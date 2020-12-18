Опять про ЕНВД: пути отхода

Уже к 31 декабря все предприятия, работающие на ЕНВД, должны будут решить, чем его заменить — патентом или упрощенной системой налогообложения. В противном случае с 1 января они автоматически будут переведены на общую систему налоогообложения, в результате чего выплаты для малого бизнеса могут вырасти на 30% и более. Рассказываем, что лучше выбрать и какие нюансы перехода на каждую их систем.

С 1 января 2021 года отменяется единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (ЕНВД). Это такой налоговый режим, при котором государство само определяет примерный объем дохода в том или ином регионе по конкретному виду деятельности. На основании этого дохода и рассчитывается налог. При этом «вмененка» заменяет такие налоги как НДС, НДФЛ, налог на прибыль, налог на имущество.

Что это означает на практике? Теперь фискальная нагрузка на малый бизнес по всей стране, кроме Москвы (где ЕНВД был отменен в 2012 году), может вырасти на 30% и более. Если компания не подаст заявление о переходе на другую форму налогообложения до 31 декабря 2020 года, она автоматически будет переведена на общую форму налогообложения (ОСНО). И в таком случае ее налоговые выплаты могут вырасти на 30% и больше. Чтобы этого не произошло, тем, кто использует ЕНВД, уже сегодня надо задуматься: на какую систему налогообложения перейти.

Про патент

Какую же систему налогообложения выбрать теперь малому бизнесу, работавшему по ЕНВД? Наиболее близки к этому налогу по условиям два варианта: патентная или упрощенная форма налогообложения.

Патент подходит только индивидуальным предпринимателям, но не ООО. ИП покупает патент на ту или иную деятельность в данном регионе на 1-12 месяцев — в зависимости от этих показателей варьируется стоимость патента.

Для применения патента нужно соблюсти три условия: быть ИП, зарабатывать в год не больше 60 миллионов, иметь в подчинении не более 15 сотрудников.

Есть и другие условия: на патенте не могут работать те, кто продает маркированные товары (лекарства, обувь, постельное белье, меховые изделия и другое), а также интернет-магазины, телемагазины, все, кто продают товары через телефонную сеть или компьютерные сети. Патент не могут использовать:

те, кто работают в рамках договора простого товарищества (договора о совместной деятельности) или договора доверительного управления имуществом;

кто производит подакцизные товары или добывает и реализует полезные ископаемые;

организации оптовой торговли, а также торговли, осуществляемой по договорам поставки; деятельности по совершению сделок с ценными бумагами и (или) производными финансовыми инструментами, а также по оказанию кредитных и иных финансовых услуг.

Стоимость патента, по замыслу ФНС, не может превышать 6% от потенциально возможного дохода. Она зависит от региона, вида деятельности и некоторых других факторов: торговых площадей, количества наемных работников и так далее. Например, в Москве патент на розничную торговлю в помещении с площадью торгового зала не более 50 кв.м. стоит 13 721 рублей в месяц, а в Томске он же обойдется в 366 руб.

На патенте может быть выгодно работать, если у вас парикмахерская, мастерская по ремонту обуви, небольшой розничный магазин, который приносит средний в регионе доход и так далее.

При переходе с ЕНВД на патент фискальная нагрузка на малый бизнес, по нашим оценкам, может вырасти в среднем на 20% и более — такова сейчас фиксированная стоимость патентов.

Приведем пример — патент в 2020 г. на магазин женской одежды в Екатеринбурге площадью 10 кв. м. стоит 10251 руб. в месяц (30753 руб. за квартал), а раньше по ЕНВД платили 6 022 руб. за квартал.

При этом важно помнить, что заявление о переходе на патент нужно подать в ФНС до 31 декабря 2020 года, иначе ИП на ЕНВД автоматически переведут на общую систему налогообложения (ОСНО). На ОСНО для ИП налоги составляют: 13% НДФЛ, 0-20% НДС, а также фиксированные взносы ИП за себя. В 2020 году они равны 40 874 руб. 1 % свыше 300 000 руб. дохода. Кроме того, предполагается также передача налоговых деклараций, книги учета доходов и расходов, бухгалтерской отчетности, отчетности за работников. Фактически, обязательно требуется бухгалтер в штате или на аутсорсинге.

При этом предприниматели, работающие на патенте, не сдают бухгалтерскую отчетность, а ведут только Книгу учёта доходов. Её вести может сам предприниматель, в ней надо указать только суммы доходов, но не надо рассчитывать баланс предприятия и другие показатели.

Подавать отчетность за сотрудников в Налоговую инспекцию, Пенсионный фонд и Фонд социального страхования все равно нужно — так же, как в других режимах налогообложения.

Про упрощенку

Второй вариант — перейти с ЕНВД на упрощенную систему налогообложения.

Здесь предпринимателю важно определиться, будет ли он платить УСН с дохода (6%) или с дохода минус расходы (15%, но более 70 регионов РФ снизили данную ставку в диапазоне от 5 до 15%). УСН уплачивается ежеквартально авансовыми платежами, для чего в течение года нужно вести соответственно книгу учета доходов и книгу учета расходов (КУД или КУДИР соответственно).

Правда, с УСН, которая рассчитывается от дохода за вычетом расходов есть нюансы. УСН оптимальнее, если предприниматель не может спрогнозировать свой среднемесячный доход или деятельность осуществляется на территории нескольких субъектов РФ. При доходе ниже потенциально возможного УСН выгоднее, чем патент, так как в упрощенной системе налогообложения налог прямо пропорционален доходу, а патент — это фиксированная сумма.

Практический пример

Теперь рассмотрим на примере — магазине женской одежды в Екатеринбурге площадью 10 кв.м. Предположим, этот магазин имел доход в месяц 500 т.р. и прибыль 100 т.р. ЕНВД в квартал 6022 р. Если теперь магазин перейдет на патент, он будет платить 10251 руб. в месяц (30753 руб. за квартал).

Если теперь он перейдет на упрощенную систему налогообложения (УСН): то будет платить при расчете от дохода (6%) — 90 тыс.руб; 15% от прибыли — 45 тыс.руб. В любом случае, ЕНВД был выгоднее. Но каждую бизнес-модель нужно рассматривать каждую индивидуально и исходя из расчетов выбирать оптимальную систему. Если доход небольшой, то выгоднее платить налог с дохода, но при этом необходимо подтверждать затраты документально.

Отчасти компенсацией отмены ЕНВД является расширение параметров, при которых допустимо использовать УСН. Так, с 1 января 2021 года ее можно будет применять предприятиям с выручкой до 200 млн руб в год по сравнению со 150 млн руб в 2020 году и до 130 сотрудников вместо 100. Но в этом случае малый бизнес должен укрупняться, чтобы выжить. Все это может привести к уменьшению числа игроков на рынке и, в итоге, ослаблению конкуренции, а в дальнейшем и росту цен. В результате обеление рынка произойдет за счет ухода с него части малого бизнеса и снижения конкурентоспособности рынка в целом.

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Законы по стоимости патентов на разные виды деятельности в ряде регионов еще не приняты, поскольку сам закон об изменении патентного налогообложения с 1 января 2021 года подписан только в конце ноября 2020 года. Если в вашем регионе новый закон не появится до конца года, налог рассчитают по правилам 2020 года и патент всё равно выдадут.

Для этого предусмотрен переходный период. В рамках него налогоплательщики смогут до 31 марта 2021 применять патентную систему налогообложения по видам деятельности «розничная торговля», «общепит», «стоянка автомобилей» и «автомастерские» на расчетных условиях, максимально приближенных к ЕНВД в 2020 году. Такие патенты могут быть получены индивидуальными предпринимателями, если они применяли ЕНВД по соответствующему виду предпринимательской деятельности в четвертом квартале 2020 года.