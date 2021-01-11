Особенности бухгалтерского учета при взыскании задолженности в сфере ЖКХ

В январе — феврале 2021 года экономический спад и сокращение собираемости платежей в сфере ЖКХ неизбежны. Мораторий на пени отменен. На сегодняшний день нет четких разъяснений государственных органов по отмене моратория на пени. Постановление Правительства РФ № 424 от 02.04.2020 года трактуют по-разному. У бухгалтеров появились сложности не только с учетом при взыскании задолженности за ЖКУ, но с и расчетом пени.

Эксперты придерживаются двух основных точек зрения по начислению пени за ЖКУ: начислять за весь 2020 г. или период просрочки считать со 2 января 2021 года, а начисление пени с 31 дня просрочки.

Автор статьи придерживается второй точки зрения — начислять пени необходимо на задолженность, возникшую в январе 2021 года. Вышеуказанное Постановление «приостанавливает» действие подпункта «а» пункта 32 Правил, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 354 от 16.05.2011 года «требовать... уплаты неустоек (штрафов, пеней)». Другими словами, данным пунктом Правительство РФ запрещает требовать пени с просроченной задолженности ЖКХ с 6 апреля 2020 года, а соответственно — начислять.

До вступления моратория в силу у некоторых должников уже имелась задолженность. Если она не погашена к 2021 году, то процесс расчета пени усложняется. Для таких должников нужно применять разный процент пени, который зависит от периода просрочки:

к периоду с 31 — 90 дней применяется 1/300 ставки рефинансирования

к периоду более 90 дней применяется 1/130 ставки.

В 2021 году рассчитать пени с учетом всех нюансов законодательства будет довольно трудоемко, особенно в случае расчета пени для суда. Для оперативности расчета необходимо воспользоваться автоматизированной программой. Как показал опыт, наиболее эффективны облачные программы («Инфокрафт», «ЮРРОБОТ» и прочие), так как они обновляются в онлайн-режиме. Кроме того, с помощью программ можно подготовить расчет с учетом требований суда автоматически.

Разберем учет операций по счетам.

Пени для потребителей отражаются в бухгалтерском учете организаций ЖКХ в составе прочих доходов на 91 счете. Расходы на юридические услуги при судебном взыскании задолженности можно отразить транзитом на 76 счете. А госпошлину — на счете 68.

Для отражения использования целевых средств на судебные расходы используйте проводку Дебет 86 Кредит 20 (26).

Также довольно часто бухгалтера в сфере ЖКХ сталкиваются с оплатой, поступающей по судебному приказу от судебных приставов.

При поступлениях от судебных приставов сложно идентифицировать, за что именно пришла оплата.

В данном случае необходимо действовать по ст. 319 Гражданского кодекса РФ, распределять оплату в следующей последовательности: издержки кредитора по получению долга, в т.ч. государственная пошлина проценты (пени) основной долг.

Снижению нагрузки при взыскании задолженности и учету операций способствуют разные программы.

Иногда организации ЖКХ не отправляют судебные приказы в Службу судебных приставов, а предпочитают взыскивать задолженность самостоятельно. В данном случае задолженность по оплате госпошлины или другие судебные издержки включают в квитанцию как «услуги управляющей организации». Нельзя включать услуги, не согласованные общим собранием собственников в платежные документы. Иначе управляющую организацию могут наказать штрафом.

В течение всего 2020 года организации ЖКХ и Минстрой РФ обсуждали вопрос об указании идентификаторов должников в заявлении на судебный приказ. Проблема заключалась в том, что не всегда организациям — кредиторам известны идентификаторы должников. Госдума РФ приняла в третьем чтении, а Совет Федерации одобрил законопроект № 1026242-7, который позволит организациям ЖКХ не указывать в исках личные данные должников до 1 января 2022 года.

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Для взыскания задолженности необходимы эффективные инструменты, с помощью которых можно сэкономить и повысить возвращаемость долгов.