В 2021 году банки будут контролировать бизнес по-новому

Ни для кого не секрет, что на структурирование и налоговую оптимизацию бизнеса в России немалое влияние оказывает Закон о противодействии легализации № 115-ФЗ. При этом пресловутые «блокировки» счетов, запросы документов и отклонение платежей являются лишь следствием, которое вытекает из квалификации операций компании в качестве подозрительных (сомнительных).

Публикация посвящена предполагаемому изменению критериев, которые используются банками для выявления сомнительных операций.

02.03.2012 Банк России утвердил положение № 375-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов» (далее — положение № 375-П. В соответствии с ним банки обязаны выявлять в деятельности клиентов подозрительные операции, которые могут быть направлены на отмывание преступных доходов.

Положением № 375-П определен пул критериев потенциальной сомнительности операций, которые должны служить триггерами для сотрудников банков при анализе операций клиентов.

С момента публикации положения № 375-П изменялась и совершенствовалась не только деловая практика, но и способы налоговой оптимизации, которые с каждым годом становятся все более продуманными и структурированными, а положение № 375-П, на которое в первую очередь ориентируются банки при разработке правил внутреннего контроля — оставалось практически неизменным.

Первый квартал 2020 г. ознаменовался громкой новостью — Банк России подготовил проект изменений в положение № 375-П, которые изменят классификатор признаков, указывающих на необычный характер операции и как следствие правила банковского контроля.

Проект изменений был размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов (ID 04/15/03-20/00100461), ему были посвящены ряд публикаций и аналитических материалов.

К нашему удивлению, мартовская редакция изменений в положение не получила дальнейшего развития, и в августе 2020 на портале появился новый проект изменений (04/15/08-20/00106704), который ошибочно не привлек широкого внимания, хотя именно он готовится к принятию в начале 2021 года.

Вопреки расхожему мнению, признаков подозрительных операций в Проекте по сравнению с действующей редакцией не станет больше — 125 признаков в действующей редакции против 101 признака в августовском проекте.

Часть признаков будет исключена, другая будет изложена в новой формулировке, однако наибольший интерес представляют те признаки, которые действующая редакция положения № 375-ранее не содержала.

Рассмотрим некоторые из новых признаков:

«1138 Дистанционное управление с одного устройства (мобильного телефона, ноутбука и т.д.) операциями по счетам юридических лиц, зарегистрированных в разных странах, либо принадлежащих разным собственникам, либо дистанционное управление операциями с одного устройства по счетам, открытым на разных физических лиц, при отсутствии у кредитной организации информации о близком родстве таких физических лиц».

Стоит отметить, что данный признак находится в русле наметившегося тренда последних лет — диджитализации налоговой сферы, которая теперь помимо трансграничного автоматического обмена налоговой информацией будет включать в себя фактическое отслеживание каждой банковской операции, информацию о которой налоговые органы смогут получать от банков и обрабатывать в электронном виде с помощью автоматизированных алгоритмов.

Так, согласно Приказу ФНС России от 31.12.2019 № ММВ-7-2/679@ банки обязаны указывать информацию об IP-адресе, MAC-адресе, номере SIM-карты, номере телефона и (или) иного идентификатора устройства, с которого была совершена операция по счёту.

В первую очередь на признак стоит обратить внимание группам компаний и сторонникам дробления бизнеса, бухгалтерским и консалтинговым компаниям, которые могут использовать один IP-адрес для работы с пулом банк-клиентов.

«1423 Операция по перечислению со счета индивидуального предпринимателя денежных средств на свои счета, открытые ему как физическому лицу, при условии отсутствия по счету (счетам) индивидуального предпринимателя иных операций, связанных с ведением предпринимательской деятельности».

Использования индивидуальных предпринимателей для налоговой оптимизации уже давно вошло в обиход многих компаний, при этом нельзя забывать, что с точки зрения банковского контроля каждый бизнес должен быть полноценным (к примеру, закупка товара — выплата зарплаты — аренда офиса — реализация товара — уплата налогов).

Как только сотрудники банка увидят «дефект» (к примеру, по счету проходит только закупка товаров и их реализация, без каких-либо расходов на обслуживание и содержание штата, офиса и т.п.), предприниматель сразу же получит запрос с просьбой раскрыть свои бизнес-процессы.

Существование индивидуальных предпринимателей с большими доходами и «0» расходами лучше немедленно исключить из цепочек своих контрагентов.

«1428 Снятие клиентом — юридическим лицом денежных средств в наличной форме с корпоративной банковской карты (операции соответствуют признакам, описанным в методических рекомендациях Банка России от 21.07.2017 N 19-МР)».

В последние годы операции по снятию наличных денежных средств вызывали интерес налоговой инспекции, а теперь к этому подключаться еще и банки.

Использование корпоративной карты из удобного средства расчетов и принятия расходов легко может стать миной замедленного действия — не стоит превышать лимиты на снятие наличных, а каждая расходная операция по корпоративной карте должна соотносится с деятельностью компании и быть надлежащим образом оформлена (авансовые отчеты).

«1429 Операция по списанию денежных средств со счета банковской карты клиента — юридического лица или индивидуального предпринимателя в пользу организаций, осуществляющих торговлю товарами и (или) услугами, в том числе за наличный расчет (в частности, продовольственными и непродовольственными товарами, автомобилями, легкими автотранспортными средствами, табачными изделиями, строительными материалами, туристическими, медицинскими и прочими услугами)».

ЦБ РФ выделяет ряд секторов экономики, в которых аккумулируется большое количество наличных средств, которые могут реализовываться в пользу третьих лиц, операции с описанными в критерии отраслями становятся потенциально опасными.

«1431 Операция по снятию клиентом — юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем денежных средств в наличной форме с банковского счета для покупки у физических лиц лома черных, цветных или драгоценных металлов в случае, когда доля снятия наличных на указанные цели превышает 30% от общего объема расходов на закупку лома, либо сумма снимаемых наличных денежных средств превышает 3 000 000 рублей в день».

Согласно оценкам экспертов, в отрасли по вторичной переработке металлов крутятся миллиарды рублей, а существенная часть расчетов производится в наличной форме. Отрасль давно находится под пристальным контролем со стороны банков, который почему-то не создает ощутимых результатов, теперь дополнительный «акцент на металлах» поставлен и со стороны ЦБ РФ.

«1508 Операция по возврату займа, выдача которого осуществлялась наличными денежными средствами либо со счета, открытого в другой кредитной организации».

С одной стороны, операции по приему и выдаче займов никоим образом не ограничены законом, однако в контексте банковского контроля зачастую возникают подозрения в отношении займов участникам и директорам, выплаты по которым могут использоваться для уклонения от уплаты НДФЛ.

В данном случае ЦБ БФ предписывает уделять особое внимание займам, внесение которых производилось в наличной форме.

Проблем ведения расчетных счетов компании в разных банках — глобальна, она может привести к появлению проблем с банком не только при выдаче и возврате займов, но и при уплате налогов (в одном банке предприниматель платит налоги, в другом банке принимает платежи от клиентов, при этом второй банк объективно не может увидеть совершение платежей в бюджет в банке номер один и вынужден требовать от компании предоставления разъяснений).

Выделим также некоторые признаки из числа тех, что исключены в новой редакции Проекта и чего отныне не следует опасаться:

«1108 Пренебрежение клиентом (представителем клиента) более выгодными условиями получения услуг (в частности, тарифа комиссионного вознаграждения, ставки по срочным вкладам (депозитам) и вкладам (депозитам) до востребования), а также предложение клиентом (представителем клиента) необычно высокой комиссии или комиссии, заведомо отличающейся от обычно взимаемой комиссии при оказании такого рода услуг».

Теперь совершение операции с более высокой комиссией не будет считаться подозрительной — это право клиента.

«1109 Наличие нестандартных или необычно сложных инструкций по порядку проведения расчетов, отличающихся от обычной практики, используемой данным клиентом (представителем клиента), или от обычной рыночной практики».

Исключение данного признака безусловно следует оценивать положительно — ввиду отсутствия четких критериев он носил весьма субъективный характер и зачастую приводил к злоупотреблениям со стороны банков, создавал неоправданные барьеры и выступал преградой для деловой активности.

«2208 Операции по расходованию денежных средств российскими некоммерческими организациями (в частности, общественными (в том числе политическими партиями) или религиозными организациями (объединениями), фондами), не соответствующие целям, предусмотренным их уставными (учредительными) документами».

Это изменение мы также расцениваем положительно — некоммерческие организации и так находятся под всесторонним контролем со стороны Минюста, дополнительное давление со стороны банков абсолютно излишне.

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В заключение отметим, что регулирование в области ПОД/ФТ год от года усложняется, об этом свидетельствует растущее количество актов и разъяснений. Перечень признаков, приведенный в августом проекте, не является закрытым и очевидно, существует целый ряд дополнительных писем ЦБ РФ по отдельным операциями и отраслям, банки имеют право самостоятельно определять иные признаки в правилах внутреннего контроля.

Задачей предпринимателей, бухгалтеров и юристов является заблаговременное ознакомление с предстоящими изменениями и внесение соответствующих корректировок в свои бизнес-процессы, только так возможно не стать объектом для применения ограничительных мер со стороны банков.