Предпринимателей будут штрафовать, если в чеке не указаны наименования товаров

С 1 февраля 2021 года все ИП будут обязаны указывать наименование товара в кассовом чеке. За несоблюдение этого требования грозит штраф. Подготовить кассу к номенклатурному учёту следует заранее.
Требование об указании наименования товара в чеке закреплено в законе ещё с 2016 года (п. 1 ст. 4.7 Закона № 54-ФЗ). Однако сейчас номенклатуру используют только налогоплательщики на ОСНО и те, кто продают подакцизные товары. Для предпринимателей на ПСН, УСН, ЕСХН, ЕНВД была установлена отсрочка, которая заканчивается 1 февраля 2021 года.
С этой даты ИП на спецрежимах будет запрещено выдавать чеки, в которых указана только стоимость товара или итоговая сумма расчёта.
Важно! Под номенклатурой подразумевается не только наименование товаров, работ или услуг. В чеке также нужно будет указывать:
- цену за единицу товара или услуги (с учётом надбавок, налогов, скидок);
- количество или объём (в единицах измерения);
- итоговую сумму (с учётом надбавок, налогов, скидок).
Что делать, если в момент расчёта количество товара или объём услуги неизвестны?
В таком случае необходимо:
1. Сформировать чек с признаком расчёта «Аванс». Указать сумму фактически полученных средств.
2. При конечном расчете сформировать ещё один документ с признаком «Полный расчёт». Именно в нём нужно перечислить наименования и количество всех проданных товаров, а затем указать сумму фактически полученных средств. Внесённая ранее сумма (аванс) в этом чеке не отражается.
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Как назвать товар правильно?
Нет строгих правил и единого справочника наименований товаров. Зато есть ограничение — один реквизит не должен быть длиннее 128 символов с пробелами.
Пример реквизита:
Шоколад «Касса» молочный с орехами и изюмом 100 г 2 шт. х 160.00₽
в том числе НДС 10%
= 320.00₽
ФНС призывает указывать корректные и понятные покупателю названия. Без обобщений. На сайте ведомства есть следующие рекомендации:
- не использовать товарную позицию с кратким наименованием «Товар»;
- наименование товара должно быть таким, чтобы его можно было легко идентифицировать и узнать вид, сорт, марку, массу, объём;
- желательно привести более подробное наименование (например, «Хлеб Дарницкий», «Булка Свердловская» вместо обобщённых «Хлеб» и «Булка»);
- можно использовать артикулы («Рубашка мужская белая, артикул 123456»).
В Общероссийском классификаторе продукции по видам деятельности (ОКПД 2) представлены категории товаров и услуг. Если возникнут сложности с наименованием продукции, можно обратиться к классификатору.
Если нужно сократить наименование, помните о правилах:
- сокращение не должно вводить покупателя в заблуждение, то есть быть непонятным или совпадать по написанию с другими известными сокращениями;
- при сокращении должно оставаться не менее двух букв (исключения — общепринятые сокращения: «литр» — «л» и другие);
- при усечении слово не должно заканчиваться на гласный (например, пастеризованный сокращается до "пастеризов."/"пастериз.«, но не до «пастеризо.»).
Пользователь кассы вправе самостоятельно определить наименование товара/услуги. Оно должно быть понятным покупателю и содержать не более 128 символов.
За отсутствие номенклатуры или ошибки в чеке будут назначаться штрафы в соответствии с п.4 ст. 14.5 КоАП РФ.
Какие могут быть штрафы?
- Для должностного лица — от 1500 до 3000 рублей.
- Для ИП или организации — от 5000 до 10 000 рублей.
Важно! Работать с номенклатурой нужно постоянно — информация о товарах может изменяться (скидки, уменьшение объёма и т.д.).
Как подготовить кассу?
Вносить и редактировать номенклатуру товаров удобнее всего через кассовые программы и товароучётные системы.
Убедитесь, что ваша касса работает с таким программным обеспечением. Обычно на онлайн-кассах на базе Android, Windows или Linux кассовое ПО уже предустановлено.
Трудности с переходом на номенклатурный учёт могут возникнуть у владельцев автономных («кнопочных») касс.
Как вносить номенклатуру на «автономках»?
Для связи с товароучётными системами касса должна подключаться к компьютеру, смартфону или планшету. Некоторые «автономки» (Меркурий 115Ф, 185Ф и другие) можно связать с другими устройствами по bluetooth или через usb.
Однако не каждую автономную кассу можно подключить к компьютеру и гаджету. Кроме того, в «автономках» часто не поддерживаются 2D-сканеры и идентификация товара, то есть не получится вносить товары в базу с помощью штрихкода.
Бывают автономные кассы, в которые можно загрузить каталог продаваемой продукции без подключения к компьютеру. Каждая позиция должна иметь свой код, сведения о наименовании, цене, налоговой ставке и системе налогообложения, а также штрихкод. Если потребуется изменить какие-то данные, то всю информацию нужно будет загружать заново. При совершении продажи кассир должен будет ввести код товара, а не его стоимость. Такие кассы точно не подойдут для работы с большим ассортиментом товаров. А значит часть предпринимателей будет вынуждена заменить «кнопочные» автономные кассы на более продвинутую технику.
Для печати номенклатуры в чеке понадобится специальное кассовое ПО. Кассы, которые не подключаются к компьютеру для работы с ПО, необходимо заменить на новые.
Как добавить номенклатуру в кассу?
Владельцы небольших точек смогут вносить наименования товаров вручную, печатая на клавиатуре или сканируя штрихкоды (если ваше ПО поддерживает работу со справочниками).
Если ассортимент большой — можно запросить у поставщиков номенклатуру или накладные в Excel.
В некоторых кассовых программах поддерживается загрузка данных из сторонних систем. Например, с помощью программного обеспечения БИФИТ Касса перенести базу из Excel или 1С можно в один «клик». Поэтому нужно серьёзно отнестись к выбору программ и уточнить у разработчика информацию о работе с номенклатурой.
Номенклатуру можно ввести вручную на клавиатуре или отсканировав штрихкоды. Но гораздо быстрее импортировать базу из 1С или Excel-файла — многие кассовые программы это умеют.
Выводы
В заключение отметим, что указание номенклатуры товара в чеке может быть полезным и продавцу, и покупателю.
Предпринимателю будет удобнее отслеживать продажи. Только представьте — в кассовой программе будет учтена каждая товарная позиция. ИП смогут отказаться от учёта «в тетрадке» и создавать отчёты и наглядные графики прямо в кассовом приложении.
А как быть с чеками по валютным операциям? Рассказываем в новом курсе Центра обучения «Клерка» (на него как раз сейчас 30% скидка).
Видеть наименование товара в чеке удобно и клиентам — они смогут ориентироваться в покупках, анализировать затраты или сообщать о замеченных ошибках и нестыковках в ценах, не отходя от кассы.
Ищите во всём плюсы, проверьте готовность кассы и загрузите номенклатуру до 1 февраля — так приспособиться к изменениям будет легче!