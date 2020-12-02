Налог на прибыль — один из основных налогов, который уплачивают организации. Облагаемая налогом прибыль — это разница между доходами и расходами организации. В нашей статье мы расскажем о том, как учесть доходы и расходы в целях исчисления налога на прибыль, как рассчитать сумму налога к уплате и представить декларацию.

Кто платит налог на прибыль

НК РФ относит к плательщикам налога на прибыль (п. 1 ст. 246 НК РФ):

российские организации;

иностранные организации, которые ведут бизнес в России через постоянные представительства и (или) получают доходы от источников в РФ.

Как рассчитать налог на прибыль

Налоговый период по прибыльному налогу — год. Поэтому налог рассчитывается по итогам года. При этом в течение этого периода компания должна платить авансовые платежи.

Сумма налога рассчитывается так:

Hалоговая база х Cтавка налога.

Налоговая база — это прибыль за отчетный (налоговый) период. Она определяется нарастающим итогом с начала отчетного (налогового) периода. Налоговая база определяется отдельно для основной ставки налога и для каждой специальной ставки.

При этом НК РФ предусматривает особенности расчета налога в некоторых случаях, например, компании с обособленными подразделениями рассчитывают налог на прибыль по специальным правилам. Есть нюансы при исчислении налога вновь созданными организациями.

Годовой налог на прибыль компании должны перечислить в бюджет не позднее 28 марта следующего года.

Авансовые платежи уплачиваются:

по итогам каждого квартала и ежемесячно в рамках этого квартала;

только по итогам каждого квартала (внутри квартала авансы не уплачиваются);

по итогам каждого месяца, исходя из фактически полученной прибыли.

Порядок расчета авансовых платежей зависит от порядка их уплаты.

Определение доходов при расчете налога

Доход в целях главы 25 НК РФ — это экономическая выгода, полученная как в денежной, так и в натуральной форме. Налогооблагаемые доходы подразделяются на внереализационные и доходы от реализации.

При этом кодекс содержит закрытый перечень доходов, не облагаемых прибыльным налогом, который приведен в ст. 251. К таковым относятся, в частности, полученные авансы, целевое финансирование, залог или задаток и другие.

Момент признания доходов зависит от метода признания доходов и расходов, который применяет налогоплательщик. Так, если компания выбрала метод начисления, то доходы признаются на день перехода права собственности при реализации имущества (кроме объектов недвижимости) или дату передачи результатов выполненных работ, оказанных услуг, а также имущественных прав (п. 3 ст. 271 НК РФ).

Внереализационные доходы признаются в зависимости от вида дохода в порядке, установленном в п. 4 ст. 271 НК РФ.

Если же организация применяет кассовый метод, то доходы следует учитывать в момент поступления денег или иного имущества (п. 2 ст. 273 НК РФ).

Определение расходов по налогу на прибыль

Расходами в целях налога на прибыль признаются затраты, отвечающие требованиям п. 1 ст. 252 НК РФ, а именно:

экономически оправданны и направлены на извлечение прибыли;

документально подтверждены.

Расходы организации должны соотноситься с характером ее деятельности, а не с получением прибыли. Они учитываются независимо от наличия или отсутствия доходов от реализации в налоговом периоде (письмо Минфина РФ от 28.12.2017 № 03-03-06/1/87897).

НК РФ не содержит конкретного перечня документов, которыми нужно подтверждать расходы. Важно, чтобы из них было понятно, какие расходы были понесены. Документы, подтверждающие расходы, должны быть оформлены в соответствии с требованиями отечественного законодательства или обычаями делового оборота на территории иностранного государства, если расходы понесены за рубежом (п. 1 ст. 252 НК РФ). Расходы подтверждаются первичными учетными документами, формы которых утверждает руководитель компании.

Расходы делятся на внереализационные и расходы, связанные с производством и реализацией. Перечень последних закреплен в п. 1 ст. 253 НК РФ. К таковым относят в том числе расходы на изготовление товаров, их хранение и доставку, на содержание основных средств. Указанные расходы могут быть прямые и косвенные. Прямые отражаются в целях исчисления прибыльного налога по мере реализации товаров, работ или услуг, а косвенные единовременно списываются в текущем периоде.

Состав внереализационных расходов прописан в ст. 265 НК РФ. К таковым кодекс относит, например, проценты по займам, расходы на услуги банков, судебные расходы. То есть внереализационные — это те расходы, которые непосредственно не связаны с производством, реализацией товаров, работ, услуг.

Обратите внимание: НК РФ установлен перечень расходов, не учитываемых при налогообложении прибыли. Он закреплен в ст. 270 кодекса. К таковым относятся, например, отчисления профсоюзам (п. 20 ст. 270 НК РФ).

Ставки налога на прибыль

Основная ставка по налогу на прибыль составляет 20 процентов (п. 1 ст. 284 НК РФ). Эта ставка делится на две части:

3 процента идет в федеральный бюджет;

17 процентов — в региональный.

Кроме того, НК РФ предусмотрены льготные ставки для некоторых доходов и отдельных категорий организаций.

Ставки для дивидендов:

нулевая ставка налога действует при выплате российской организации, владеющей 50-процентной и выше долей в уставном капитале 365 дней подряд;

ставка 13 процентов применяется к остальным российским организациям;

дивиденды, выплачиваемые иностранным компаниям, облагаются по ставке 15 процентов.

В отношении прибыли от продажи доли в уставном капитале российской организации, которой владели больше 5 лет, применяется ставка налога на прибыль 0 процентов.

Кроме того, нулевая ставка по налогу на прибыль применяется сельхозпроизводителями, образовательными и медицинскими организациями (ст. 284, 284.1 НК РФ).

Пониженные ставки могут быть установлены региональным законом.

Отчетность по налогу на прибыль

Декларации и расчеты по налогу на прибыль налогоплательщики и налоговые агенты подают:

за год — не позднее 28 марта следующего года;

за каждый отчетный период — не позднее 28-го числа месяца, следующего за отчетным периодом.

Если последний день срока выпадает на выходной, нерабочий праздничный или нерабочий день, представить отчетность нужно не позднее следующего за ним рабочего дня. Декларацию за 2020 год необходимо представить не позднее 29 марта 2021 года.

📌 Реклама

Обратите внимание: ФНС скорректировала бланк декларации по прибыльному налогу. Изменения в форму внесены Приказом ФНС РФ от 11.09.2020 № ЕД-7-3/655@. Среди них замена штрихкодов, в новых редакциях изложены: лист 02 «Расчет налога»;

приложения № 4, 5, 7 к листу 02;

разделы А и Г;

листы 4 и 8.

Внесены поправки в порядок заполнения декларации и формат.

Все нововведения в бланке учитывают последние изменения НК в части уплаты налога с прибыли, в том числе возможность корректировки обязательств по результатам взаимосогласительной процедуры, особенности обложения налогами участников специальных инвестиционных контрактов, льготы резидентам Арктики и другие.

Обновленную форму нужно использовать с отчетности за 2020 год.