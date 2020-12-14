Проценты по депозиту и займам в декларации по НДС

Проценты по депозиту в декларации по НДС — как происходит их включение в данный налоговый отчет? Расскажем в представленной публикации. А также разберем, каким образом указываются проценты по займам в декларации по НДС.

Начисление процентов по депозиту и выданным займам — внереализационный доход

Каждый предприниматель, организуя собственный бизнес, стремится к единственной цели — извлечь прибыль. Но для этого необходимо получить какой-либо доход. Доход может быть получен от реализации продукции собственного производства, товаров, приобретенных ранее с целью перепродажи, а также от выполнения работ и оказания услуг. Это касается основной деятельности хозяйствующего субъекта.

Но существует и другой вид доходов. Так, ИП или организация может открыть депозитный счет в банковском учреждении с целью получения дополнительных денежных средств в виде начисленных процентов на остаток по этому счету. Также дополнительный доход можно получить, выдавая денежные средства другим экономическим субъектам и начисляя заемщику проценты за пользование. Начисленные проценты к получению и по депозитам, и по выданным займам будут составлять так называемый внереализационный доход, который впоследствии должен быть учтен при расчете налога на прибыль.

В декларацию по налогу на прибыль суммы начисляемых к получению процентов попадут в строку 100 приложения 1 к листу 02.

А что же с декларацией по НДС — включаются ли в нее указанные внереализационные доходы?

С отчета за 4 квартал 2020 года необходимо применять новый бланк декларации по НДС, утв. приказом ФНС от 19.08.2020 № ЕД-7-3/591@.

Депозитные проценты и отчетность по НДС: как они связаны

Размещая денежные средства на депозитном счете банковского учреждения, хозяйствующий субъект остается их собственником. Деньги должны быть возвращены банком по истечении срока договора. В соответствии со ст. 39 НК РФ, такая операция реализацией не признается. Значит, и начисленные по депозиту проценты НДС не облагаются, как суммы, не связанные с реализацией. Именно такое мнение выразили чиновники Минфина в письме от 04.10.2013 № 03-07-15/41198.

Таким образом, в отчет по НДС проценты по депозитным договорам включать не требуется.

Отражение процентов по выданным займам в декларации по НДС

Несколько иная ситуация складывается с процентами, которые займодавец начисляет заемщику при выдаче займов в виде денежных средств.

Согласно подп. 15 п. 3 ст. 149 НК РФ, начисление данных процентов является операцией, освобожденной от НДС. Именно для таких операций в налоговом отчете предусмотрен раздел 7, который содержит четыре графы, заполняемые следующим образом:

графа 1 — приводится код 1010292, имеющий обозначение «Операции займа в денежной форме и ценными бумагами, включая проценты по ним...»;

графа 2 — фиксируется величина начисленных к получению процентов;

графы 3 и 4 прочеркиваются.

Согласно п. 3 ст. 169 НК РФ, оформлять счета-фактуры на величину процентов, начисляемых по договорам выданных займов, займодавцу не нужно.

При одновременном проведении операций, подпадающих под обложение НДС и освобожденных от этого налога, налогоплательщик должен вести раздельный учет, принципы которого нужно обозначить в учетной политике.

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Итоги

Начисление процентов по депозитам и выданным займам является внереализационным доходом для налогоплательщиков на ОСН. Данный доход учитывается при расчете базы по налогу на прибыль.

Налогом на добавленную стоимость операции по получению указанных процентов облагаться не будут. В одном случае в связи с тем, что суммы не связаны с реализацией, поэтому депозитные проценты не приводятся в отчетности по НДС, а в другом — из-за того, что операция освобождена от НДС в силу норм НК РФ — проценты по выданным займам отразятся в разделе 7 налогового отчета по НДС.