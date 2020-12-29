Как ИП перейти на НПД

Как сообщает налоговая служба, по данным на 14.12.2020 в России зарегистрированы 1,5 млн самозанятых. Причем ежедневно их ряды пополняются более чем на 5 тыс. человек. Если на этапе внедрения эксперимента спецрежимом можно было воспользоваться только в четырех регионах страны, то сейчас он распространен на всей территории России. Плательщиками НПД могут быть как физические лица, так и индивидуальные предприниматели (ИП), не закрывая при этом ИП. Тема нашей статьи посвящена переходу на НПД лица, имеющего статус ИП.

Регистрация ИП на НПД

Индивидуальные предприниматели, применяющие тот или иной налоговый режим (УСН, ЕСХН, ЕНВД), вправе перейти на НПД при соблюдении определенных требований. Об этом гласит ч. 3 ст. 15 Закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ.

Перейти на уплату НПД нельзя, если ИП (ч. 2 ст. 4 Закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ):

перепродает имущественные права и товары (кроме личных вещей);

продает подакцизные и подлежащие обязательной маркировке товары;

добывает или продает полезные ископаемые;

нанимает работников по трудовым договорам. При этом для привлечения сотрудников по ГПД ограничений нет. Работа по договорам подряда также не запрещена (п. 3 письма ФНС РФ от 12.10.2020 № АБ-4-20/16632@);

занимается посреднической деятельностью;

оказывает услуги по доставке товаров с приемом платежей в пользу других лиц (исключение — доставка с применением ККТ, зарегистрированной продавцом товаров).

Доход пользователя НПД за календарный год не может превышать 2,4 млн рублей. Если лимит будет нарушен, лицо утратит право применять спецрежим. Со дня превышения лимита доходы нужно будет облагать НДФЛ, а ИП может вернуться к прежнему или перейти на иной спецрежим (письмо ФНС РФ от 20.12.2019 № СД-4-3/26392@). Все доходы, к которым до превышения лимита применялся НПД, пересчитывать не потребуется.

ИП не может совмещать НПД с другими спецрежимами или ОСНО.

Если все условия перехода на НПД соблюдены и ИП примет решение о его использовании, необходимо пройти процедуру регистрации в качестве плательщика НПД (ст. 5 Закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ).

Есть несколько способов регистрации в ИФНС:

через мобильное приложение ФНС РФ «Мой налог», скачать которое для платформы Android можно через сервис Google Play, а для платформы iPhone OS — через App Store. В этом случае потребуется заполнить заявление с паспортными данными и фото (ч. 4 ст. 5 Закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ);

через личный кабинет на сайте ФНС. Этот способ предполагает только подачу заявления (ч. 2 ст. 5 Закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ);

через кредитную организацию, если с ее помощью налажено информационное взаимодействие с ФНС. При этом способе потребуются паспортные данные и заявление с применением ЭЦП банка (ч. 5 ст. 5 Закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ).

В случае перехода на НПД индивидуальный предприниматель в течение месяца после регистрации в качестве самозанятого должен подать в инспекцию уведомление о прекращении ранее используемой системы налогообложения (ЕСХН, УСН, ЕНВД, ч. 4 ст. 15 Закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ). Ненаправление уведомления или нарушение срока его отправки грозит аннулированием статуса плательщика НПД (ч. 5 Закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ).

Формы уведомлений пока не утверждены. Рекомендуемые формы приведены в письме ФНС РФ от 10.01.2019 № СД-4-3/101@ и в информации ФНС РФ «ФНС России напоминает, что при переходе на НПД с иных спецрежимов необходимо направить уведомление о прекращении их применения».

Переход ИП с УСН на НПД

Алгоритм перехода индивидуального предпринимателя с упрощенки на НПД следующий.

1. Нужно зарегистрироваться в качестве плательщика НПД в приложении «Мой налог» или в личном кабинете на сайте ФНС.

2. В течение месяца с момента регистрации подать в ИФНС по месту жительства уведомление о прекращении предпринимательской деятельности, в отношении которой применялась УСНО по форме № 26.2-8 приложения 8 к Приказу ФНС РФ от 02.11.2012 № ММВ-7-3/829@. Документ можно представить лично, по почте заказным письмом или через личный кабинет налогоплательщика-ИП на сайте nalog.ru в разделе «Моя система налогообложения» (письмо ФНС РФ от 10.01.2019 № СД-4-3/101@). Статус ИП при этом сохраняется. Если не подать уведомление в течение месяца, налоговики просто аннулируют постановку на учет в качестве самозанятого, и будет считаться, что ИП продолжает применять УСН (ч. 5 ст. 15 закона № 422-ФЗ).

Учтите, что в соответствии с письмом Минфина РФ от 11.03.2019 № 03-11-11/15272 добровольное прекращение деятельности предпринимателя в качестве плательщика НПД в середине года грозит пребыванием на общем режиме налогообложения до конца года. Это означает, что доходы от бизнеса такого ИП-отказника будут облагаться согласно положениям гл. 23 НК РФ.

3. ИП необходимо убедиться, что он больше не является пользователем «упрощенки». Иногда статус в личном кабинете сохраняется, несмотря на регистрацию в качестве плательщика НПД. В такой ситуации придется уже в произвольной форме уведомить инспекцию о переходе на НПД и отмене обязанности по оплате авансов по УСН-налогу.

Регистрация в качестве самозанятого, согласно ч. 11 ст. 2 закона № 422-ФЗ, отменяет оплату фиксированных страховых взносов ИП за себя. Однако часть взносов, приходящуюся на период применения УСНО, предприниматель обязан оплатить в срок не позднее 31 декабря текущего года. Это относится и к дополнительным взносам в размере одного процента с суммы дохода, превысившего 300 тыс. рублей. Срок оплаты допвзносов по п. 2 ст. 432 НК РФ — не позднее 1 июля года, следующего за отчетным.

4. В срок до 25-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором ИП стал плательщиком НПД, он должен перечислить УСН-налог, а также подать УСН-декларацию за период применения «упрощенки», то есть с начала года до момента перехода на НПД. Это следует из пункта 2 ст. 346.23 НК РФ.

Переход с ОСНО, ЕСХН, ЕНВД

Если ИП применяет ОСНО, ему достаточно встать на учет в качестве плательщика НПД. Никаких дополнительных уведомлений в ИФНС отправлять не потребуется.

Переход в категорию самозанятых с ОСНО устанавливает ряд правил по оплате НДС (при условии, что ИП является его плательщиком):

суммы НДС, исчисленные ИП с сумм оплаты по договорам, в период после перехода НПД подлежат вычету в налоговом периоде перехода на уплату НПД при наличии документов, свидетельствующих о возврате сумм НДС покупателям (заказчикам) в связи с переходом на НПД, а в случае, если ИП переходит на уплату НПД с начала квартала, в налоговом периоде, предшествующем переходу на НПД;

суммы НДС, принятые к вычету ИП по товарам (работам, услугам), не использованным для операций, подлежащих налогообложению НДС, подлежат восстановлению в налоговом периоде перехода на НПД, а в случае, если ИП переходит на НПД с начала квартала, в налоговом периоде, предшествующем переходу на НПД (п. 7 ст. 15 закона № 422-ФЗ).

При переходе на НПД с ЕСХН предпринимателю после регистрации в качестве ИП необходимо подать в ИФНС уведомление по рекомендованной ФНС форме «О прекращении предпринимательской деятельности, в отношении которой применялась ЕСХН» 26.1-7, утвержденной Приказом ФНС РФ от 28.01.2013 № ММВ-7-3/41@.

Для перехода на НПД с ЕНВД специально заявлять о снятии с учета не нужно. Связано это с отменой ЕНВД с 01.01.2021.

Согласно пункту 3 ст. 346.28 НК РФ, снятие с учета при прекращении налогоплательщиками подлежащей налогообложению деятельности, а также при смене режима происходит на основании заявления в ИФНС.

Часть 8 ст. 5 Закона от 29.06.2012 № 97-ФЗ 01.01.2021 применение ЕНВД отменила. Поэтому, исходя из того, что прекращение ЕНВД-деятельности наступит с 01.01.2021, то есть уже после отмены одноименной главы 26.3 кодекса, необходимости в подаче заявления о снятии с учета в качестве плательщика данного налога нет, эта процедура произойдет автоматически (письмо ФНС РФ от 21.08.2020 № СД-4-3/13544@).

Однако плательщикам ЕНВД до конца 2020 года в любом случае придется выбрать новый режим, иначе их переведут на ОСНО. Об этом предупреждает ФНС в информации от 27.08.2020. Таким образом, ИП-вмененщики, не имеющие наемных работников по трудовым договорам, после отмены ЕНВД могут перейти на применение НПД. Для этого потребуется лишь регистрация в качестве самозанятого.

Не забудьте, что подать последнюю декларацию за IV квартал 2020 года нужно не позднее 20.01.2021 в инспекцию, в которой ИП состоял на учете до отмены ЕНВД. Единый налог нужно перечислить не позднее 25.01.2021.

Платит ли ИП страховые взносы на НПД

Одним из преимуществ применения НПД индивидуальным предпринимателем является отсутствие обязанности по оплате фиксированных страховых взносов. Согласно части 11 ст. 2 закона № 422-ФЗ ИП не признаются плательщиками страховых взносов за себя на период применения НПД. Таким образом, за год ИП может сэкономить 40 874 рубля (пп. 1, 2 п. 1 ст. 430 НК РФ) плюс 1 процент с суммы доходов, превышающих 300 тыс. рублей.

ИП при этом вправе уплачивать страховые взносы в добровольном порядке:

на ОПС (письмо ФСС РФ от 28.02.2020 № 02-09-11/06-04-4346);

на ОСС (ч. 3 ст. 2 Закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ, письмо ФСС РФ от 28.02.2020 № 02-09-11/06-04-4346).

ИП, утратившие право на применение НПД, обязаны вновь уплачивать страховые взносы. Датой начала расчетного периода для их начисления станет дата утраты права на использование НПД. Если ИП откажется от НПД, начислять взносы придется с даты снятия его с учета в качестве самозанятого (ч. 1 ст. 15 закона № 422-ФЗ).

Какие налоги платит ИП на НПД

ИП, перешедший на НПД:

не признается плательщиком НДС (кроме «ввозного» НДС) ч. 9 ст. 2 Закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ;

не уплачивает страховые взносы за себя (ч. 11 ст. 2 Закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ).

Таким образом, индивидуальный предприниматель, применяющий НПД, платит:

НДФЛ как налоговый агент (ч. 10 ст. 2 Закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ). То есть ИП обязаны вести учет налоговых платежей, представлять отчеты в налоговые органы и исполнять обязанности, предусмотренные ст. 24 НК РФ. Например, если ИП решит привлечь работников по договору подряда;

налог от полученного дохода по ставке 4 процента при работе с физлицами и 6 процентов — при работе с юрлицами или ИП. То есть ИП должен знать, кто его заказчик — организация или физлицо.

Сумму налога, согласно ст. 11 закона № 422-ФЗ, налоговики исчислят самостоятельно. При этом налог уменьшается на сумму налогового вычета, предусмотренного ч. 1 ст. 12 закона № 422-ФЗ. Его размер — 10 тыс. рублей. Расчет налога ведется нарастающим итогом. Сумма вычета зависит от ставки налога (ч. 1, 2 ст. 12 Закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ):

если налог начислен по ставке 4 процента — 1 процент от дохода;

если налог начислен по ставке 6 процентов — 2 процента от дохода.

Вычет предоставляется однократно, срок его использования не ограничен (ч. 3 ст. 12 Закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ).

Кроме того, налог, уплачиваемый с 01.07.2020 по 31.12.2020, уменьшается на неиспользованный вычет, увеличенный на налоговый бонус размером 12 130 рублей. Такую антикризисную меру поддержки самозанятых предусмотрело правительство в Постановлении от 29.05.2020 № 783. Условие для ее получения — это отсутствие недоимки по налогу или задолженности по пеням. При этом ограничения, установленные ч. 1, 2 ст. 12 Закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ в зависимости от ставки налога, не применяются. Если есть долг, вычет засчитывается сначала в счет него, а затем в счет налога, уплачиваемого в указанный период (ч. 2.1 ст. 12 Закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ).

Остаток налогового вычета, не использованного в 2020 году, применяется с 01.01.2021 в размере, не превышающем остатка вычета на 01.06.2020 (ч. 2.2 ст. 12 Закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ).

Если ИП впервые после 01.06.2020 зарегистрировался в качестве плательщика НПД, остаток вычета, не использованного в 2020 году, применяется с 01.01.2021 в размере, не превышающем 10 тыс. рублей (ч. 2.2 ст. 12 Закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ).

Налог подлежит перечислению по итогам каждого месяца. Первым налоговым периодом будет период с момента постановки на учет до конца календарного месяца, следующего за месяцем, в котором была осуществлена регистрация (ч. 1, 2 ст. 9 Закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ).

Если окажется, что налог меньше 100 рублей, эта сумма добавится к сумме налога к оплате по итогам следующего месяца.

О сумме начисленного налога ИФНС уведомит налогоплательщика через мобильное приложение «Мой налог» не позднее 12-го числа следующего месяца. При этом будут указаны реквизиты для его перечисления.

Срок оплаты НПД не позднее 25-го числа следующего месяца.

Перечислить налог можно несколькими способами:

через мобильное приложение «Мой налог»;

через банк или оператора электронной площадки (в этом случае ИФНС направит уведомление им);

через ИФНС, уполномочив ее на списание налога с банковского счета и перечисление его в бюджет через приложение «Мой налог».

Нарушение порядка и сроков передачи сведений о расчете в ИФНС грозит начислением штрафов (ст. 129.13 НК РФ):

в размере 20 процентов от суммы расчета;

в размере суммы расчета при повторном нарушении в течение полугода.

Отчетность ИП на НПД

Согласно статье 13 закона № 422-ФЗ отчетность по НПД отсутствует.

Взаимодействие с налоговой будет происходить через приложение «Мой налог». Книгу учета доходов также вести не нужно.

Необходимости в применении кассовых аппаратов у плательщиков НПД нет (п. 2.2 ст. 2 Закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ). Но при этом самозанятые обязаны формировать и выдавать чеки, причем даже в том случае, если они не требуются клиентам. За такое нарушение предусмотрен 20-процентный штраф от суммы расчета.

Чек формируется в мобильном приложении смартфона или в личном кабинете «Мой налог».

Если заказчик — организация или ИП, необходимо ввести ИНН. В чеке потребуется указать также вид выполняемых работ (товара).

Чек нужно передать клиенту одним из способов (ч. 1 ст. 14 закона № 422-ФЗ):

отправить по номеру телефона или на электронную почту;

распечатать на бумажном носителе и передать лично;

предъявить клиенту QR-код с экрана смартфона.

Формировать чек лучше в день расчета, максимум на следующий день.

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Открывать специальный банковский счет или карту для ведения бизнеса самозанятому необязательно. Согласно пункту 2 письма ФНС РФ от 19.04.2019 № СД-4-3/7496@ деньги за работу можно получать как наличными, так и в безналичном порядке на любой имеющийся у ИП счет или карту.