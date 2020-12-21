С помощью каких отчетов можно найти ошибки в 6-НДФЛ в 1С

Все работодатели ежеквартально обязаны сдавать отчет 6-НДФЛ. Несмотря на то, что в 2021 году ожидается грандиозное обновление формы этого отчета, помощники проверки корректности его заполнения останутся прежними.
Итак, в программе 1С:Зарплата и управление персоналом ред. 3.1 отчет 6-НДФЛ формируется в разделе «Отчетность, справки» — «1С-Отчетность».
Нажмите кнопку «Создать» и в разделе «ФНС» найдите отчет «6-НДФЛ».
С помощью «кнопок-стрелок» задайте период отчета.
Нажмите кнопку «Заполнить».
Отчет имеет два раздела:
Раздел 1 — «Обобщенные показатели», включающий данные о суммах начисленного дохода, налоговых вычетов, суммах исчисленного налога. Пользователь может посмотреть детализацию сумм ячеек отчета. Для того щелкните правой кнопкой мышки на ячейке и выберите команду «Расшифровать».
Получив расшифровку данных формы в разрезе кодов доходов, пользователь может их проанализировать.
Раздел 2 — «Даты и суммы фактически полученных доходов и удержанного НДФЛ». Здесь пользователь также может получить детальную информацию расшифровки любой ячейки. Этот способ помогает проанализировать данные и найти ошибки в отчете.
Кроме детализации ячеек отчета, в 1С есть еще «отчеты-помощники», дающие возможность проанализировать данные по НДФЛ. Они помогут пользователю при заполнении и проверке формы «6-НДФЛ»:
- «Сводная справка 2-НДФЛ»;
- Анализ НДФЛ по датам получения доходов;
- Анализ НДФЛ по документам-основаниям;
- Анализ НДФЛ по месяцам;
- Контроль сроков уплаты НДФЛ;
- Начисленные доходы в отчетности по НДФЛ;
- Начисленные и полученные доходы в отчетности по НДФЛ;
- Подробный анализ НДФЛ по сотруднику;
- Проверка раздела 2 6-НДФЛ;
- Регистр налогового учета по НДФЛ;
- Удержанный НДФЛ.
Сформировать их можно несколькими способами:
1 вариант — в разделе Налоги и взносы« — «Отчеты по налогам и взносам».
Открыв раздел, вы увидите список отчетов по НДФЛ.
2 вариант — в разделе «Зарплата» — «Отчеты по зарплате».
Перейдите в самый низ списка отчетов и перейдите по гиперссылке «Все отчеты».
Откройте раздел «Налоги и взносы» и в правой стороне отобразится список дополнительный отчетов для анализа НДФЛ.
Рассмотрим коротко эти отчеты. Какую информацию пользователь может получить из них?
«Сводная» справка 2-НДФЛ
Саму форму «Справки о доходах (2-НДФЛ) для сотрудника» можно сформировать в разделе «Отчетность, справки».
Документ содержит информацию о доходах и НДФЛ выбранного сотрудника.
Отчет «Сводная» справка 2-НДФЛ, содержит информацию, из которой формируется справка 2-НДФЛ. Плюс отчета в том, что он формирует данные по всем сотрудникам. С его помощью можно проверить все данные по доходам сотрудника, начислениям и удержаниям НДФЛ, примененных вычетах.
При необходимости можно установить отбор в кнопке «Настройка».
При обнаружении ошибки пользователь может вовремя внести исправления в программе.
Например, не предоставлен, не закрыт или неверно указан вычет сотруднику.
Перейдите в карточку сотрудника — в справочнике «Сотрудники» и внесите или исправьте данные о вычетах в разделе «Налог на доходы».
В разделе можно ввести:
- новое заявление на стандартные вычеты;
- уведомление налогового органа о праве на вычет.
А также просмотреть все заявления на вычеты сотрудника, перейдя по одноименной гиперссылке.
Анализ НДФЛ по датам получения доходов
Отчет позволяет получить пользователю информацию о начисленных и выплаченных доходах, об исчисленном и удержанном НДФЛ и т.п. Информация выводится в отчет в разрезе дат и объединена по месяцам. С помощью значков-группировок " " и «-» данные можно сворачивать и разворачивать.
Информацию, представленную в таком виде, проще проверять и анализировать. С ее помощью легко обнаружить ошибки.
Используя кнопку «Настройки», можно устанавливать дополнительные параметры формирования отчета.
Установите вид настройки — «Расширенный» и на закладке «Отбор» добавьте дополнительный отбор. Нажмите кнопку «Добавить отбор» и добавьте поле «Сотрудник».
Установите «Сотрудник», условие «Равно» и в поле «Значение» выберите сотрудника из справочника. В нашем примере — Акопян М.С.
Нажмите «Закрыть и сформировать». Данные в отчете отобразятся в соответствии с условием отбора.
Если вы часто пользуетесь отчетом для удобства можно вынести отбор по сотруднику в его шапку. Тогда для выбора сотрудника не надо каждый раз заходить в настройку. Для этого в строке отбора щелкните мышкой на условное обозначение «-» и выберите «В шапке отчета».
В результате настройки, в шапке отчета появилось поле отбора по сотруднику.
Такая настройка применима к любому отчету в 1С.
Как и в любом другом отчете пользователь может проанализировать данные, посмотрев их расшифровку. Щелкните мышкой дважды на значении ячейки и выберите значение поля «Регистратор».
В результате отобразится расшифровка, в разрезе документов, которые сделали запись в регистр. Двойной щелчок мышкой на названии документа-основания откроет сам документ.
Анализ НДФЛ по документам-основаниям
Информацию по налогу в разрезе регистратора можно получить также из отчета «Анализ НДФЛ по документам-основаниям».
Форма отчета позволяет сразу увидеть пользователю, каким документами были произведены записи.
Анализ НДФЛ по месяцам
Группа отчетов «Анализ НДФЛ по месяцам» позволяет получить сопоставить исчисленный, удержанный и перечисленный НДФЛ, проанализировать налогооблагаемую базу и примененные вычеты. Отчет представлен в полном и упрощенном варианте, а также с детализацией месяцев налогового периода и месяцев взаиморасчетов с сотрудниками.
Упрощенный вариант содержит сводную информацию по показателям.
Для детализации записей в разрезе сотрудников установите галочку «Подробно по сотрудникам». В отчете добавится одноименный раздел.
Второй вариант отчета «Анализ по месяцам» отображает такую же информацию, но немного в другом интерфейсе.
В отчете «Анализ НДФЛ по месяцам налогового периода и месяцам взаиморасчетов с сотрудниками» добавлены дополнительные настройки и отборы. Пользователь может указать:
- период получения дохода;
- период взаиморасчетов;
- организацию и филиал;
- ИФНС.
Суммы в этом отчете, как и во всех других отчетах, можно детализировать, щелкнув правой кнопкой мышки и выбрав вариант для детализации. Например, по полю «Регистратор», т.е. по документу.
Контроль сроков уплаты НДФЛ
Отчет позволяет получить информацию о суммах НДФЛ к уплате и сопоставить с уплаченным НДФЛ. Положительный остаток на конец периода говорит о просрочке уплаты налога.
Начисленные доходы в отчетности НДФЛ
Данная форма отчета позволяет пользователю выбрать информацию о доходах сотрудника за определенный период. Дополнительные настройки отчета регулируют видимость соответствующих колонок в таблице с данными:
- 6-НДФЛ раздел1;
- 2-НДФЛ;
- По месяцам.
Установите галочки и в таблице появятся дополнительные столбцы с информацией.
Начисленные и полученные доходы в отчетности по НДФЛ
Отчет «Начисленные и полученные доходы в отчетности по НДФЛ» дает информацию пользователю о доходах, детализированную в разрезе документов и обобщенную по периодам.
Используя расширенные настройки отчета по кнопке «Настройка», пользователь может задавать дополнительные параметры для отчета, как и во всех отчетах 1С.
Подробный анализ НДФЛ по сотруднику
Отчет позволяет просмотреть всю информацию по выбранному сотруднику:
- Начисленный и выплаченный доход;
- Примененные вычеты;
- Налоговую базу;
- Начисленный, удержанный, перечисленный НДФЛ и задолженность по налогу.
Отчет формируется с указанием первичных документов, в разрезе месяцев начисления.