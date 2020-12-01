Что нужно знать про дивиденды в 2020-2021 годах

Изменения в экономической ситуации и налоговом законодательстве РФ с 2021 года ведут к тому, что все большее число граждан, имеющих накопления, уже в 2020 году предпочитают не размещать их на банковских депозитах, а инвестировать в ценные бумаги. В этой статье рассмотрим нюансы получения дивидендов в 2020 году, которые будут действительны и в 2021.

Почему растет интерес к покупке акций

С 2021 года под налогообложение будут попадать проценты по депозитам и вкладам свыше 1 млн. рублей. Причем делить вложения по разным счетам и банкам смысла не имеет — ФНС все равно сама будет собирать всю информацию по каждому вкладчику и исчислять налог.

Пример У гражданина есть 1,5 млн. рублей свободных средств. Он разместил 750 тысяч в банке А под 5% годовых и 750 тысяч в банке Б под 4,9% годовых. ФНС в течение 2021 года соберет информацию по всем банкам и будет знать, что общая сумма вкладов данного гражданина составила 1,5 млн. рублей. И рассчитает налог: 1. Сумма, не попадающая под налогообложение: 1 млн. руб. × 4,25% = 42 500 руб. (4,2% — ключевая ставка Банка России, при условии, что она сохранится такой же на 01.01.2021). 2. Сумма дохода по депозитам: (750 000 × 5%) (750 000 × 4,9%) = 37 500 36 750 = 74 250 3. Налогооблагаемый доход: 74 250 — 42 500 = 31 750 4. Сумма НДФЛ к уплате с дохода по вкладам свыше 1 миллиона рублей: 31 750 × 13% = 4 128 (с округлением) Таким образом реальный доход от размещения 1,5 млн. рублей на депозитах составит: (74 250 — 4 128)/1 500 000 × 100 = 4,67%

При условии, что банки и так понижают ставки по вкладам и депозитам (из-за низкой ключевой ставки), дополнительная уплата НДФЛ еще больше снижает интерес людей размещать средства таким образом.

В этих условиях многие начинают уходить на фондовый рынок и вкладывать деньги в акции, облигации и иные биржевые инструменты, доступные «физикам». Поскольку прибыль по ним, даже после уплаты НДФЛ и биржевых комиссий, может быть выше, чем по депозитам.

Самым «безрисковым», но и умеренно доходным инструментом являются облигации. Их владельцев с 2021 года также ждут изменения в налогообложении. Все льготы, существовавшие до 2020 года включительно, отменяются. НДФЛ придется уплачивать со всех полученных по облигациям доходов.

Более доходным и не менее популярным инструментом являются акции. По акциям возможны 2 варианта дохода:

Дисконт — разница между выручкой от продажи акции и ценой ее покупки у одного владельца. Дивиденды — часть прибыли компании, которая выпустила акцию, распределенная между держателями акций.

Вот о дивидендах мы и поговорим подробнее далее.

Кто имеет право на получение дивидендов

Первое, что следует знать начинающему инвестору — прежде, чем дивиденды по акциям будут выплачены, должно произойти несколько обязательных событий:

совет директоров должен определить размер дивидендов (он определяется из чистой прибыли, полученной компанией в периоде выплаты. То есть — может выйти так, что прибыли, например, нет и распределять нечего);

акционеры должны утвердить дивиденды (они также могут изменить предложенный размер или решить вообще ничего не платить, например, в случае, если прибыль настолько невелика, что распределять ее нет практического смысла — больше будут расходы на оформление и выплату).

Если оба этапа пройдены успешно, компания должна провести на определенную дату закрытие реестра акционеров под дивиденды. В 2020 году, как и ранее, это происходит с установленной периодичностью: квартальной, полугодовой, годичной (зависит от периодичности выплаты дивидендов). График выплаты дивидендов рекомендуется учитывать при принятии решения о покупке акций.

Сама процедура закрытия реестра представляет собой формирование списка акционеров на дату очередной выплаты дивидендов. Нужно это для того, чтобы зафиксировать состав имеющих право на выплату владельцев акций. Ведь акции торгуются на бирже ежедневно и «хозяева» могут меняться тоже каждый день.

Составление на конкретную дату списка владельцев акций, имеющих право на дивиденды, еще называют «дивидендной отсечкой». В 2020 году даты дивидендных отсечек публикуются в очень многих СМИ и интернете, включая сайт Московской биржи. Владельцу торгующихся на бирже акций не составит труда их найти, чтобы определить свою дальнейшую стратегию — ждать выплаты дивидендов или продать акции по цене, которая обычно вырастает к дате закрытия реестра по причитающимся по ней дивидендам.

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Налог на дивиденды для физических лиц

Доход по дивидендам, полученный физлицом-резидентом облагается НДФЛ по ставке 13%.

Инвестору, вкладывающемуся только в российские компании, в какой-то мере «везет»: выплачивающая дивиденды компания является, в соответствии с НК РФ, налоговым агентом по НДФЛ. То есть она обязана перед выплатой рассчитать и удержать НДФЛ со своих акционеров-«физиков». Таким образом, владелец акций получает уже очищенную от налога сумму, его обязательства перед бюджетом РФ исполнены и ему не нужно отдельно декларироваться.

Если же инвестор вложился в акции иностранных компаний, то все немного сложнее.

Во-первых, иностранцы не подчиняются требованиям НК РФ — не выполняют функции налогового агента для России. Потому получающему доход в виде иностранных дивидендов российскому инвестору понадобиться самому исчислить с него российский НДФЛ, отчитаться в ФНС (сдать декларацию 3-НДФЛ) и провести платеж в бюджет РФ.

Во-вторых, иностранные компании могут выполнять функции налогового агента по законодательству своей страны. То есть, удерживать у источника местный налог на дивиденды. Пример: ценные бумаги компаний США (в России можно приобретать через брокеров).

Перед выплатой дивидендов по американским акциям с них удерживается по общему правилу — 30% или 10%, если была использована специальная форма для избежания двойного налогообложения.

Форма W-8BEN, которая подписывается при инвестировании в американские фирмы, показывает, что инвестор не является американским резидентом. Это позволяет ему выплачивать 10% в США и использовать право на избежание двойного налогообложения по соглашению, которое имеется между США и РФ.

То есть, всего с дивидендов по американским акциям россиянин заплатит те же 13% налога: 10% будут удержаны в США и 3% надо будет доплатить в России (подав форму 3-НДФЛ, в которой будет отражен расчет).

Пример Гражданин-налоговый резидент РФ купил акции компании США. В 2020 году ему выплатили дивиденды в размере 1000 долларов США. Курс на дату выплаты 75,0000 руб. за 1 доллар США. Гражданин при покупке акций подписал форму W-8BEN, поэтому в США с него удержаны 10% местного налога на доход. В России гражданин получил: 1 000 — (1 000 × 10%) = 900 долларов В налоговую компанию 2021 года за 2020 гражданину нужно сдать декларацию 3-НДФЛ и рассчитать налог к уплате в России: Доход по дивидендам: 1 000 × 75 = 75 000 рублей НДФЛ 13%: 75 000 × 13% = 9 750 рублей Сумма налога к вычету (удержана в США): 100 × 75 = 7 500 рублей НДФЛ к доплате в РФ: 9 750 — 7 500 = 2 250 рублей.

Если бы гражданин приобрел акции, по которым иностранная фирма не удерживает ничего у источника — в России надо было бы задекларировать и заплатить все 13%.

Итоги

Внешние обстоятельства к началу 2021 года таковы, что у населения растет интерес к вложениям сбережений в ценные бумаги.

Выбирающие осторожную инвестиционную политику предпочитают получать доход по купонам облигаций и по дивидендам. Но, если по купонному доходу по облигациям с 2021 года условия для физлиц ухудшились, то по дивидендам от акций ничего существенно не поменялось.