УСН: расчет налога и заполнение декларации

Пример. Заполнение декларации по УСН с объектом «Доходы минус расходы» за 2020 год

Период Доходы нарастающим итогом, руб. Расходы нарастающим итогом, руб. Налоговая база, руб. (гр. 2 — гр. 3) Исчисленные авансовые платежи и налог за год, руб. (гр. 4 x 15 процентов) 1 2 3 4 5 I квартал 870 000 350 000 520 000 78 000 Полугодие 1 305 000 700 000 605 000 90 750 9 месяцев 1 400 000 703 000 697 000 104 550 Год 1 800 000 870 000 930 000 139 500

В 2020 году адрес организации не менялся, налоговая база на убытки прошлых лет не уменьшалась.

Минимальный налог за 2020 год — 18 000 рублей (1 800 000 руб. x 1 процент).

Сумма налога за год больше суммы минимального налога (139 500 руб. больше 18 000 руб.), значит, в бюджет надо уплатить налог, исчисленный в общем порядке.

Авансовые платежи и налог за 2020 год такие.

За I квартал — 78 000 рублей.

За полугодие – 12 750 рублей (90 750 руб. — 78 000 руб.).

За 9 месяцев – 13 800 рублей (104 550 руб. — 90 750 руб.).

За год — 34 950 рублей (139 500 руб. — 104 550 руб.).

В реквизите титульного листа «Налоговый период» необходимо указать код «34».

Разделы 1.2 и 2.2 декларации заполнены так:

Порядок заполнения декларации по УСН «Доходы» за 2020 год

С объектом обложения «Доходы» нужно заполнить:

титульный лист;

раздел 2.1.1;

раздел 1.1.

Раздел 3 — для некоммерческих организаций, а раздел 2.1.2 — для плательщиков торгового сбора.

Остальные разделы нужны для УСН «Доходы минус расходы».

В разделе 2.1.1 по строке 102 ставится признак «1».

В строках 110–113 указываются доходы за I квартал, полугодие, 9 месяцев и год нарастающим итогом с начала года, в строках 130–133 – исчисленные с них авансовые платежи и налог за год.

В строках 140–143 отражаются суммы взносов и пособий, которые уменьшают налог.

В разделе 1.1 заполняются только 5 строк. В строке 010 ставится ОКТМО — узнать его можно на сайте ФНС РФ (https://www.nalog.ru/rn77/service/oktmo/).

В строках 020, 040, 070 указываются авансовые платежи к уплате за I квартал, полугодие и 9 месяцев. В строке 100 — налог к уплате за год.

Если применяется УСН с объектом налогообложения «Доходы», уплачивать «упрощенный» налог нужно со всей суммы дохода (п. 1 ст. 346.18 НК РФ). Понесенные расходы в таком случае не учитываются при расчете налоговой базы, и подтверждать их документально налогоплательщик не обязан (письма Минфина РФ от 16.06.2010 № 03-11-11/169, от 20.10.2009 № 03-11-09/353).

Сумму исчисленного «упрощенного» налога (авансовых платежей) организация или ИП вправе уменьшить на расходы на уплату (п. 3.1 ст. 346.21 НК РФ):

страховых взносов на обязательное пенсионное страхование;

страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством;

страховых взносов на обязательное медицинское страхование;

страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;

пособий по временной нетрудоспособности.

Пример. Заполнение декларации по УСН с объектом «Доходы» за 2020 год

Период Доходы нарастающим итогом, руб. Исчисленные авансовые платежи и налог за год, руб. (гр. 2 x 6 процентов) Сумма уплаченных взносов и пособий, на которую можно уменьшить авансовые платежи и налог за год, руб. Налоговый вычет (НВ) (гр. 4 < гр. 3 x 50 процентов) 1 2 3 4 I квартал 870 000 52 200 26 100 Полугодие 1 305 000 78 300 39 150 9 месяцев 1 400 000 84 000 42 000 Год 1 800 000 108 000 54 000

В 2020 году адрес организации не менялся и торговый сбор не уплачивался.

Для определения авансового платежа, подлежащего оплате по итогам отчетного периода, существует формула:

АП = АПрасч — НВ — АПисч,

где АПрасч — авансовый платеж, приходящийся на налоговую базу, определенную с начала года до конца отчетного периода, за который производится расчет;

НВ — налоговый вычет в размере уплаченных взносов на обязательное социальное страхование и выплаченных работникам пособий по временной нетрудоспособности;

АПисч — сумма авансовых платежей, исчисленных (подлежащих уплате) по итогам предыдущих отчетных периодов (в текущем налоговом периоде).

Таким образом, авансовые платежи и налог за 2020 год к уплате будут такими:

За I квартал — 26 100 рублей (52 200 руб. — 26 100 руб.).

За полугодие — 13 050 рублей (78 300 руб. — 39 150 руб. — 26 100 руб.).

За 9 месяцев — 2 850 рублей (84 000 руб. — 42 000 руб. — 26 100 руб. — 13 050 руб.).

За год — 12 000 рублей (108 000 руб. — 54 000 руб. — 26 100 руб. – 13 050 руб. — 2 850 руб.).

На титульном листе в реквизите «Налоговый период» проставляется код «34».

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Разделы 1.1 и 2.1.1 декларации по УСН заполнены так:

Порядок заполнения декларации по УСН для ИП за 2020 год

Индивидуальный предприниматель платит (письма Минфин РФ от 16.11.2017 № 03-15-05/75662, от 04.09.2017 № 03-15-05/56580):

фиксированный платеж за себя, который не зависит от величины дохода;

дополнительный взнос за себя с доходов свыше 300 000 рублей за год;

взносы за работников.

Фиксированный платеж за 2020 год — 40 874 рубля. Он включает в себя взнос на ОПС — 32 448 рублей и взнос на ОМС — 8 426 рублей ( п. 1 ст. 430 НК РФ).

Из-за пандемии в 2020 году введен пониженный фиксированный платеж для ИП, чей основной вид деятельности по ЕГРИП есть в Перечне пострадавших отраслей, утвержденном Постановлением Правительства РФ от 03.04.2020 № 434. Размер пониженного фиксированного платежа составляет 28 744 руб. Он включает взнос на ОПС — 20 318 руб. и взнос на ОМС — 8 426 руб. (п. 1.1 ст. 430 НК РФ).

Срок уплаты фиксированного платежа за 2020 год — не позднее 31.12.2020. Его можно уплатить частями в течение года или единовременно. Взносы на обязательное пенсионное и медицинское страхование должны быть перечислены в бюджет двумя отдельными платежками. УСН «Доходы минус расходы» отдельно налог на взносы не уменьшает. Все уплаченные взносы и за себя, и за работника включаются в расходы (пп. 7 п. 1 ст. 346.16 НК РФ). Если ИП выбрал объект «Доходы минус расходы», то заполняется:

титульный лист;

разд. 1.2;

разд. 2.2.

Правила их заполнения те же, что и у организаций.

Если предприниматель выбрал объект «Доходы», то заполняется:

титульный лист;

разд. 1.1;

разд. 2.1.1.

Индивидуальный предприниматель на УСН «Доходы», у которого есть работники, уменьшает налог на взносы и за себя, и за работников (письмо Минфина РФ от 10.02.2017 № 03-11-11/7567). Но общая сумма уменьшения не может быть более 50 процентов исчисленного налога (пп. 3 п. 3.1 ст. 346.21 НК РФ). Налог уменьшается в том же порядке, что и у организаций.

ИП на УСН «Доходы» без работников уменьшает налог на взносы за себя, уплаченные с начала года. За какой период они начислены, значения не имеет (письма Минфина РФ от 01.03.2017 № 03-11-11/11487, от 27.01.2017 № 03-11-11/4232). Например, в январе 2021 года ИП заплатил фиксированный платеж за 2020 год. На него нельзя уменьшить налог за 2020-й, но можно уменьшить авансовый платеж за I квартал 2021 года. Налог можно уменьшить на всю сумму взносов. Если взносы больше налога, налог считается равным нулю.

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Поэтому правила заполнения немного отличаются, если работников у ИП нет:

в строке 102 разд. 2.1.1 надо указать код 2;

а в строках 140–143 – страховые взносы за себя, на которые уменьшен налог.

Пример. Заполнение декларации по УСН «Доходы» для ИП без работников. В 2020 году доходы ИП составили 150 000 рублей за каждый квартал. В марте 2020 года он заплатил дополнительный взнос на ОПС за 2019 год — 1 800 рублей, в декабре 2020-го – фиксированный платеж 40 874 рублей. I квартал Авансовый платеж — 9 000 рублей (150 000 руб. x 6 процентов) уменьшается на дополнительный взнос на ОПС. Авансовый платеж к уплате — 7 200 рублей (9 000 руб. — 1 800 руб.). Полугодие Авансовый платеж — 18 000 рублей (150 000 руб. + 150 000 руб.) x 6 процентов) уменьшаем на дополнительный взнос на ОПС и авансовый платеж за предыдущий период. Авансовый платеж к уплате — 9 000 рублей (18 000 руб. — 1 800 руб. — 7 200 руб.) 9 месяцев Авансовый платеж — 27 000 рублей (150 000 руб. + 150 000 руб. + 150 000 руб.) x 6 процентов) уменьшаем на дополнительный взнос на ОПС и авансовые платежи за предыдущие периоды. Авансовый платеж к уплате — 9 000 рублей (27 000 руб. — 1 800 руб. — 7 200 руб. — 9 000 руб.). Год Налог, исчисленный по итогам года, — 36 000 рублей (150 000 руб. + 150 000 руб. + 150 000 руб. + 150 000 руб.) x 6 процентов) уменьшается на дополнительный взнос на ОПС — 1 800 рублей, фиксированный платеж — 40 874 рублей и авансовые платежи за предыдущие периоды — 25 200 рублей (7 200 руб. + 9 000 руб. + 9 000 руб.). Исчисленная сумма налога за год – 36 000 рублей меньше суммы к уменьшению – 67 874 рублей (1 800 руб. + 40 874 руб. + 25 200 руб.), поэтому налог платить не надо.

Минимальный налог при УСН

Для налогоплательщиков, выбравших объект налогообложения «Доходы минус расходы», законодатель ввел такое понятие, как минимальный налог (п. 6 ст. 346.18 НК РФ).

Минимальный налог — это обязательный минимальный размер «упрощенного» налога. От его уплаты освобождены только индивидуальные предприниматели, которым позволено применять ставку 0 процентов на основании п. 4 ст. 346.20 НК РФ (абз. 2 данного пункта).

Ставка минимального налога определена в абз. 2 п. 6 ст. 346.18 НК РФ и составляет 1 процент от доходов за налоговый период. Она является неизменной и применяется в указанном размере, даже если законом субъекта РФ установлена пониженная дифференцированная ставка в соответствии с п. 2 ст. 346.20 НК РФ (см. также письмо Минфина РФ от 28.05.2012 № 03-11-06/2/71).

Минимальный налог налогоплательщик обязан уплатить, если сумма налога, которая исчислена им за налоговый период в общем порядке, меньше величины минимального налога. Такое правило установлено в абз. 3 п. 6 ст. 346.18 НК РФ.

Минимальный налог надо уплатить и тогда, когда по итогам года получен убыток и сумма налога, исчисленного в общем порядке, равна нулю (см., например, письма Минфина РФ от 20.06.2011 № 03-11-11/157, от 01.04.2009 № 03-11-09/121, ФНС РФ от 14.07.2010 № ШС-37-3/6701@, УФНС по г. Москве от 09.12.2010 № 16-15/129840@, постановления ФАС Западно-Сибирского округа от 20.05.2008 № Ф04-3006/2008 (5051-А45-27), ФАС Центрального округа от 22.01.2007 № А08-2668/06-9).

Разницу между уплаченным минимальным налогом и суммой налога, исчисленного в общем порядке, можно включить в расходы в следующих налоговых периодах. В том числе на эту величину можно увеличить сумму убытков, которые переносятся на будущее в соответствии с п. 7 ст. 346.18 НК РФ. Об этом говорится в абз. 4 п. 6 ст. 346.18 НК РФ (см. также письма Минфина РФ от 20.06.2011 № 03-11-11/157, от 11.05.2011 № 03-11-11/118, от 08.10.2009 № 03-11-09/342, от 17.08.2009 № 03-11-09/283, от 01.04.2009 № 03-11-09/121, ФНС РФ от 14.07.2010 № ШС-37-3/6701@).

Например: сумма минимального налога по итогам 2020 года составила 5 000 рублей, а сумма налога, исчисленного в общем порядке, равна 4 500 рублям. Разницу в размере 500 рублей (5 000 руб. — 4 500 руб.) можно отнести на расходы в 2021 году (а при возникновении убытка — отразить в убытках). Указанную разницу можно включить в расходы (или увеличить на нее сумму убытка) в любом из последующих налоговых периодов.

Такой вывод следует из абз. 4 п. 6 ст. 346.18 НК РФ. С ним согласен и Минфин РФ.

При этом ведомство подчеркивает, что разница между суммой уплаченного минимального налога и суммой налога, исчисленной в общем порядке, за несколько предыдущих периодов может включаться в расходы единовременно (письма Минфина РФ от 18.01.2013 № 03-11-06/2/03, от 07.09.2010 № 03-11-06/3/125).

Например, при исчислении единого налога по итогам 2012, 2013 годов у организации образовалась положительная разница между суммой уплаченного минимального налога и суммой налога, исчисленной в общем порядке. Организация вправе включить ее в расходы при исчислении налога по итогам 2014 или 2015 года либо иного, следующего за ним налогового периода.

Сумма минимального налога исчисляется за налоговый период — календарный год. Это следует из абз. 2 п. 6 ст. 346.18 НК РФ. Следовательно, рассчитывать и уплачивать минимальный налог по итогам I квартала, полугодия, 9 месяцев не нужно.

Рассчитывается минимальный налог так:

МН = НБ x 1 процент,

где НБ — налоговая база, исчисленная нарастающим итогом с начала года до конца налогового периода. Налоговой базой в целях расчета минимального налога являются доходы, определяемые в соответствии со ст. 346.15 НК РФ. В случае совмещения УСН с другим налоговым режимом, например, с патентной системой налогообложения, сумма минимального налога исчисляется только от доходов, полученных от «упрощенной» деятельности (письмо Минфина РФ от 13.02.2013 № 03-11-09/3758 (направлено письмом ФНС РФ от 06.03.2013 № ЕД-4-3/3776@)).

Минимальный налог уплачивается в том же порядке, что и «упрощенный» налог.

Пример исчисления минимального налога. Организация «Зима», применяющая УСН (объект налогообложения «Доходы минус расходы»), за налоговый период получила доходы в размере 100 000 рублей, а ее расходы составили 95 000 рублей. То есть налоговая база по налогу равна 5 000 рублей (100 000 руб. — 95 000 руб.). 1. Сумма налога, исходя из полученных за налоговый период доходов и произведенных расходов, составит 750 рублей (5000 руб. x 15 процентов). 2. Сумма минимального налога: полученные за налоговый период доходы (без уменьшения их на расходы) умножаются на 1 процент. Величина минимального налога составит 1 000 рублей (100 000 руб. x 1 процент). 3. Сравниваем сумму налога, исчисленного в общем порядке, и величину минимального налога (750 руб. меньше 1 000 руб.). 4. Оплачиваем в бюджет минимальный налог в размере 1 000 рублей, поскольку его величина превысила сумму налога, исчисленного в общем порядке.

Как учесть авансовые платежи в счет уплаты минимального налога?

Организации или ИП, применяющие УСН с объектом «Доходы минус расходы», по итогам каждого отчетного периода исчисляют сумму авансового платежа по правилам п. 4 ст. 346.21 НК РФ. При этом ранее исчисленные суммы авансовых платежей по налогу при УСН засчитываются при исчислении суммы налога за налоговый период (п. 5 ст. 346.21 НК РФ).

В случае если за налоговый период сумма исчисленного в общем порядке налога меньше исчисленного минимального налога, то «упрощенец» с объектом налогообложения «Доходы минус расходы» уплачивает минимальный налог (п. 6 ст. 346.18 НК РФ).

Положениями гл. 26.2 НК РФ прямо не предусмотрено право налогоплательщика засчитывать в счет уплаты минимального налога уплаченные им авансовые платежи по налогу при УСН. Однако такое право следует из формы декларации по УСН, которая утверждена Приказом ФНС РФ от 26.02.2016 № ММВ-7-3/99@, поскольку в разделе 1.2 предусмотрена строка 120, где указывается сумма минимального налога, подлежащая уплате за налоговый период. При этом в п. 5.10 Порядка заполнения данной декларации, утвержденного Приказом ФНС РФ от 26.02.2016 № ММВ-7-3/99@, предусмотрено, что если сумма исчисленного налога за налоговый период меньше суммы исчисленного минимального налога за данный период, то сумма минимального налога, подлежащая уплате за налоговый период, указывается за минусом суммы исчисленных авансовых платежей по налогу.

Нулевая декларация по УСН

Если по каким-либо причинам налогоплательщики временно приостанавливают свою предпринимательскую деятельность и не получают доходов, начислять и платить налог им не нужно.

Но декларацию подать необходимо. Дело в том, что обязанность представлять декларацию не зависит от результатов предпринимательской деятельности. Такой вывод подтвердил Конституционный Суд РФ в Определении от 17.06.2008 № 499-О-О.

В связи с этим возникает вопрос: какую декларацию представлять — единую (упрощенную) или нулевую?

Это зависит от движения денежных средств по счетам в банках (в кассе).

Если деньги по счетам в банках (в кассе) проходили, нужно подать обычную декларацию по налогу при УСН.

Если при этом доходы и расходы отсутствуют, представляется декларация с нулевыми показателями (нулевая декларация).

Единая (упрощенная) декларация по УСН

Налогоплательщики вправе представить единую (упрощенную) декларацию при соблюдении следующих условий (абз. 2–4 п. 2 ст. 80 НК РФ):

на их банковских счетах и в кассе не происходит движение денежных средств;

у них отсутствуют объекты налогообложения по одному или нескольким налогам.

Такая ситуация может сложиться, если предпринимательская деятельность временно приостанавливается, нет доходов, и расходы не осуществляются.

Форма упрощенной декларации и порядок ее заполнения утверждены Приказом Минфина РФ от 10.07.2007 № 62н. Правда, данная отчетность неудобна и на практике используется редко.

На что следует обратить внимание:

необходимо тщательно контролировать, чтобы по банковским счетам не было денежных операций. Отслеживать это достаточно трудоемко, особенно те платежи, которые банк может списывать автоматически (например, свою комиссию за расчетно-кассовые операции). Между тем в этом случае нельзя подавать единую (упрощенную) декларацию. Если, не зная о расходной операции, подадите упрощенную декларацию вместо обычной, то налоговые органы могут оштрафовать по ст. 119 НК РФ.

по п. 2 ст. 80 НК РФ единая (упрощенная) декларация представляется ежеквартально: не позднее 20-го числа месяца, следующего за истекшим кварталом, полугодием, 9 месяцами, календарным годом.

В то же время Минфин РФ высказал мнение, что можно представлять единую (упрощенную) декларацию только по окончании налогового периода, так как гл. 26.2 НК РФ не предусмотрена обязанность подавать налоговые декларации по итогам отчетных периодов (письмо от 05.05.2017 № 03-02-08/27798). Такой подход, по нашему мнению, может привести к претензиям налоговых органов. Поэтому за разъяснениями по вопросу о том, можно ли не представлять единую (упрощенную) декларацию по итогам отчетных периодов, рекомендуем обратиться в свой налоговый орган. Отметим, что обычная декларация по УСН подается всего один раз в год (ст. 346.23 НК РФ).

есть смысл представлять единую (упрощенную) декларацию, если она заменяет отчетность сразу по нескольким налогам. Но при УСН воспользоваться таким преимуществом вряд ли получится, так как вместо основных налогов (на прибыль, НДФЛ, НДС, налога на имущество) организации и предприниматели платят один «упрощенный» налог.

Поэтому если предпринимательская деятельность временно не ведется и нет доходов, то целесообразно представить в налоговые органы нулевую обычную декларацию по УСН.