоговых ставок в пределах от 5 до 15 процентов применительно к объекту налогообложения «Доходы минус расходы» в зависимости от категории налогоплательщиков (п. 2 ст. 346.20 НК РФ);
налоговую ставку 0 процентов для индивидуальных предпринимателей, впервые зарегистрированных после вступления в силу соответствующих законов субъектов РФ и осуществляющих предпринимательскую деятельность в производственной, социальной и (или) научной сфере (п. 4 ст. 346.20 НК РФ);
для налогоплательщиков Крымского полуострова и города Севастополя, применяющих УСН с объектом «Доходы минус расходы», ставка может быть снижена до 3 процентов (п. 3 ст. 346.20 НК РФ).
С 01.01.2021 для ряда случаев вводятся повышенные налоговые ставки:
8 процентов — для объекта налогообложения «доходы»;
20 процентов — для объекта «доходы минус расходы».
Они применяются, когда (п. п. 1.1, 2.1 ст. 346.20 НК РФ):
доходы в отчетном (налоговом) периоде, определяемые нарастающим итогом с начала налогового периода, составили более 150 млн руб., но не превысили 200 млн руб.;
средняя численность за отчетный (налоговый) период превысила 100 человек, но не более чем на 30 работников.
По повышенной ставке облагается часть налоговой базы, приходящаяся на период с начала квартала, в котором допущены превышения.Расчет УСН-налога с применением повышенной ставки имеет особенности.
С 01.01.2021 в ряде случаев при расчете налога или авансового платежа будет необходимо суммировать следующие величины (п. п. 1, 3, 4 ст. 346.21 НК РФ):
произведение обычной ставки и налоговой базы (по применяемому объекту УСН) за отчетный период, предшествующий кварталу, в котором произошло превышение;
произведение повышенной ставки и разницы между налоговой базой (по применяемому объекту УСН) за отчетный (налоговый) период и налоговой базой за отчетный период, предшествующий кварталу, в котором произошло превышение.
Если превышение будет допущено в первом квартале, то повышенная ставка устанавливается на весь налоговый период. В остальном порядок расчета не изменится.
Форма заполнения декларации по УСН для организаций и ИП
Декларацию по УСН сдают только по итогам года. Квартальной отчетности нет.
Форма, порядок заполнения, а также формат представления в электронной форме налоговой декларации по налогу, уплачиваемому при УСН, утверждены Приказом ФНС РФ от 26.02.2016 № ММВ-7-3/99@.
В форме реализована возможность отражения в декларации суммы торгового сбора, уменьшающей сумму исчисленного налога при УСН, а также сумм налога, исчисленных с применением ставки 0 процентов в соответствии с п. 4 ст. 346.20 НК РФ.
Для проверки корректности заполнения декларации по УСН можно воспользоваться контрольными соотношениями показателей налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением УСН (направлены письмом ФНС РФ от 30.05.2016 № СД-4-3/9567@).
Порядок заполнения декларации по УСН «Доходы минус расходы» за 2020 год
Что заполняется в обязательном порядке:
титульный лист;
разд. 2.2;
разд. 1.2.
Раздел 3 заполняют только некоммерческие организации. Остальные разделы — для УСН «Доходы».
Сначала заполняется раздел 2.2. В строках 210—223 отражаются доходы и расходы из книги учета доходов и расходов. А в строках 240—243 — разница между ними, то есть налоговая база. Если в каких-то периодах доходы меньше расходов, налоговая база не показывается, ставятся прочерки. Убытки отражаются в строках 250—253.
Строка 230 заполняется, только если переносится убыток прошлых лет.
В строках 270—280 рассчитываются авансовые платежи и налог по формулам, указанным в декларации.
В строках 020, 040, 070 показываются авансовые платежи, уплаченные за I квартал, полугодие и 9 месяцев. Если по итогам полугодия или 9 месяцев была сумма к уменьшению, вместо строк 040 или 070 заполняются строки 050 или 080.
Затем заполняется одна из трех строк: 100, 110 или 120. Если по итогам года надо доплатить обычный налог, указывается его сумма в строке 100, если минимальный — в строке 120. Строка 110 заполняется, если исчисленный налог за год — обычный (строка 273 раздела 2.2) или минимальный (строка 280 раздела 2.2) — оказался меньше авансовых платежей. Указывается в ней разница между налогом и авансовыми платежами, которую можно вернуть или зачесть.