Как получить долг с контрагента и при этом не стать банкротом

Во все времена, а сейчас особенно все стараются как можно быстрее взыскать с контрагента имеющуюся задолженность. В настоящее время высока вероятность того, что должник может стать банкротом, а при банкротстве получить свои денежные средства очень сложно, ну а всю сумму долга практически невозможно.

Поэтому кредитор готов получить свой долг не только денежными средствами, но и иным имуществом. Если имеется взаимные долги, то стороны стараются сделать зачет взаимных требований.

Все это хорошо, если только ваш должник не станет банкротом в ближайшее время. В этом случае в действие вступают статьи закона о банкротстве, о которых кредитор обычно даже не подозревает.

А именно, ст. 61.2. «Оспаривание подозрительных сделок должника» и ст. 61.3. «Оспаривание сделок должника, влекущих за собой оказание предпочтения одному из кредиторов перед другими кредиторами».

В соответствии с этими статьями сделка, совершенная должником в течение одного года до принятия заявления о признании банкротом или после принятия указанного заявления, может быть признана арбитражным судом недействительной при неравноценном встречном исполнении обязательств другой стороной сделки. В том числе, в случае, если цена этой сделки и (или) иные условия существенно отличаются в худшую для должника сторону от цены и (или) иных условий, при которых в сравнимых обстоятельствах совершаются аналогичные сделки (подозрительная сделка).

Сделка, совершенная должником в отношении отдельного кредитора или иного лица, может быть признана арбитражным судом недействительной, если такая сделка влечет или может повлечь за собой оказание предпочтения одному из кредиторов перед другими кредиторами в отношении удовлетворения требований.

Сделка может быть признана арбитражным судом недействительной, если будет установлено, что кредитору или иному лицу, в отношении которого совершена такая сделка, было известно о признаке неплатежеспособности или недостаточности имущества либо об обстоятельствах, которые позволяют сделать вывод о признаке неплатежеспособности или недостаточности имущества.

Самое главное, что предполагается, что кредитор или заинтересованное лицо знали о признаке неплатежеспособности или недостаточности имущества, если не доказано обратное. Т.е. доказывать обратное должен кредитор или заинтересованное лицо.

На практике это означает, что арбитражный управляющий в обязательном порядке будет оспаривать все сделки должника совершенные в течении года (в отдельных случаях трех лет) до принятии заявления о признании должника банкротом.

В случае признания сделки недействительной, все, что было передано должником или иным лицом за счет должника или в счет исполнения обязательств перед должником, а также изъято у должника по сделке, признанной недействительной в соответствии с настоящей главой, подлежит возврату в конкурсную массу. В случае невозможности возврата имущества в конкурсную массу в натуре приобретатель должен возместить действительную стоимость этого имущества на момент его приобретения, а также убытки, вызванные последующим изменением стоимости имущества, в соответствии с положениями ГК РФ об обязательствах, возникающих вследствие неосновательного обогащения.

В случае возврата в конкурсную массу полученного по недействительной сделке имущества, кредитор приобретает право требования к должнику, которое подлежит удовлетворению в порядке, предусмотренном законодательством о несостоятельности (банкротстве), после удовлетворения требований кредиторов третьей очереди, включенных в реестр требований кредиторов. Т.е. получить свои денежные средства будет практически невозможно.

В случае если имущество, полученное по недействительной сделке, кредитором не будет возвращено в конкурсную массу в натуре или не возмещена действительная стоимость этого имущества, то против бывшего кредитора может быть возбуждено дело о банкротстве.

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Об этом сказано в недавнем «Обзоре судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 3» (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 25.11.2020).

Верховный суд указал, что неисполнение определения суда о возврате в конкурсную массу имущества, переданного должником по преференциальной сделке, является основанием для возбуждения дела о банкротстве контрагента должника. Судебная коллегия ВС РФ отменила названные судебные акты и направила дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции, указав, что принудительное исполнение судебного определения о возврате в конкурсную массу имущества, переданного должником по преференциальной сделке, допускается как в общем порядке — в процедуре исполнительного производства — так и путем возбуждения дела о банкротстве контрагента должника. Документ: Определение ВС РФ № 307-ЭС20-2237

Выводы

Не торопитесь принимать имущество от должника.

Проанализируйте контрагента на предмет финансовой устойчивости (судебные процессы, исполнительные производства, заявления о банкротстве)

Помните, в случае банкротства контрагента активы могут забрать у вас.

Сделку между вами и должником могут признать недействительной, в том числе если:

у должника были другие кредиторы, но он заплатил только вам (ст. 61.3 Закона);

должник отдал вам больше, чем получил взамен (п.1 ст. 61.2 Закона).

В некоторых случаях деньги могут взыскать с предприятия как с выгодоприобретателя, т.е. привлечь его к субсидиарной ответственности по долгам контрагента (пп.3 п.4 ст. 61.10 Закона).

В случае если имущество, полученное по недействительной сделке, не будет вами возвращено в конкурсную массу или не возмещена действительная стоимость этого имущества, то против вас может быть возбуждено дело о банкротстве.