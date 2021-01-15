Ответственность за неприменение ККТ в 2021 году

В 2021 году в части назначения ответственности за неприменение ККТ и отсутствие онлайн-кассы произошел ряд изменений. Это и возможность замены штрафа предупреждением для некоммерческих организаций и субъектов МСБ, и упрощение процедуры исправления кассовых нарушений путем отправки чека коррекции. Ознакомиться с новшествами и узнать, как освободиться от штрафов в 2021 году, поможет наша статья.
Штраф за неприменение ККТ
Ответственность за неприменение кассовых аппаратов установлена ч. 2 ст. 14.5 КоАП РФ. Согласно названной норме, неиспользование ККТ грозит наложением административного штрафа:
- на должностных лиц в сумме от ¼ до 1/2 величины расчета, произведенного без кассового аппарата. При этом размер штрафа не может быть менее 10 тыс. рублей. Указанная ответственность распространяется и на индивидуальных предпринимателей (ИП). Дело в том, что, согласно примечанию к ст. 2.4 КоАП РФ, ИП отвечают так же, как должностные лица, если кодексом не установлено иное;
- на юрлиц — от ¾ до одного размера суммы расчета без использования ККТ. Сумма штрафа при этом не может быть ниже 30 тыс. рублей.
Повторное неиспользование ККТ при условии, что сумма расчетов составляет в совокупности 1 млн рублей и более, наказывается согласно ч. 3 ст. 14.5 КоАП РФ:
- должностным лицам грозит дисквалификация от одного года до двух лет;
- ИП и юрлицам — приостановление деятельности до 90 суток.
А вот ответственность за аналогичные нарушения, допущенные некоммерческими компаниями и субъектами малого и среднего бизнеса, законодатель смягчил. Начиная с 19.12.2020 Законом от 08.12.2020 № 410-ФЗ для указанных категорий пользователей ККТ предусмотрена возможность замены штрафа предупреждением. Смягчить наказание можно и в тех случаях, когда предупреждение не прописано в особенной части КоАП РФ как мера ответственности за допущенное правонарушение. Аналогичный подход будет применяться и по региональным административным штрафам.
Поправки в КоАП РФ распространяются на нарушения, выявленные в ходе госконтроля, госнадзора или муниципального контроля.
Замена штрафа на предупреждение возможна лишь в случае, если работа без кассы произошла впервые, а также соблюдены условия, изложенные в ч. 2 ст. 3.4 КоАП РФ, а именно когда отсутствуют:
- угроза причинения вреда жизни и здоровью граждан, представителям флоры и фауны, окружающей среде, объектам культурного наследия, безопасности государства;
- угроза ЧС природного и техногенного характера;
- имущественный ущерб.
Штраф за отсутствие ККТ
Отсутствие ККТ само по себе нарушением не является. В КоАП РФ не содержатся меры ответственности за неустановку кассового аппарата. А вот за отсутствие кассового аппарата, отвечающего требованиям закона № 54-ФЗ, наказать могут. В этом случае штраф для юрлиц составит 30 тыс. рублей (ч. 2 ст. 14.5 КоАП РФ).
Кассовая техника обязательна при любых расчетах с физическими лицами за товары, работы или услуги. Если расчеты производятся с юрлицами и ИП — только при платежах наличными, по карте или через смартфон посредством POS-терминала (письмо Минфина РФ от 30.06.2020 № 03-01-15/56464).
Не применять кассовые аппараты организации могут только в случаях, указанных в ст. 2 закона о ККТ № 54-ФЗ. Если речь идет о расчетах с физлицами, то таких случаев совсем немного, к примеру, это продажа мороженого в киосках.
Штрафы за нарушение применения ККТ
Кроме ответственности за неприменение ККТ, штрафы могут последовать за следующие виды правонарушений:
1. Использование техники, не соответствующей установленным требованиям, или применение ККТ с нарушением порядка ее регистрации, перерегистрации. За данный вид нарушения налагаются взыскания по ч. 4 ст. 14.5 КоАП РФ:
- для должностных лиц и ИП — предупреждение или штраф от 1 500 до 3 тыс. рублей;
- для юрлиц — предупреждение или штраф от 5 до 10 тыс. рублей.
2. Непредставление сведений и документов по запросам налоговиков либо их подача с нарушением сроков наказывается по ч. 5 ст. 14.5 КоАП РФ:
- для должностных лиц и ИП — предупреждение или штраф от 1 500 до 3 тыс. рублей;
- для юрлиц — предупреждение или штраф от 5 до 10 тыс. рублей.
3. Невыдача клиенту кассового чека грозит привлечением к ответственности по ч. 6 ст. 14.5 КоАП РФ:
- для должностных лиц и ИП — предупреждение или штраф 2 тыс. рублей;
- для юрлиц — предупреждение или штраф 10 тыс. рублей.
Причем согласно ч. 4 ст. 4.1 КоАП РФ, наложение санкций не освобождает пользователей ККТ от исполнения обязанностей, которые они нарушили.
Срок давности привлечения к ответственности за нарушения в области применения кассовой техники составляет один год. Его отсчет начинается от даты совершения нарушения. Если правонарушение длящееся — с момента его выявления проверяющим (ч. 1, 2 ст. 4.5 КоАП РФ). Длящимся правонарушением считается продолжительное, систематическое нарушение правил использования ККТ. Данный вывод следует из пункта 14 Постановления Пленума ВС РФ от 24.03.2005 № 5 «О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении КоАП РФ».
В 2020 году Минфин подготовил три законопроекта:
- «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации в связи с совершенствованием законодательства о применении контрольно-кассовой техники»;
- «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях»;
- «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федераци» — об утрате силы закона о ККТ.
Согласно законопроектам нормы, регулирующие порядок применения ККТ и устанавливающие штрафы за правонарушения, перенесут в НК РФ. Большинство норм при этом не поменяются. А вот закон о ККТ и соответствующие положения КоАП силу утратят. Пока документы проходят публичное обсуждение. Ведомство рассчитывает, что новые правила заработают уже с 2021 года.
Среди новшеств, предлагаемых законопроектами, появление нового вида налогового контроля — оперативного. В рамках оперативной проверки инспекторы будут контролировать правильность фиксации расчетов, включая полноту учета выручки. Проводить оперативный контроль будут в двух формах:
- оперативные проверки. Они будут назначаться по месту ведения деятельности с возможным привлечением ФСБ и проведением контрольных закупок, а также наблюдения за работой;
- мониторинг.
Для нарушителей, не фиксирующих расчеты, запланированы ограничения:
- заморозка операций по банковским счетам;
- ограничение доступа к интернет-ресурсам (инфосистемам и программам). Контролеры будут блокировать сайты, мобильные приложения, соцсети, блоги;
- приостановка деятельности для тех, кто торгует через стационарные торговые точки.
Две последние меры будут применяться только при определенных условиях и по отдельному решению руководства ФНС.
Кроме того, откорректируют размеры действующих штрафов, а также добавят новые.
Размеры действующих и планируемых санкций представлены в таблице:
|Вид нарушения применения ККТ
|Действующие санкции
|Планируемые санкции
|Непредставление сведений и документов по запросу налоговиков (подача с нарушением сроков). Отреагировать необходимо не позднее трех рабочих дней с момента размещения запроса в кабинете ККТ (пп. 10 п. 9 приложения к Приказу ФНС РФ от 29.05.2017 № ММВ-7-20/483@)/19907@).
Часть 5 ст. 14.5 КоАП РФ:
— для должностных лиц и ИП — предупреждение или штраф от 1 500 до 3 тыс. рублей;
— для юрлиц — предупреждение или штраф от 5 до 10 тыс. рублей
Проект Федерального закона «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации в связи с совершенствованием законодательства о применении контрольно-кассовой техники»:
— для ИП — предупреждение или штраф 3 тыс. рублей;
— для юрлиц — предупреждение или штраф 10 тыс. рублей
|Неприменение ККТ (осуществление расчета без фиксации)
Часть 2 ст. 14.5 КоАП РФ:
— для должностных лиц — от 1/4 до 1/2 суммы расчета без применения ККТ, но не менее 10 тыс. рублей;
— для юрлиц — от 3/4 до полной суммы расчета без применения ККТ, но не менее 30 тыс. рублей
Проект Федерального закона «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации в связи с совершенствованием законодательства о применении контрольно-кассовой техники»:
— для ИП — 1/2 от суммы расчета без фиксации, но не менее 10 тыс. рублей;
— для юрлиц — сумма расчета без фиксации, но не менее 30 тыс. рублей
Законодатель предлагает ввести в НК РФ два новых понятия — «мнимый и притворный расчет». За их осуществление планируют ввести штраф:
- для ИП — 50 процентов от суммы выявленного мнимого или притворного расчета, но не менее 10 тыс. рублей;
- для юрлица — вся сумма обнаруженного мнимого или притворного расчета, но не менее 30 тыс. рублей.
Крупные санкции последуют за отсутствие в чеке наименования маркированного товара или указание искаженного наименования. С ИП будут взыскивать 50 тыс. рублей, с юрлица — 100 тыс. рублей.
Штраф за непробитие чека на онлайн-кассе
Понятие онлайн-касс введено редакцией закона № 54-ФЗ, применяемой с 15.07.2016. От кассовых аппаратов предыдущего поколения они отличаются возможностью автоматической передачи фискальных данных в ИФНС. Согласно пункту 6 ст. 7 закона № 290-ФЗ, регистрация и перерегистрация кассовой техники, не обеспечивающей электронную передачу фискальных данных налоговикам, с 01.02.2017 не осуществляется. Поэтому штраф за работу на старом аппарате приравнивается к работе без кассы. Таким образом, санкции будут назначены как за неприменение ККТ (непробитие чека), то есть по ч. 2 ст. 14.5 КоАП РФ, по минимуму юрлицо могут наказать на 30 тыс. рублей.
Допустим, у ООО нет онлайн-кассы, хотя оно обязано ее иметь. Всего пробито три чека, каждый на сумму 50 тыс. рублей. Общая сумма — 150 тыс. рублей. Штраф назначат в сумме не менее 112, 5 тыс. рублей (3/4 от 150 тыс. рублей), но не более 150 тыс. рублей.
Повторное нарушение, в случае если сумма расчета мимо кассы составит 1 млн рублей и более, повлечет ответственность по ч. 3 ст. 14.5 КоАП РФ:
- должностное лицо могут дисквалифицировать от одного года до двух лет;
- деятельность ООО приостановить на 90 суток.
Если речь идет о невыдаче чека покупателю, к ИП или организации могут применить меры воздействия в виде предупреждения либо штрафа по ч. 6 ст. 14.5 КоАП РФ:
- на должностных лиц — 2 тыс. рублей;
- на юрлиц — 10 тыс. рублей.
По закону продавцы обязаны предоставлять покупателям бумажные чеки либо их электронные копии на почту или номер телефона.
Как избежать штрафа за неприменение ККТ
Чтобы не платить штраф за неприменение кассовой техники, за непробитый чек, за использование ККТ, не соответствующей установленным требованиям, либо за применение кассовых аппаратов с нарушением порядка регистрации, перерегистрации, а также за невыдачу покупателю кассового чека, необходимо придерживаться следующего алгоритма (примечание к ст. 14.5 КоАП РФ):
- добровольно исполнить обязанность, за неисполнение которой предусмотрено наложение штрафа. Причем сделать это необходимо до вынесения постановления об административном правонарушении;
- пробить чек коррекции. Согласно поправкам к КоАП РФ, вступившим в силу 31.07.2020 по Закону от 20.07.2020 № 240-ФЗ, заявлять в инспекцию о допущенном нарушении в течение 3 рабочих дней с момента исполнения обязанности через кабинет ККТ больше не нужно.
Одновременно должны быть соблюдены условия:
- на момент получения заявления налоговики не знали о допущенном административном нарушении;
- отправленная информация подтверждает факт нарушения.