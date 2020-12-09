Инвестиционный заём: что это такое, как оформить и в чём его особенности

В последнее время всё более популярным становится такой способ финансирования проектов (бизнеса), как инвестиционный заём, или заёмное финансирование, возврат которого привязан к выручке (за рубежом такой способ называется RBI, revenue based investing).

Его адресатами (получателями) является проекты, которые имеют выручку и достаточную валовую прибыль. В чём его суть, особенности и порядок оформления, разберём в этой статье.

Что такое инвестиционный заём

Обычный займ (заём), как и банковский кредит, не относится к инвестиционному финансированию по причине того, что кредитор (займодатель) здесь особо не заинтересован в развитии бизнеса, его главный интерес ограничивается возвратом займа и зафиксированных процентов по нему. Такому кредитору, по сути, всё равно откуда заёмщик возьмёт деньги на возврат займа и процентов по нему.

В отличие от обычного займа инвестиционный заём (займ) относится к инвестиционному финансированию, поскольку кредитор (инвестор, займодавец) заинтересован в развитии проекта, увеличении его выручки и прибыли, ведь возврат займа и получение маржи (процентов) происходит за счёт выручки компании.

Таким образом, инвестиционный заём — это разновидность займа как инвестиционного инструмента, возврат тела которого и процентов за пользование им осуществляется в виде части (процента) от получаемой проинвестированной компанией выручки.

Как видим, особенностью инвестиционного займа является способ возврата его тела (основного долга) и процентов за пользование им. Данный подход является инвестиционным, поскольку кредитор (займодавец, инвестор) разделяет с проектом риски. Бизнес-инвестор всегда разделяет риски с профинансированным проектом, в противном случае, это обычный кредитор, но никак не инвестор.

Конечно, в случае гибели проекта инвестор может получить возмещение своих затрат за счёт оставшегося имущества компании в приоритетном порядке (реализовать так называемую ликвидационную привилегию), но это не избавляет его от рисков не только неполучения прибыли, но и невозврата тела инвестиций.

Инвестиционный заём (далее — ИЗ) имеет ряд преимуществ по сравнению с венчурными инвестициями и банковским кредитованием.

В отличие от венчурных инвестиций, финансирование по модели ИЗ не размывает доли основателей бизнеса и за ними сохраняется полный корпоративный контроль над компанией. Также получателями ИЗ являются компании, уже генерирующие выручку (прибыль), когда как получателями венчурных инвестиций могут быть в том числе и стартапы самых ранних стадий (не имеющих стабильной выручки и тем более прибыли).

Венчурные инвестиции предусматривают очень глубокий due diligence (проверку компании и её деятельности на предмет выявления инвестиционных рисков), в случае с ИЗ due diligence тоже проводится, но в более усечённой форме, поскольку некоторые инвестиционные риски в связи с отсутствием у инвестора статуса участника компании (владельца доли) утрачивают свою актуальность.

Это позволяет в гораздо более быстрые сроки привлекать финансирование по модели инвестиционного займа (в отличие от финансирования по модели венчурных инвестиций, VC/PE).

В отличие от банковского кредитования, компании, получающей финансирование по модели инвестиционного займа, не требуется предоставления обеспечения исполнения обязательств в виде залога, а основателям компании — предоставления обеспечения обязательств в виде личного поручительства. Такой подход в какой-то степени делает заёмное инвестирование более доступным для ряда компаний.

Как оформляется инвестиционный заём

Грамотное структурирование инвестиционного займа является важным условием успешности сделки. Многие инвесторы и предприниматели недооценивают важность прединвестиционной подготовки.

Как и при других видах инвестиционного финансирования перед оформлением ИЗ необходимо провести проверку компании на предмет консолидации используемых в бизнесе активов (их объединения и закрепления за компанией, получающей финансирование), наличия у компании долгов, препятствующих успешной реализации сделки, нарушений законодательства и прав третьих лиц, наличия у компании выручки и валовой прибыли, достаточной для исполнения обязательств по ИЗ, и т.д.

После того, как инвестор получает полный свод достоверных даных о компании и оценивает их положительно с точки зрения инвестиционной привлекательности, стороны приступают к утверждению параметров сделки и её оформлению.

Перечень документов в структуре сделки инвестиционного займа выглядит следующим образом:

договор займа (возврат тела и уплата процентов за пользование которым осуществляется в виде доли (процента) от полученной компанией выручки);

корпоративный (квазикорпоративный) договор между инвестором и основателями компании;

в некоторых случаях оформлению основной сделки предшествует оформление сторонами терм шита (term sheet).

Договор займа (инвестиционного займа) имеет лишь одно главное отличие от договора простого займа — выплата процентов и возврат тела займа осуществляется в виде отчисления доли (определённого процента) от получаемой компанией выручки.

Сторонами в договоре ИЗ могут быть определены:

конкретная доходность, которую обязуется обеспечить (выплатить) компания;

минимальная доходность, которую обязуется обеспечить (выплатить) компания;

минимальный и(или) максимальный срок пользования инвестиционным займом;

конкретный срок пользования инвестиционным займом;

размер доли выручки компании, которая выплачивается инвестору в счёт погашения обязательств по инвестиционному займу;

и так далее.

Обычно в договоре ИЗ указывается как минимум 2 из вышеуказанных параметров. Но условие, по которому инвестор получает выплаты исключительно за счёт получаемой компанией выручки, является базовым. Оно, собственно, и определяет природу инвестиционного займа.

На мой взгляд, наиболее оптимальной формой инвестиционного займа является договор, в котором определяется размер доли выручки в виде динамического процента (который зависит от размера выручки) и «отсекающие» условия, прекращающие договора займа — в виде либо размера доходности инвестиций, которые должен получить инвестор, либо предельного срока, в течение которого будут осуществляться выплаты.

Порядок выплаты может быть структурирован по-разному: платежи могут быть периодические месячные, квартальные и т.д., привязаны к утверждённому графику или суммам платежей, может быть определено соотношение сумм по возврату тела долга и уплате процентов и так далее.

Важно! В качестве альтернативного варианта развития событий договор инвестиционного займа может предусматривать право инвестора конвертировать право требования по договору ИЗ в долю в уставном капитале проинвестированной компании. Иными словами, договор инвестиционного займа может содержать в себе условия конвертируемого займа. При таком раскладе инвестор может в любой предусмотренный договором инвестиционного займа момент из «обычного» инвестора превратиться в венчурного.

Помимо собственно договора инвестиционного займа, сторонам рекомендуется включать в структуру инвестиционной сделки корпоративный договор. Корпоративный договор (далее — КД), как и при иных видах инвестирования, является очень важным элементом сделки и обеспечивает защиту интересов сторон, и особенно — интересов инвестора.

КД в той или иной степени защищает инвестора от выхода основателей из проинвестированной компании до момента фиксирования инвестором запланированной прибыли (доходности), от принятия основателями решений, которые могут причинить критический вред компании, от вывода активов из компании и так далее.

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Строго говоря, в случае с ИЗ инвестор заключает с основателями проинвестированной компании не корпоративный, а квазикорпоративный договор — поскольку сам инвестор не приобретает долю в компании, то он и не является её участником.

А договор, включающий корпоративные соглашения с лицом, не владеющим долей в компании, является квазикорпоративным, то есть «как бы корпоративным». Самое главное, что такие договоры (квазикорпоративные) прямо предусмотрены законодательством и заключать с основателями их может любой человек, не являющийся участником компании (владельцем доли в ней).

Договор инвестиционного займа, как и (квази) корпоративный договор, заключается в простой письменной форме, не требующей нотарильного заверения.