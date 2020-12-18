Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Кому дадут по 5 000 на детей и как оформить выплату: разъяснения ПФР

Накануне Президент объявил о новой единовременной выплате на детей. К вечеру был издан Указ.

Сегодня ПФР оперативно выпустил разъяснения по новой выплате:кому, когда и сколько.

Кому

Дополнительная выплата предоставляется на детей, которым по состоянию на 17 декабря еще не исполнилось 8 лет.

Выплата предоставляется из федерального бюджета, не зависит от доходов семьи, наличия работы и получения заработной платы, а также получения каких-либо пенсий, пособий, социальных выплат и иных мер социальной поддержки и не учитывается в доходах при определении права семьи на другие меры социальной поддержки.

Выплата предоставляется только семьям, проживающим в России. Если семья раньше жила в другой стране, а затем вернулась в Россию, для получения единовременной выплаты понадобятся документы, подтверждающие проживание в РФ.

📌 Реклама

Когда

Выплата будет осуществляться единоразово с декабря 2020 года.

Сколько

Если в семье один ребенок до 8 лет, выплачивается 5 тыс. рублей, если два ребенка – 10 тыс. рублей, и так далее.

Как получить

Если ранее вы уже получалиежемесячную выплату на детей до 3 лет или единовременную выплату на детей от 3 до 16 лет, то выплата будет предоставлена в декабре автоматически на основе ранее поданного заявления — тому же получателю и по тем же реквизитам.

Если счет, который вы указали в предыдущих заявлениях на ежемесячную выплату на детей до 3 лет или единовременную выплату на детей от 3 до 16 лет, был закрыт, нужно сообщить новые реквизиты.

Для этого подается заявление об изменении реквизитов с новыми данными банковского счета. После этого выплата поступит на новый счет.
Первый Бит. Облачный сервис ЛАЙВ
Курс "Расчет зарплаты в 1С ЗУП" за 2100 руб. на 90 дней!
Курс подготовлен экспертами фирмы "1С" специально для быстрого обучения в 1С:ЗУП
Узнать больше
Реклама на Клерке

При этом заявление для назначения новой выплаты подавать не нужно.

Если заявление подано с неправильным или недействительным номером банковского счета, Пенсионный фонд сообщит родителю, обратившемуся за выплатой, о том, что необходимо представить корректные реквизиты для перечисления средств. Такое уведомление направляется в личный кабинет на портале госуслуг или заказным письмом с уведомлением – в зависимости от того, как было подано заявление о выплате: в электронной форме через портал или при личном обращении.

Если ребенок родился после 1 июля 2020 года либо вы ранее не подавали заявление ни на одну из этих выплат, вам необходимо подать заявление на портале Госуслуг или в клиентской службе ПФР, указав в заявлении реквизиты банковского счета, на который будут перечислены средства. На это есть больше трех месяцев – соответствующие заявления принимаются до 1 апреля 2021 года.
Онлайн-курс
Все про НДС. Разбор ситуаций по НДС на понятных примерах
Разбор ситуаций по НДС на понятных примерах
Записаться
6825
9750 ₽
–30%

Подборка полезных мероприятий

Разместить
📌 Реклама