Четыре инструмента для счета предпринимателя без блокировок, или снова про 115-ФЗ

Когда предприниматель получает запрос от банка, его возмущению нет предела, вопросы бизнесу кажутся странными, и мне часто задают вопрос: «Имеет ли банк право?». Отвечаю: да. Имеет право задать любой вопрос по вашему бизнесу и доходчивость вашего ответа напрямую влияет, будут ли вас обслуживать банки вообще.

Сам по себе федеральный закон № 115 содержит очень много оценочных позиций. Именно поэтому я советую вам его почувствовать, понять логику банка и после этого проводить операции.

Прежде всего надо понять, что все операции которые вы проводите в банке рассматриваются банком с разных позиций. Некоторые из них являются сделками обязательного контроля. Что это означает для вас? Как бы вы не старались, информация об этой сделке не позднее следующего дня станет доступной для Росфинмониторинга.

Цитата 115 —ФЗ: «Сделка с недвижимым имуществом, результатом совершения которой является переход права собственности на такое недвижимое имущество, подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 3 миллиона рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 3 миллионам рублей, или превышает ее.»

Таким образом, в частности, если вы покупаете или продаете недвижимость стоимостью свыше 3, 0 млн. руб. надо быть готовым к вопросам о происхождении денег. Ваша декларация, займы от имеющих декларацию, в нужном размере готовых вам помочь родственников или знакомых , вам в помощь.

Часть платежек, которые вы отправили в банк, могут быть признаны подозрительными.

Внимание! Это очень важный статус ваших сделок. После этого будет сделан запрос вам и, если вы ответите не вовремя, или вам не удастся убедить работника банка в легальности проводимых вами операций, статус ваших сделок изменится на сомнительный.

Именно этот статус делает вас нежелательным клиентом как в обслуживающем банке, так и во всех других . Остальные в этом случае не знают, что конкретно вы делаете незаконно, но то, что что-то делаете неправильно, видят. Т.е. ваши переговоры с обслуживающим банком переходят из стадии кулуарных в стадию публичных.

Так что начинаем с простого. Стараемся избежать запросов от банка, и я расскажу вам как это сделать.

Постулат № 1. Не высовывайся. Ты должен быть стандартным

Общий признак того, что вас надо подозревать, звучит как «Запутанный и необычный характер сделки, не имеющий очевидного экономического смысла или очевидной законной цели». Этот вывод сотрудник банка может сделать только по одной вашей платежке! Если она ему будет непонятна.

Когда может создаться такая ситуация?

В очень многих случаях. Например, вы получили беспроцентый займ от компании вашей группы или какого-то дружественного вам физического лица. Вроде бы для вашего бизнеса все хорошо. Благодаря вашим усилиям закрыт кассовый разрыв и вам не надо платить проценты. Ан нет. Именно отсутствие процентов в договоре делает эту операцию не имеющей экономического смысла.

Другой пример. Вы заплатили предоплату, а товара не оказалось. Контрагент возвращает вам деньги. Если такая операция повторится, ждем запрос из банка и т. д. А если вы или ваш контрагент попросит вернуть на счет, отличный от того, с которого приходили деньги, то сработает еще один триггер подозрительной операции.

Еще часто встречающийся случай — низкий доход вашего бизнеса.

Фактически по вашему расчетному счету формируется мнение банка о том, чем вы занимаетесь и ваша финансовая надежность. Именно поэтому при наличии нескольких расчетных счетов я рекомендую проводить все операции по расходам пропорционально в каждом банке.

Что это означает? Аренду, налоги, зарплату платить со всех банков частями. Иначе возникнет такая ситуация, что в одном из банков не будет видно, что вы платите налоги или аренду, и запроса не избежать.

По этому постулату много различных вариаций и мы к ним будем еще возвращаться в других статьях.

Постулат № 2. Никуда не торопись

Формально это звучит как «необоснованная поспешность в проведении операции, на которой настаивает клиент (представитель клиента)».

Понятие «обоснованной поспешности» отсутствует в действующем законодательстве. На практике, для ваших личных счетов это означает, что пришедшие безналичным способом средства вы можете расходовать безопасно через 3-5 дней. Для бизнес-счетов стараться планировать так, чтоб не снимать наличными после прихода также в течении 3-5 дней и не обращаться в банк с просьбой срочного перевода следующему контрагенту.

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Постулат № 3. Забудь про конфиденциальность своей деятельности в общении с банком

Первичный текст звучит как «Излишняя озабоченность клиента (представителя клиента) вопросами конфиденциальности в отношении осуществляемой операции (сделки), в том числе раскрытия государственным органам».

Как не попасть под категорию излишне озабоченных? Быть представителем крупного бизнеса. Их требования банки воспринимают более лояльно, чем субьектов МСП, и это факт. Соглашение о конфиденциальности или NDI органично смотрится в мире сделок с большими цифрами. Так что если вы включили пункт о неразглашении в договор по приобретению недвижимости или в контракт с крупным поставщиком или покупателем с индивидуальными условиями, то ваша озабоченность будет оправдана.

Но даже это не избавит вас от необходимости предоставить информацию банку. Единственно, даст право попросить заключить с банком соглашение о конфиденциальности.

Вы обратили внимание, что я употребила действие «попросить»? Настаиваю, что только именно в этой конструкции взаимоотношений вы сможете добиться успеха и обеспечить безопасность вашей деятельности.

Продолжение следует, а для тех кто хочет сам разобраться в ситуации, рекомендую начать с прочтения 115-ФЗ и 375-П. Именно в этих документах вы почувствуете все превосходство банков над вами в части того, что они-то могут задавать вам фактически любые вопросы по бизнесу и сможете перейти к постулату № 4: всегда надо выстраивать платежную стратегию работы с банком.