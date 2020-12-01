Надо ли при увольнении сотрудника оплачивать дни отдыха, предоставленные за работу в праздники?

При увольнении сотрудника выяснилось, что у него накопились дни отдыха, полученные за работу в выходные и нерабочие праздничные дни, которыми работник не воспользовался. У работодателя возник вопрос о том, в каком размере следует оплачивать эти дни: в двойном или одинарном размере. Ответ на него дал Минтруд в письме от 22.09.2020 г. № 14-2/ООГ-15210.

Какие гарантии получает сотрудник за работу в выходные или праздники

Порядок оплаты за работу в выходные и нерабочие праздничные дни регламентирован статьей 153 Трудового кодекса. Она гарантирует сотруднику оплату труда в выходной или нерабочий праздничный день не менее, чем в двойном размере.

Конкретный размер оплаты за работу в выходные или нерабочие праздничные дни может быть установлен в коллективном договоре, локальном нормативном акте или в трудовом договоре (ч. 2 ст. 153 Трудового кодекса).

Вместо получения оплаты в двойном размере, по желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В таком случае работу в выходные или праздники надо оплатить в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.

Таким образом, работа в выходной или праздничный день по выбору работника может быть компенсирована:

либо оплатой в размере, который указан в статье 153 Трудового кодекса или предусмотрен коллективным договором, локальным нормативным актом, трудовым договором;

либо предоставлением дополнительного дня отдыха.

При этом полный день отдыха предоставляется работнику вне зависимости от количества отработанных часов в выходной день.

Свой выбор работнику следует сделать в письменном заявлении. Конкретный день отдыха за работу в выходной или нерабочий праздничный день определяется по соглашению сторон.

День отдыха за работу в выходной или праздничный день предоставляется помимо (сверх) выходных дней, предусмотренных графиком работы работника.

Что делать с накопленными днями за работу в праздники

По общему правилу день отдыха, предоставленный сотруднику за работу в выходные или праздничные дни, оплате не подлежит.

Трудовой кодекс не содержит норм о порядке расчетов с работником в случае, если на дату расторжения трудового договора у сотрудника остались неиспользованные дни отдыха, предоставленные за работу в выходные или праздники.

Представители Роструда считают, что неиспользованные дни отдыха за работу в выходные или нерабочие праздничные дни работник должен отгулять до своего увольнения. Поскольку дни отдыха за работу в выходные или праздники оплате не подлежат.

Однако, как следует из статьи 140 Трудового кодекса, работодатель должен произвести полный расчет с сотрудником при прекращении трудового договора с ним. Выплата всех сумм, причитающихся работнику от работодателя, производится в день увольнения работника.

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Минтруд полагает, что если до даты увольнения сотрудник не использовал дни отдыха, полученные за работу выходные или праздники, то работодатель обязан доплатить ему за работу в соответствующие выходные дни.