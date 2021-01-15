Расчет транспортного и земельного налогов в 2021 году в 1С: Бухгалтерии предприятия ред. 3.0

С 2021 года отменена обязанность сдачи расчёта по земельному и транспортному налогам. Но это не означает, что отменена и их уплата. Теперь налогоплательщики должны самостоятельно рассчитать и уплатить налог до 1 марта 2021 года. А затем уже сверить данную сумму с начислением налоговой службы, которое та, в свою очередь, должна будет отправить вам в электронной форме по ТКС, в личный кабинет налогоплательщика, заказным письмом или передать руководителю лично под расписку.

В этом материале расскажем, как организован весь этот процесс изнутри в программе 1С: Бухгалтерия предприятия ред. 3.0 и дадим полезные советы, которые помогут вам вовремя избежать недопонимания с проверяющими органами.

Итак, если расчёт налоговой службы не совпадёт с вашим, например, по причине отсутствия данных о приобретённом вами автомобиле, у вас будет 10 дней на то, чтобы представить пояснения с подтверждающими документами.

Рассылка уведомлений с начислениями будет производиться налоговыми органами в течение 6 месяцев с даты крайнего срока уплаты налога за предшествующий год, то есть до конца августа 2021 года.

Чтобы избежать подобных сюрпризов, ФНС рекомендовала провести заблаговременную сверку (Письмо ФНС России от 16.01.2020 г. №БС-4-21/452@ «Об обеспечении сверки сведений о транспортных средствах и земельных участках организаций»).

Инициировать сверку можно при помощи электронной подписи через Личный кабинет налогоплательщика или Единый портал Госуслуг. Те, у кого такая возможность отсутствует, могут представить запрос на сверку на бумажном носителе лично в отделение ФНС или направить его по почте.

В дальнейшем, при приобретении новых объектов, желательно делать запрос в ФНС о данных постановки его на налоговый учёт, чтобы убедиться в верности исходных точек для просчёта налога. Или после покупки можно направить в ФНС «Сообщение о наличии транспортных средств и (или) земельных участков». Для этого в 1С следует зайти в раздел «Отчёты» и выбрать пункт «Регламентированные отчёты».

В открывшемся окне перейти по ссылке «Уведомления» и выбрать необходимый пункт.

После чего будет открыта форма уведомления, которую необходимо заполнить вручную.

Расчёт транспортного налога в 1С: Бухгалтерии предприятия ред. 3.0

Для верного исчисления транспортного налога в программе 1С: Бухгалтерия предприятия необходимо, чтобы был введён документ «Регистрация транспортных средств».

Расположен он в разделе «Справочники» — «Транспортный налог».

Если в разделе «Справочники» у вас нет такого пункта, то тогда вам нужно перейти в настройки раздела — иконка шестерёнки в правом верхнем углу окна, из выпадающего меню выбрать пункт «Настройка навигации» и в открывшемся окне найти необходимый пункт в левом столбце. Двойным щелчком мыши по нему, или при помощи кнопки «Добавить», его нужно перенести в правую часть окошка, а затем нажать «ОК».

При переходе в пункт «Транспортный налог» будет открыто новое окно, в котором следует выбрать пункт «Регистрация транспортных средств».

Затем нажать на кнопку «Создать» и выбрать пункт «Регистрация». Далее нужно указать все характеристика автомобиля, согласно паспорту и свидетельству транспортного средства.

Важно верно заполнить все данные, так как практически от каждого из них зависит расчёт налога.

Например, поле «Дата» — это дата постановки на учёт транспортного средства. Если вы зарегистрировали автомобиль после 15го числа месяца, то этот месяц не будет включён в коэффициент владения, и наоборот. Например, если постановка на учёт автомобиля была произведена 15 ноября или позднее в этом же месяце, то налог будет считаться только за декабрь месяц. А вот если, например, 14 ноября или ранее в этом месяце, то налог будет рассчитан за 2 месяца.

От графы «Постановка на учёт» будут зависеть налоговые ставки. Если машина поставлена на учёт в другом регионе, то это необходимо учитывать.

От кода вида транспортного средства тоже будет зависеть размер ставки, так как для легковых и грузовых машин действуют разные тарифы.

Показатель «Мощность двигателя» напрямую будет влиять на расчёт, так как формула, по которой рассчитывается транспортный налог, выглядит так: мощность двигателя * налоговая ставка *количество месяцев владения/ 12 * повышающий коэффициент

Повышающий коэффициент применяется к дорогостоящим автомобилям дороже 3 миллионов рублей. В графе «Налоговая льгота» необходимо выбрать подходящий для вас пункт.

Важный нюанс! Если ваша организация планирует применять льготу, то она обязательно должна подать заявление в налоговый орган и получить либо уведомление о применении льготного режима, либо отказ.

Для подачи заявления на льготу необходимо перейти в раздел «Отчёты» и выбрать пункт «Регламентированные отчёты».

В открывшемся окне следует перейти по ссылке «Уведомления», нажать на кнопку «Создать» и из списка возможных заявлений выбрать «Заявление о предоставлении льготы по транспортному и (или) земельному налогу». Быстро найти нужное заявление можно при помощи строки поиска.

Открывшуюся форму заявления необходимо заполнить вручную, указав данные автомобиля, срок предоставляемой льготы и на основании какого пункта и какого закона вы на неё претендуете.

По окончании заполнения, заявление можно отправить в налоговый орган, нажав на кнопку «Отправить», либо распечатать для личного визита в ФНС, либо выгрузить для отправки заявления через стороннего провайдера.

Вернёмся к расчёту налога.

По заполненной ранее форме «Регистрация транспортного средства» видно, что у нашего автомобиля нет повышающего коэффициента, ставка налога составляет 45 рублей, мощность двигателя — 160 лошадиных сил и владеем автомобилем мы ровно месяц.

Рассчитаем налог: 160 * 45 / 12 * 1 = 600 рублей.

Но чтобы не считать налог вручную, мы можем обратиться к обработке «Закрытие месяца» в разделе «Операции».

Когда регламентные операции месяца выполнены, нам нужно нажать на пункт «Расчёт транспортного налога» и выбрать пункт «Показать проводки».

В сумме проводки вы увидите рассчитанный программой налог.

Также, ещё раз нажав на пункт «Транспортный налог», можно выбрать справку-расчёт «Расчёт транспортного налога» и проанализировать расчёт.

На что в справке следует обратить внимание? Первое — это по каким транспортным средствам был рассчитан налог, ведь может выйти так, что на учёте у вас стоит 2 автомобиля, а налог считается лишь по одному из них. Второй момент — это технические характеристики и наличие льгот.

Узнать, сколько транспортных средств принадлежит вашей организации по данным программы, можно при помощи отчёта «Анализ субконто», расположенного в разделе «Отчёты».

В открывшемся окне следует указать период — год, в графе субконто — «Транспортные средства» и в поле «Организации» необходимую вам, после чего нажать на кнопку «Сформировать».

Важный нюанс! Если ваша организация в течение года уплачивала авансовые платежи по транспортному налогу, то их размер следует вычесть из начисленной суммы налога за год и уплатить в налоговый орган лишь разницу.

Касаемо проводки по начислению транспортного налога, она может быть отражена по дебету любого из затратных счетов.

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Обычно, если автомобиль используется работниками администрации, то выбирают счёт 26. Торговые предприятия, использующие машину для доставок, включают расходы на уплату налога в 44 счёт. Если же автомобиль сдаётся в аренду и доход от сдачи автомобиля не относится к вашим основным видам деятельности, то налог отражается на счёте 91.02. Настроить это можно в разделе «Главное» пункте «Налоги и отчёты».

В открывшемся окне перейдём на вкладку «Транспортный налог» и далее по ссылке «Способы отражения расходов».

Здесь у вас будет возможность указать налог по какому транспортному средству будет отражаться на том или ином счёте, или задать общие настройки для организации.

Расчёт земельного налога в 1С: Бухгалтерии предприятия ред. 3.0

Расчёт земельного налога в программе 1С: Бухгалтерия предприятия очень схож с алгоритмом расчёта транспортного налога.

Для начала следует заполнить документ «Регистрация земельного участка». Расположен данный пункт в разделе «Справочники» — «Земельный налог».

Так же, как и в документе «Регистрация транспортного средства», все поля имеют крайне важное значение и влияют на расчёт налога. Отличием в заполнении этих двух документов является размер налоговой ставки. При расчёте транспортного налога используется специальный справочник «Ставки транспортного налога», а при расчёте земельного — ставку необходимо посмотреть самостоятельно в региональном законодательстве, а затем внести её сюда. Для быстрого поиска нужной информации создан портал: https://www.nalog.ru/rn23/service/tax/, где необходимо выбрать необходимый регион, вид налога и налоговый период.

Если ваша организация претендует на получение льготы по земельному налогу, то ей обязательно нужно направить заявление о применении льготы в налоговый орган. Как это сделать в программе 1С: Бухгалтерия смотри выше в пункте «Расчёт транспортного налога в 1С: Бухгалтерия 8».

Перейдём непосредственно к расчёту налога.

По нашему примеру, кадастровая стоимость земельного участка составляет 1 миллион рублей, ставка налога 0,3% и владеем мы им ровно месяц.

Получаем: 1000000 * 0,3% / 12 * 1 = 250 рублей.

Проверим, что нам посчитала программа.

Для этого перейдём в раздел «Операции» и выберем пункт «Расчёт земельного налога».

В выпадающем списке нажмём на кнопку «Показать проводки» и убедимся в верности расчёта.

Также, ещё раз нажав на пункт «Земельный налог», можно выбрать справку-расчёт «Расчёт земельного налога» и проанализировать исчисленные суммы.

Обязательно убедитесь, что исходная информация для расчёта налога верна, и что налог рассчитан по всем земельным участкам, находящимся у вас в собственности.