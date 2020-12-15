ВС отнял у работодателей главный козырь для увольнения сотрудников на «удаленке»

На практике появились случаи, когда работника при отсутствии на рабочем месте, работающего дистанционно по согласованию с работодателем, увольняли за прогул. ВС в обзоре судебной практики по увольнениям от 9.12.2020 признал такой подход незаконным. И при этом не имеет значения, что соответствующие условия не были включены в трудовой договор.

История из обзора. Сотрудник компании «РЕСО-Гарантия» обратился в суд. В апреле 2006 года он был принят на работу на должность эксперта. В соответствии с заключенным трудовым договором местом работы являлся центральный офис общества, расположенный в Москве.

С 2008 года по предложению работодателя Галушко исполнял трудовые обязанности дистанционно через предоставленный ему удаленный доступ к рабочей системе, в которой он получал и выполнял рабочие задания. Рабочие вопросы решались через электронную переписку, ему был предоставлен адрес корпоративной электронной почты.

В 2015 году истец переехал в Сочи, о чем уведомил начальство, оно не возражало. Результаты его работы принимались работодателем без замечаний. Но в апреле 2018 года в связи с отсутствием сотрудника на рабочем месте трудовой договор был расторгнут и мужчину уволили за однократное грубое нарушение трудовых обязанностей — прогул.

Сотрудник обратился в суд, но две инстанции отказали ему в иске. Доводы истца о том, что работа осуществлялась им дистанционно, были признаны несостоятельными, поскольку в трудовом договоре таких условий не было. Тогда мужчина обжаловал решение в Верховном суде.

ВС напомнил, что изменение условий трудового договора допускается по соглашению сторон, которое также заключается в письменной форме. Но даже если соглашение об изменении условий не было оформлено в письменной форме, оно считается заключенным в случае фактического допуска сотрудника к работе с ведома или по поручению работодателя. «Следовательно, следует считать заключенным и не оформленное в письменной форме соглашение сторон об изменении определенных сторонами условий трудового договора, если работник приступил к работе в таких измененных условиях с ведома или по поручению работодателя или его уполномоченного на это представителя, в том числе и о выполнении работником определенной трудовым договором трудовой функции дистанционно, то есть вне места нахождения работодателя и вне стационарного рабочего места», — подчеркнул ВС.

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По данным Верховного суда, сотрудник не прогуливал работу, поскольку выполнял свои обязанности, находясь на «удаленке». А значит, его увольнение является незаконным.