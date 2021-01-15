Как правильно написать заявление о включении в график отпусков

Заявление на включение в график отпусков — документ, содержащий в себе волеизъявление сотрудника организации о периоде отпуска в наступающем году. Рассмотрим, в каких случаях нужно такое заявление и как правильно его оформить.

Кто должен писать заявление о внесении в график отпусков

От большинства работников писать заявление с просьбой включить в график отпусков не требуется. Их мнения и пожелания могут быть обозначены любым другим способом, даже устно, но поставить даты отпусков именно так работодатель не обязан. Однако есть ряд категорий работников, кому работодатель обязан запланировать и оформить отпуск в то время, какое они выберут сами. Для таких граждан наличие письменного заявления обязательно. К категориям, имеющим преимущества при предоставлении отпуска, относятся:

несовершеннолетние (ст. 267 ТК РФ);

один из родителей (усыновителей) несовершеннолетнего ребенка-инвалида (ст. 262.1 ТК РФ);

участники ВОВ, ветераны боевых действий, инвалиды войн (ст. 14–19 закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ);

Герои России, СССР, Соцтруда, полные кавалеры ордена Славы, Трудовой Славы (ст. 8 закона РФ от 15.01.1993 № 4301-1, ст. 6 Закона от 9.01.1997 № 5-ФЗ);

Почетные доноры России и Почетные доноры СССР, проживающие в России (ст. 23 Закона от 20.07.2012 № 125-ФЗ);

лица, подвергшиеся радиации в результате Чернобыльской катастрофы, а также других аварий на атомных объектах (ст. 15 закона РФ от 15.01.1991 № 1244-1).

По истечении шестимесячного срока с момента трудоустройства работодатель обязан при наличии заявления от сотрудника оформить отпуск следующим лицам (ст. 122 ТК РФ):

несовершеннолетним;

сотрудникам, усыновившим ребенка до истечения его трехмесячного возраста;

новым сотрудникам.

Если окончание этого срока приходится на будущий календарный год, то работодателю следует учитывать пожелания этих работников при составлении графика отпусков.

Предоставьте работнику ежегодный отпуск авансом, если он запланирован графиком отпусков или у работника есть право использовать его в удобное для него время, например, несовершеннолетнему. В других случаях вы можете предоставить отпуск авансом, если согласны. Но есть случаи, когда делать это мы не советуем, например, если работник просит об отпуске авансом за будущий рабочий год.

Также компания обязана учитывать интересы следующих работников:

беременные — до или после декретного отпуска, вне зависимости от продолжительности стажа в компании (ст. 260 ТК РФ);

мужья, желающие воспользоваться отпуском во время декрета жены, вне зависимости от продолжительности работы в этой организации (ст. 123 ТК РФ);

супруги военнослужащих, желающих провести отпуск вместе с супругом (ст. 11 закона от 27.05.1998 № 76-ФЗ);

одного из родителей, сопровождающего несовершеннолетнего ребенка-жителя Крайнего Севера в другой регион для поступления в вуз.

При принятии нового работника после утверждения графика отпусков можно оформить соответствующее дополнение.

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Как написать заявление на график отпусков

Заявление сотрудника для оформления графика отпусков составляется в произвольной форме, как правило на имя руководителя компании. В нем указывается планируемый период предоставления отпуска в предстоящем году с указанием количества дней отдыха.

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