Кому дадут по 5 000 на детей и как оформить выплату: разъяснения ПФР

Накануне Президент объявил о новой единовременной выплате на детей. К вечеру был издан Указ.

Сегодня ПФР оперативно выпустил разъяснения по новой выплате:кому, когда и сколько.

Кому

Дополнительная выплата предоставляется на детей, которым по состоянию

Выплата предоставляется из федерального бюджета, не зависит от доходов семьи, наличия работы и получения заработной платы, а также получения каких-либо пенсий, пособий, социальных выплат и иных мер социальной поддержки и не учитывается в доходах при определении права семьи на другие меры социальной поддержки.

Выплата предоставляется только семьям, проживающим в России. Если семья раньше жила в другой стране, а затем вернулась в Россию, для получения единовременной выплаты понадобятся документы, подтверждающие проживание в РФ.

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Когда

единоразово

Выплата будет осуществлятьсяс декабря 2020 года.

Сколько

Если в семье один ребенок до 8 лет, выплачивается 5 тыс. рублей, если два ребенка – 10 тыс. рублей, и так далее.

Как получить

на детей до 3 лет или единовременную выплату на детей от 3 до 16 лет, то выплата будет предоставлена в декабре автоматически на основе ранее поданного заявления — тому же получателю и по тем же реквизитам.

Если счет, который вы указали в предыдущих заявлениях на ежемесячную выплату на детей до 3 лет или единовременную выплату на детей от 3 до 16 лет, был закрыт, нужно сообщить новые реквизиты.

Для этого подается заявление об изменении реквизитов с новыми данными банковского счета. После этого выплата поступит на новый счет.