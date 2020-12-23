Как отразить декабрьскую зарплату в 6-НДФЛ

Нужно ли включать в 6-НДФЛ зарплату за декабрь, выплаченную в январе, — да, налоговые органы и Минфин дают положительный ответ на этот вопрос.

Когда выплатить зарплату за декабрь

Дату выплаты сотрудникам заработной платы работодатель определяет в зависимости от условий трудового договора и в соответствии с нормами ТК. По трудовому законодательству организация должна соблюдать следующие принципы при оплате труда:

выплата ЗП осуществляется не реже двух раз в месяц;

если дата выдачи зарплаты приходится на выходной день, то срок переносится на последний рабочий день;

оплата перечисляется не позднее 15 дней после завершения того периода, за который она исчислена.

Когда срок выдачи ЗП приходится на праздничные дни, например на 5 января, работодатель обязан перечислить оплату накануне. Если же время расчетов с персоналом приходится на первые рабочие дни нового года, выдачу допустимо осуществить после новогодних выходных.

По итогам отчетного периода работодатель отчитывается в ФНС о суммах, удержанных с заработной платы сотрудников. Отчет по форме 6-НДФЛ подается ежеквартально, а справки о доходах, в которых показан НДФЛ нарастающим итогом за январь — декабрь по каждому сотруднику, сдаются один раз по итогам года не позднее 1 марта года, следующего за отчетным.

Согласно пункту 2 статьи 223 НК РФ датой признания декабрьского дохода является последний день года. Эта сумма и начисленный налог на доходы физических лиц отражаются в отчете за 2020 г. (строки 020 и 040), но в зависимости от даты выплаты правила заполнения разделов 1 и 2 отчета различны.

Как правильно заполнить отчет, если зарплату перечислили в декабре 2020 г.

Работодатели нередко выдают оплату труда за декабрь перед новогодними выходными. В этом случае есть два варианта:

заработная плата перечислена 31 числа;

оплата труда осуществляется до 30.12.2020.

Рассмотрим, как выглядит форма 6-НДФЛ, если зарплата в декабре перечислена до 31-го числа. Формально такая операция является авансом, и налог с нее перечислять некорректно. На практике санкции за досрочное перечисление налоговых сумм не предусмотрены. Как будет выглядеть отчет при ранней оплате труда, разберем на примере. Руководство приняло решение выплатить зарплату 30-го числа. В тот же день исчислен и уплачен налог на доходы. В этом случае заполняются оба раздела формы:

Теперь о том, как заполнить 6-НДФЛ, если заработную плату выдали 31 декабря 2020 года сотрудникам на карты. При такой выплате срок уплаты удержаний переносится на первый рабочий день после выходных, то есть на 11.01.2021. Таким образом, выплату зарплаты и налога в разделе 2 по строкам 100–140 отчета за 2020 год показывать не следует, эти данные отразятся в расчете за 1 квартал 2021 г. А строки 020 и 070 раздела 1 необходимо заполнить.

Форма за 1 квартал 2021 г. выглядит следующим образом:

Как заполняют отчет, если зарплату перечислили в январе 2021 г.

Перейдем к третьему варианту оплаты труда за декабрь — в январе. Согласно пунктам 4, 6 статьи 226 НК РФ исчисленный налог на доходы физических лиц удерживается в день фактической выплаты денежных средств и перечисляется в бюджет не позднее следующего рабочего дня.

Разберемся, как заполнить 6-НДФЛ и 2-НДФЛ, если налог за декабрь перечислен в январе 2021 в бюджет. Со справкой о доходах ситуация однозначная: зарплата и исчисленный с нее налог отражаются в отчете 2-НДФЛ за 2020 г. Эта позиция высказана в письмах ФНС РФ.

Оплата труда в январе отразится в отчете и за 2020 год, и за 1 квартал 2021, но в разных строках. С учетом правил заполнения формы декабрьский НДФЛ, удержанный в январе, показывать в 6-НДФЛ за 2020 г. необходимо только в строке 040, а в отчете за 2021 г. он показывается в строке 070 и в строке 140 раздела 2. Вот пример заполненной формы за 2020 г.:

Из приведенных примеров следует вывод о том, входит ли декабрьская заработная плата в 1 раздел 6-НДФЛ за 2020 год, — да, независимо от дня выплаты дохода.

Рассмотрим, как отразится выплата декабрьского дохода после праздников на заполнении отчета за первый квартал 2021 г. Возьмем цифры из предыдущего примера. Предположим, что зарплата выдана сотрудникам 15.01.2021. В этом случае крайний срок перечисления налога в бюджет — 18.01.2021.

Из образца видно, что ответ на частый вопрос, должен ли декабрь попадать в 6-НДФЛ за 1 квартал в строке 120, утвердительный. Аргументом является то, что согласно НК РФ срок уплаты налога на доходы физических лиц приходится на первый рабочий день после выходных.

📌 Реклама

Согласно приказу ФНС №ЕД-7-11/753@ от 15.10.2020 отчет 6-НДФЛ за 1 квартал 2021 г. нужно составлять по новой форме, утвержденной в нормативном акте.

Еще один вопрос связан с ситуацией, когда доход декабря в натуральной форме удержан в январе следующего года. Эти суммы отражаются в строке 020 раздела 1 отчета за 2020 г. Начисленный НДФЛ по ним в строке — 040. Если заработная плата выдана уже в 2021 г., то налог в 2020 г. не подлежит удержанию и отражается в строке 080 формы.