НДС при получении субсидий: шпаргалка для бухгалтера

Чтобы определиться с НДС при получении некоторых субсидий, нужно хорошо понимать, на какие цели, когда она получена и учитывает ли ее сумма НДС. От этого зависит порядок налогообложения НДС полученных сумм. Вкратце разберем три возможных варианта.

Виды субсидий

Субсидии из бюджетов РФ могут получать юрлица и ИП. В общем случае их можно получить на такие цели:

на оплату приобретаемых товаров (работ, услуг);

на возмещение недополученных доходов.

В свою очередь, субсидии на приобретение товаров (работ, услуг) могут быть получены:

до момента приобретения товаров, работ, услуг — на осуществление предстоящих затрат;

после приобретения товаров, работ, услуг — на возмещение уже понесенных затрат.

При получении субсидии по товарам (работам, услугам) оформляются документы, в которых прописываются условия ее использования. То есть бюджетными деньгами может быть оплачена стоимость с учетом или без учета НДС. В зависимости от этого решается вопрос о том, можно ли принять входной налог к вычету.

Рассмотрим варианты налогообложения НДС.

Субсидия на предстоящую покупку

Субсидия получена на финансовое обеспечение предстоящих затрат, то есть до приобретения товаров, работ, услуг.

Сумму полученной субсидии в налоговую базу по НДС включать не нужно. Ведь она еще не связана с оплатой реализуемых налогоплательщиком товаров (работ, услуг).

Если среди условий о предоставлении субсидии есть оговорка о том, что затраты на приобретение товаров (работ, услуг) финансируются с учетом налога, предъявленного поставщиками, суммы НДС по товарам (работам, услугам), которые будут оплачены за счет такой субсидии, к вычету не принимаются.

Если субсидия получена на финансирование предстоящих расходов на приобретение товаров (работ, услуг) с учетом НДС, в налоговую базу сумму субсидии не включают и будущий входной НДС по совершенным покупкам к вычету не ставят.

Субсидия после покупки

Субсидия получена после приобретения товаров (работ, услуг) на возмещение понесенных расходов с учетом НДС.

Ее сумму в налоговую базу по НДС также не включают, так как и она не связана с оплатой реализуемых налогоплательщиком товаров (работ, услуг). Но вот НДС, который был принят к вычету по приобретенным товарам (работам, услугам), нужно будет восстановить.

Если субсидия получена на возмещение понесенных расходов на приобретение товаров (работ, услуг) и включает НДС, в налоговую базу сумму субсидии не включают, а НДС-вычет восстанавливают.

Есть исключение. Оно касается целевой субсидии по Постановлению Правительства от 2 июля 2020 г. № 976, связанной с профилактикой коронавируса.

Если фирма выполняет условия для предоставления целевой субсидии по Постановлению № 976 и приобрела товары (работы, услуги) для профилактики коронавируса до ее получения, то принятый к вычету НДС разрешено не восстанавливать.

📌 Реклама

Субсидия на возмещение недополученных доходов

С субсидией на возмещение недополученных доходов ситуация другая. Полученная сумма подлежит включению в налоговую базу по НДС в общем порядке. Она является суммой, связанной с оплатой реализованных товаров (работ, услуг), облагаемых НДС.

НДС, предъявленный по товарам (работам, услугам), приобретенным за счет указанной субсидии, принимается к вычету на общих основаниях.

Субсидия на возмещение недополученных доходов включается в налоговую базу по НДС, а входной НДС по товарам (работам, услугам), приобретенным за ее счет, принимается к вычету.

Имеется исключение. Не нужно включать в налоговую базу НДС сумму субсидии на возмещение выпадающих доходов в связи с применением государственных регулируемых цен или льгот для отдельных категорий потребителей.