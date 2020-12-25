Пять самых распространенных ошибок бухгалтеров в сфере ЖКХ

Законодательство в сфере бухгалтерского и налогового учета постоянно меняется, на один и тот же вопрос ФНС и фонды иногда дают противоречивые ответы, судебная практика зачастую бывает неоднозначна. А бухгалтерский учет в сфере ЖКХ довольно специфичен. Неудивительно, что любой бухгалтер может совершить ошибку. Разберем, самые распространенные ошибки в бухгалтерском учете ЖКХ.

Заключение трудового договора с председателем ТСЖ

Довольно часто бухгалтера выполняют функции кадрового работника. И иногда они заключают трудовые договора с председателем ТСЖ, начисляют заработную плату и сдают соответствующую отчетность.

Судебная практика говорит, что с председателем нельзя заключать трудовой договор. Нужно заключать гражданско-правовой. Соответственно:

размер выплат председателю устанавливается сметой расходов;

отпускные не выплачиваем, выходных пособий, компенсаций не рассчитываем;

СЗВ-ТД по председателю не сдаем, но включаем по нему данные в остальные отчеты.

Отражение в едином платежном документе (ЕПД) в расходах «Содержание и ремонт жилого помещения» затрат, которые не утверждены общим собранием собственников

Например, бухгалтер ТСЖ получила судебный приказ на платформе «ЮРРОБОТ». Но не передала судебный приказ на взыскание Службе судебных приставов, так как председатель решил сам взыскать. Из-за отсутствия знаний она включила госпошлину в ЕПД. Собственник МКД пожаловался в Государственную жилищную инспекцию (далее, ГЖИ). Инспекция начислила ТСЖ штраф 250 000 рублей.

Если вы хотите включить в расходы госпошлину и указать в ЕПД, то укажите в строчках, где отражают услуги управляющей организации.

Списание одних и тех же материалов дважды

Ошибку при двойном списании материалов («Антиплесени», бензопилы, инструментов и прочего) можно узнать по идентичным датам, суммам и проводкам.

Исправление таких ошибок часто приводит к другой ошибке. Нельзя делать обратную проводку. Нужно аннулировать неверную запись, при этом она сохраняется со знаком «минус».

Неверный расчет пени

Ошибки при расчете пени бывают разными: от начисления пени с первого дня просрочки до применения неверного размера ставки ЦБ РФ.

Для расчета пени необходимо знать:

количество дней просрочки, которые указывают на дату подачи заявления;

ставку рефинансирования, которая действует на момент подачи заявления;

сумму просроченной задолженности.

О чем нужно помнить:

первые 30 дней просрочки не облагаются пени;

к периоду с 31 — 90 дней применяется 1/300 ставки рефинансирования;

к периоду более 90 дней применяется 1/130 ставки.

На сегодняшний день разработано много программ для автоматизации расчета задолженности и пени при взыскании задолженности ЖКХ, например платформа «ЮРРОБОТ».

Ошибки при перечислении заработной платы и НДФЛ обслуживающего персонала управляющей организации

На удивление, до сих пор есть организации, перечисляющие заработную плату 1 раз в месяц. Бухгалтера не хотят идти на конфликт с руководством и замалчивают проблему. Автор статьи дважды за 2019 — 2020 сталкивалась с организациями, которые платили заработную плату раз в месяц, и единожды с оплатой НДФЛ 15-го числа.

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