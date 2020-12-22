Банковская история за 30 лет: к чему мы пришли?

За три десятилетия своего развития банковская система в России прошла путь налаживания системы надзора — и в итоге эту систему пришлось заново зарегулировать, как это было в советские времена, считает известный предприниматель Сергей Васильев. Рассуждения на эту тему бизнесмен приводит на своей странице в Facebook.

Очень интересное интервью Дмитрия Тулина, первого зампреда ЦБ, опубликовали на сайте ЦБ. Там он довольно подробно и правдиво описывает основные этапы развития нашей банковской системы за 30 лет её существования. С чего начали и к чему пришли?

Этот путь вкратце можно назвать мучительной борьбой с приписками и «рисованием» капиталов.

Он выделил тут три основных этапа.

Первый, с 1990-го по 1998-й: период эйфории и банковской лихорадки.

Банки создавались тысячами. Лицензии выдавались всем подряд, банки создавались без капиталов, либо с рисованным капиталом на фирмах-однодневках. Реальный капитал был сконцентрирован лишь в банках с госучастием, либо в банках с иностранным участием.

Банки с рисованным капиталом стали рушиться в 1995-м, когда ЦБ стал ужесточать денежно-кредитную политику, проводя антиинфляционную тактику, путем установления коридора валютного курса рубля к $. Это привело к сжатию ликвидности на межбанковском рынке и, как результат, краху многих банков с нулевым капиталом.

Но самые тяжелые события грянули в августе 1998-го. Дефолт по госдолгу привел к кратной девальвации и краху большинства крупных банков, у которых на балансах остались огромные «дыры». Тогда выжили только госбанки, но и они утратили значительную часть капитала.

С 1999 по 2002 банковская система приходила в себя от шока. Государство докапитализировало принадлежащие ему банки, влив требуемые им деньги. Остальные выжившие частные банки продолжили «рисовать» капиталы, иногда во внушительных объемах (типа Межпромбанка и Глобэкса).

Вторым большим этапом в развитии российской банковской системы можно считать период с 2003 по 2012 годы, когда ЦБ начал системную работу по налаживанию функций надзора и регулирования банков.

ЦБ наконец-то начал бороться с рисованием «фиктивных» капиталов, когда капиталы банков оплачивались ненадлежащими активами.

В эти годы начинает формироваться АСВ (Агентство по страхованию вкладов) и создаваться своеобразный фильтр по отсеиванию плохих банков. Фильтр, хотя и не самый строгий, был поставлен и банки были поделены на «чистых и нечистых». Тут многие мелкие банки рухнули, фильтр не прошли. Но многие крупные «банки-зомби» с пустыми капиталами все-таки прошли в систему страхования вкладов, не имея реального капитала.

Третий и основной этап начался с 2013-го — этап решительного очищения от недобросовестных участников. ЦБ пришлось самостоятельно включиться в докапитализацию проблемных банков, через их санацию. ЦБ влил в систему огромные деньги, чтобы залатать дыры в системе. Этот этап в основном закончился в 2018-м, а 2019-й и этот 2020 можно уже считать достаточно спокойными.

В текущем непростом кризисном пандемийном году впервые за свою историю банковскому сектору даже не потребовалось финансовая помощь властей. Сегодня российская банковская система уже хорошо капитализирована, она даже абсорбировала на себя часть потерь, которые несет реальный сектор.

Тулин даже отметил, что сегодня наша банковская система по капитализированности уже не слабее европейской или китайской. Но примечательный факт — как только система стала капитализированной, хорошо надзираемой и регулируемой, она как отрасль перестала быть интересной.

Сам же Тулин, с горечью в своем интервью отмечает: «Начиная с 2015 года была выдана всего одна банковская лицензия — базовая, казанскому «Банк 131». Это произошло в апреле 2019 года и было столь необычным явлением, что на заседание комитета банковского надзора пригласили учредителей и топ-менеджеров банка. Чтобы посмотреть на таких смелых людей, морально их поддержать.

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