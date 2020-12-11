Конкурсный управляющий потребовал арестовать не принадлежащую ответчику недвижимость

Конкурсный управляющий банком-банкротом подаёт заявление на субсидиарку. Одновременно он требует принять обеспечительные меры — наложить арест на имущество контролирующего лица. На суде истец признаёт, что земельные участки, квартиры и дома не принадлежат ответчику, но настаивает на аресте. ДОЛГ.РФ разбирался, можно ли арестовать чужое имущество.

Первая инстанция и апелляция — чужое имущество арестовать нельзя

АКИБ «Образование» объявлен банкротом. Конкурсный управляющий хочет привлечь к субсидиарной ответственности генерального директора банка Миракова А.В. Одновременно управляющий подаёт ходатайство об обеспечительных мерах. Он приносит в суд список из семи объектов недвижимости и просит арестовать их. Заявитель обвиняет бывшего генерального в попытках сокрытия имущества.

Судья первой инстанции Омельченко А.Г. ссылается на п. 1 ст. 91 АПК РФ: суд может запретить совершать определённые действия с имуществом. Однако, по мнению суда, обеспечительные меры не применяются в отношении чужого имущества. Заявитель сам указывает, что за Мираковым имущество не зарегистрировано. Следовательно, право собственности на спорную недвижимость ему не принадлежит.

Кроме того, слов конкурсного управляющего о недобросовестном поведении ответчика недостаточно. Нужны доказательства.

Суд первой инстанции заявителю отказывает. Апелляция соглашается с коллегами. Конкурсный управляющий идёт в кассацию.

Кассация — достаточно подтвердить разумные подозрения

За два месяца до заседания кассационного суда первая инстанция рассматривает вопрос о привлечении Миракова к субсидиарной ответственности. Вопрос решается в пользу конкурсного управляющего. Генерального директора привлекают к СО в размере 18 миллиардов рублей.

Данное решение, видимо, повлияло на судей. Кассационная коллегия под председательством Коротковой Е.Н. не соглашается с нижестоящими судами.

Кассация ссылается на п. 10 Постановления пленума ВАС РФ № 55 от 12.10.2006. Обеспечительные меры — ускоренное средство защиты. Для их применения не требуется доказательств в полном объёме.

Судьи сослались на Конституцию РФ и международную конвенцию о защите прав человека. Судебные акты не имеют смысла, если они не исполняются. Суд может вынести решение в пользу кредиторов. Но само по себе такое решение не ведёт к восстановлению прав. Судебное разбирательство теряет смысл, если недобросовестный ответчик может скрыть своё имущество. Истец лишается правовых средств удовлетворения требований.

Судьи отметили, что для наложения ареста достаточно «подтвердить разумные подозрения» того, что исполнение решения может быть затруднено или истцу может быть причинён значительный ущерб, п. 2 ст. 90 АПК РФ.

В период рассмотрения дела о банкротстве Мираков перерегистрировал в пользу родственников право собственности на объекты недвижимости. Конкурсный управляющий подтвердил это выписками из ЕГРН. Недобросовестное поведение ответчика ставит под угрозу исполнение судебного решения.

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Кассация отменила акты нижестоящих судов и наложила арест на спорное имущество. Судьи отметили, что обеспечительная мера не влечёт неблагоприятных последствий для собственников. Они не лишаются собственности, не несут дополнительные расходы и продолжают пользоваться имуществом.

Хотя Мираков и успел «раздать» свою недвижимость родственникам, это не спасло её от ареста. Конкурсный управляющий может оспорить сделки по отчуждению домов, квартир и земельных участков и забрать это имущество в конкурсную массу.