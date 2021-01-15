Ответственность за неприменение ККТ в 2021 году

В 2021 году в части назначения ответственности за неприменение ККТ и отсутствие онлайн-кассы произошел ряд изменений. Это и возможность замены штрафа предупреждением для некоммерческих организаций и субъектов МСБ, и упрощение процедуры исправления кассовых нарушений путем отправки чека коррекции. Ознакомиться с новшествами и узнать, как освободиться от штрафов в 2021 году, поможет наша статья.

Штраф за неприменение ККТ

Ответственность за неприменение кассовых аппаратов установлена ч. 2 ст. 14.5 КоАП РФ. Согласно названной норме, неиспользование ККТ грозит наложением административного штрафа:

на должностных лиц в сумме от ¼ до 1/2 величины расчета, произведенного без кассового аппарата. При этом размер штрафа не может быть менее 10 тыс. рублей. Указанная ответственность распространяется и на индивидуальных предпринимателей (ИП). Дело в том, что, согласно примечанию к ст. 2.4 КоАП РФ, ИП отвечают так же, как должностные лица, если кодексом не установлено иное;

на юрлиц — от ¾ до одного размера суммы расчета без использования ККТ. Сумма штрафа при этом не может быть ниже 30 тыс. рублей.

Повторное неиспользование ККТ при условии, что сумма расчетов составляет в совокупности 1 млн рублей и более, наказывается согласно ч. 3 ст. 14.5 КоАП РФ:

должностным лицам грозит дисквалификация от одного года до двух лет;

ИП и юрлицам — приостановление деятельности до 90 суток.

А вот ответственность за аналогичные нарушения, допущенные некоммерческими компаниями и субъектами малого и среднего бизнеса, законодатель смягчил. Начиная с 19.12.2020 Законом от 08.12.2020 № 410-ФЗ для указанных категорий пользователей ККТ предусмотрена возможность замены штрафа предупреждением. Смягчить наказание можно и в тех случаях, когда предупреждение не прописано в особенной части КоАП РФ как мера ответственности за допущенное правонарушение. Аналогичный подход будет применяться и по региональным административным штрафам.

Поправки в КоАП РФ распространяются на нарушения, выявленные в ходе госконтроля, госнадзора или муниципального контроля.

Замена штрафа на предупреждение возможна лишь в случае, если работа без кассы произошла впервые, а также соблюдены условия, изложенные в ч. 2 ст. 3.4 КоАП РФ, а именно когда отсутствуют:

угроза причинения вреда жизни и здоровью граждан, представителям флоры и фауны, окружающей среде, объектам культурного наследия, безопасности государства;

угроза ЧС природного и техногенного характера;

имущественный ущерб.

Штраф за отсутствие ККТ

Отсутствие ККТ само по себе нарушением не является. В КоАП РФ не содержатся меры ответственности за неустановку кассового аппарата. А вот за отсутствие кассового аппарата, отвечающего требованиям закона № 54-ФЗ, наказать могут. В этом случае штраф для юрлиц составит 30 тыс. рублей (ч. 2 ст. 14.5 КоАП РФ).

Кассовая техника обязательна при любых расчетах с физическими лицами за товары, работы или услуги. Если расчеты производятся с юрлицами и ИП — только при платежах наличными, по карте или через смартфон посредством POS-терминала (письмо Минфина РФ от 30.06.2020 № 03-01-15/56464).

Не применять кассовые аппараты организации могут только в случаях, указанных в ст. 2 закона о ККТ № 54-ФЗ. Если речь идет о расчетах с физлицами, то таких случаев совсем немного, к примеру, это продажа мороженого в киосках.

Штрафы за нарушение применения ККТ

Кроме ответственности за неприменение ККТ, штрафы могут последовать за следующие виды правонарушений:

1. Использование техники, не соответствующей установленным требованиям, или применение ККТ с нарушением порядка ее регистрации, перерегистрации. За данный вид нарушения налагаются взыскания по ч. 4 ст. 14.5 КоАП РФ:

для должностных лиц и ИП — предупреждение или штраф от 1 500 до 3 тыс. рублей;

для юрлиц — предупреждение или штраф от 5 до 10 тыс. рублей.

2. Непредставление сведений и документов по запросам налоговиков либо их подача с нарушением сроков наказывается по ч. 5 ст. 14.5 КоАП РФ:

для должностных лиц и ИП — предупреждение или штраф от 1 500 до 3 тыс. рублей;

для юрлиц — предупреждение или штраф от 5 до 10 тыс. рублей.

3. Невыдача клиенту кассового чека грозит привлечением к ответственности по ч. 6 ст. 14.5 КоАП РФ:

для должностных лиц и ИП — предупреждение или штраф 2 тыс. рублей;

для юрлиц — предупреждение или штраф 10 тыс. рублей.

Причем согласно ч. 4 ст. 4.1 КоАП РФ, наложение санкций не освобождает пользователей ККТ от исполнения обязанностей, которые они нарушили.

Срок давности привлечения к ответственности за нарушения в области применения кассовой техники составляет один год. Его отсчет начинается от даты совершения нарушения. Если правонарушение длящееся — с момента его выявления проверяющим (ч. 1, 2 ст. 4.5 КоАП РФ). Длящимся правонарушением считается продолжительное, систематическое нарушение правил использования ККТ. Данный вывод следует из пункта 14 Постановления Пленума ВС РФ от 24.03.2005 № 5 «О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении КоАП РФ».

В 2020 году Минфин подготовил три законопроекта:

«О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации в связи с совершенствованием законодательства о применении контрольно-кассовой техники»;

«О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях»;

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федераци» — об утрате силы закона о ККТ.

Согласно законопроектам нормы, регулирующие порядок применения ККТ и устанавливающие штрафы за правонарушения, перенесут в НК РФ. Большинство норм при этом не поменяются. А вот закон о ККТ и соответствующие положения КоАП силу утратят. Пока документы проходят публичное обсуждение. Ведомство рассчитывает, что новые правила заработают уже с 2021 года.

Среди новшеств, предлагаемых законопроектами, появление нового вида налогового контроля — оперативного. В рамках оперативной проверки инспекторы будут контролировать правильность фиксации расчетов, включая полноту учета выручки. Проводить оперативный контроль будут в двух формах:

оперативные проверки. Они будут назначаться по месту ведения деятельности с возможным привлечением ФСБ и проведением контрольных закупок, а также наблюдения за работой;

мониторинг.

Для нарушителей, не фиксирующих расчеты, запланированы ограничения:

заморозка операций по банковским счетам;

ограничение доступа к интернет-ресурсам (инфосистемам и программам). Контролеры будут блокировать сайты, мобильные приложения, соцсети, блоги;

приостановка деятельности для тех, кто торгует через стационарные торговые точки.

Две последние меры будут применяться только при определенных условиях и по отдельному решению руководства ФНС.

Кроме того, откорректируют размеры действующих штрафов, а также добавят новые.

Размеры действующих и планируемых санкций представлены в таблице:

Вид нарушения применения ККТ Действующие санкции Планируемые санкции Непредставление сведений и документов по запросу налоговиков (подача с нарушением сроков). Отреагировать необходимо не позднее трех рабочих дней с момента размещения запроса в кабинете ККТ (пп. 10 п. 9 приложения к Приказу ФНС РФ от 29.05.2017 № ММВ-7-20/483@)/19907@). Часть 5 ст. 14.5 КоАП РФ: — для должностных лиц и ИП — предупреждение или штраф от 1 500 до 3 тыс. рублей; — для юрлиц — предупреждение или штраф от 5 до 10 тыс. рублей Проект Федерального закона «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации в связи с совершенствованием законодательства о применении контрольно-кассовой техники»: — для ИП — предупреждение или штраф 3 тыс. рублей; — для юрлиц — предупреждение или штраф 10 тыс. рублей Неприменение ККТ (осуществление расчета без фиксации) Часть 2 ст. 14.5 КоАП РФ: — для должностных лиц — от 1/4 до 1/2 суммы расчета без применения ККТ, но не менее 10 тыс. рублей; — для юрлиц — от 3/4 до полной суммы расчета без применения ККТ, но не менее 30 тыс. рублей Проект Федерального закона «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации в связи с совершенствованием законодательства о применении контрольно-кассовой техники»: — для ИП — 1/2 от суммы расчета без фиксации, но не менее 10 тыс. рублей; — для юрлиц — сумма расчета без фиксации, но не менее 30 тыс. рублей

Законодатель предлагает ввести в НК РФ два новых понятия — «мнимый и притворный расчет». За их осуществление планируют ввести штраф:

для ИП — 50 процентов от суммы выявленного мнимого или притворного расчета, но не менее 10 тыс. рублей;

для юрлица — вся сумма обнаруженного мнимого или притворного расчета, но не менее 30 тыс. рублей.

Крупные санкции последуют за отсутствие в чеке наименования маркированного товара или указание искаженного наименования. С ИП будут взыскивать 50 тыс. рублей, с юрлица — 100 тыс. рублей.

Штраф за непробитие чека на онлайн-кассе

Понятие онлайн-касс введено редакцией закона № 54-ФЗ, применяемой с 15.07.2016. От кассовых аппаратов предыдущего поколения они отличаются возможностью автоматической передачи фискальных данных в ИФНС. Согласно пункту 6 ст. 7 закона № 290-ФЗ, регистрация и перерегистрация кассовой техники, не обеспечивающей электронную передачу фискальных данных налоговикам, с 01.02.2017 не осуществляется. Поэтому штраф за работу на старом аппарате приравнивается к работе без кассы. Таким образом, санкции будут назначены как за неприменение ККТ (непробитие чека), то есть по ч. 2 ст. 14.5 КоАП РФ, по минимуму юрлицо могут наказать на 30 тыс. рублей.

Допустим, у ООО нет онлайн-кассы, хотя оно обязано ее иметь. Всего пробито три чека, каждый на сумму 50 тыс. рублей. Общая сумма — 150 тыс. рублей. Штраф назначат в сумме не менее 112, 5 тыс. рублей (3/4 от 150 тыс. рублей), но не более 150 тыс. рублей.

Повторное нарушение, в случае если сумма расчета мимо кассы составит 1 млн рублей и более, повлечет ответственность по ч. 3 ст. 14.5 КоАП РФ:

должностное лицо могут дисквалифицировать от одного года до двух лет;

деятельность ООО приостановить на 90 суток.

Если речь идет о невыдаче чека покупателю, к ИП или организации могут применить меры воздействия в виде предупреждения либо штрафа по ч. 6 ст. 14.5 КоАП РФ:

на должностных лиц — 2 тыс. рублей;

на юрлиц — 10 тыс. рублей.

По закону продавцы обязаны предоставлять покупателям бумажные чеки либо их электронные копии на почту или номер телефона.

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Как избежать штрафа за неприменение ККТ

Чтобы не платить штраф за неприменение кассовой техники, за непробитый чек, за использование ККТ, не соответствующей установленным требованиям, либо за применение кассовых аппаратов с нарушением порядка регистрации, перерегистрации, а также за невыдачу покупателю кассового чека, необходимо придерживаться следующего алгоритма (примечание к ст. 14.5 КоАП РФ):

добровольно исполнить обязанность, за неисполнение которой предусмотрено наложение штрафа. Причем сделать это необходимо до вынесения постановления об административном правонарушении;

пробить чек коррекции. Согласно поправкам к КоАП РФ, вступившим в силу 31.07.2020 по Закону от 20.07.2020 № 240-ФЗ, заявлять в инспекцию о допущенном нарушении в течение 3 рабочих дней с момента исполнения обязанности через кабинет ККТ больше не нужно.

Одновременно должны быть соблюдены условия: