Расчет транспортного и земельного налогов в 2021 году в 1С: Бухгалтерии предприятия ред. 3.0

С 2021 года отменена обязанность сдачи расчёта по земельному и транспортному налогам. Но это не означает, что отменена и их уплата. Теперь налогоплательщики должны самостоятельно рассчитать и уплатить налог до 1 марта 2021 года. А затем уже сверить данную сумму с начислением налоговой службы, которое та, в свою очередь, должна будет отправить вам в электронной форме по ТКС, в личный кабинет налогоплательщика, заказным письмом или передать руководителю лично под расписку.
В этом материале расскажем, как организован весь этот процесс изнутри в программе 1С: Бухгалтерия предприятия ред. 3.0 и дадим полезные советы, которые помогут вам вовремя избежать недопонимания с проверяющими органами.
Итак, если расчёт налоговой службы не совпадёт с вашим, например, по причине отсутствия данных о приобретённом вами автомобиле, у вас будет 10 дней на то, чтобы представить пояснения с подтверждающими документами.
Рассылка уведомлений с начислениями будет производиться налоговыми органами в течение 6 месяцев с даты крайнего срока уплаты налога за предшествующий год, то есть до конца августа 2021 года.
Чтобы избежать подобных сюрпризов, ФНС рекомендовала провести заблаговременную сверку (Письмо ФНС России от 16.01.2020 г. №БС-4-21/452@ «Об обеспечении сверки сведений о транспортных средствах и земельных участках организаций»).
Инициировать сверку можно при помощи электронной подписи через Личный кабинет налогоплательщика или Единый портал Госуслуг. Те, у кого такая возможность отсутствует, могут представить запрос на сверку на бумажном носителе лично в отделение ФНС или направить его по почте.
В дальнейшем, при приобретении новых объектов, желательно делать запрос в ФНС о данных постановки его на налоговый учёт, чтобы убедиться в верности исходных точек для просчёта налога. Или после покупки можно направить в ФНС «Сообщение о наличии транспортных средств и (или) земельных участков». Для этого в 1С следует зайти в раздел «Отчёты» и выбрать пункт «Регламентированные отчёты».
В открывшемся окне перейти по ссылке «Уведомления» и выбрать необходимый пункт.
После чего будет открыта форма уведомления, которую необходимо заполнить вручную.
Расчёт транспортного налога в 1С: Бухгалтерии предприятия ред. 3.0
Для верного исчисления транспортного налога в программе 1С: Бухгалтерия предприятия необходимо, чтобы был введён документ «Регистрация транспортных средств».
Расположен он в разделе «Справочники» — «Транспортный налог».
Если в разделе «Справочники» у вас нет такого пункта, то тогда вам нужно перейти в настройки раздела — иконка шестерёнки в правом верхнем углу окна, из выпадающего меню выбрать пункт «Настройка навигации» и в открывшемся окне найти необходимый пункт в левом столбце. Двойным щелчком мыши по нему, или при помощи кнопки «Добавить», его нужно перенести в правую часть окошка, а затем нажать «ОК».
При переходе в пункт «Транспортный налог» будет открыто новое окно, в котором следует выбрать пункт «Регистрация транспортных средств».
Затем нажать на кнопку «Создать» и выбрать пункт «Регистрация». Далее нужно указать все характеристика автомобиля, согласно паспорту и свидетельству транспортного средства.
Важно верно заполнить все данные, так как практически от каждого из них зависит расчёт налога.
Например, поле «Дата» — это дата постановки на учёт транспортного средства. Если вы зарегистрировали автомобиль после 15го числа месяца, то этот месяц не будет включён в коэффициент владения, и наоборот. Например, если постановка на учёт автомобиля была произведена 15 ноября или позднее в этом же месяце, то налог будет считаться только за декабрь месяц. А вот если, например, 14 ноября или ранее в этом месяце, то налог будет рассчитан за 2 месяца.
От графы «Постановка на учёт» будут зависеть налоговые ставки. Если машина поставлена на учёт в другом регионе, то это необходимо учитывать.
От кода вида транспортного средства тоже будет зависеть размер ставки, так как для легковых и грузовых машин действуют разные тарифы.
Показатель «Мощность двигателя» напрямую будет влиять на расчёт, так как формула, по которой рассчитывается транспортный налог, выглядит так:
мощность двигателя * налоговая ставка *количество месяцев владения/ 12 * повышающий коэффициент
Повышающий коэффициент применяется к дорогостоящим автомобилям дороже 3 миллионов рублей. В графе «Налоговая льгота» необходимо выбрать подходящий для вас пункт.
Важный нюанс! Если ваша организация планирует применять льготу, то она обязательно должна подать заявление в налоговый орган и получить либо уведомление о применении льготного режима, либо отказ.
Для подачи заявления на льготу необходимо перейти в раздел «Отчёты» и выбрать пункт «Регламентированные отчёты».
В открывшемся окне следует перейти по ссылке «Уведомления», нажать на кнопку «Создать» и из списка возможных заявлений выбрать «Заявление о предоставлении льготы по транспортному и (или) земельному налогу». Быстро найти нужное заявление можно при помощи строки поиска.
Открывшуюся форму заявления необходимо заполнить вручную, указав данные автомобиля, срок предоставляемой льготы и на основании какого пункта и какого закона вы на неё претендуете.
По окончании заполнения, заявление можно отправить в налоговый орган, нажав на кнопку «Отправить», либо распечатать для личного визита в ФНС, либо выгрузить для отправки заявления через стороннего провайдера.
Вернёмся к расчёту налога.
По заполненной ранее форме «Регистрация транспортного средства» видно, что у нашего автомобиля нет повышающего коэффициента, ставка налога составляет 45 рублей, мощность двигателя — 160 лошадиных сил и владеем автомобилем мы ровно месяц.
Рассчитаем налог: 160 * 45 / 12 * 1 = 600 рублей.
Но чтобы не считать налог вручную, мы можем обратиться к обработке «Закрытие месяца» в разделе «Операции».
Когда регламентные операции месяца выполнены, нам нужно нажать на пункт «Расчёт транспортного налога» и выбрать пункт «Показать проводки».
В сумме проводки вы увидите рассчитанный программой налог.
Также, ещё раз нажав на пункт «Транспортный налог», можно выбрать справку-расчёт «Расчёт транспортного налога» и проанализировать расчёт.
На что в справке следует обратить внимание? Первое — это по каким транспортным средствам был рассчитан налог, ведь может выйти так, что на учёте у вас стоит 2 автомобиля, а налог считается лишь по одному из них. Второй момент — это технические характеристики и наличие льгот.
Узнать, сколько транспортных средств принадлежит вашей организации по данным программы, можно при помощи отчёта «Анализ субконто», расположенного в разделе «Отчёты».
В открывшемся окне следует указать период — год, в графе субконто — «Транспортные средства» и в поле «Организации» необходимую вам, после чего нажать на кнопку «Сформировать».
Важный нюанс! Если ваша организация в течение года уплачивала авансовые платежи по транспортному налогу, то их размер следует вычесть из начисленной суммы налога за год и уплатить в налоговый орган лишь разницу.
Касаемо проводки по начислению транспортного налога, она может быть отражена по дебету любого из затратных счетов.
Обычно, если автомобиль используется работниками администрации, то выбирают счёт 26. Торговые предприятия, использующие машину для доставок, включают расходы на уплату налога в 44 счёт. Если же автомобиль сдаётся в аренду и доход от сдачи автомобиля не относится к вашим основным видам деятельности, то налог отражается на счёте 91.02. Настроить это можно в разделе «Главное» пункте «Налоги и отчёты».
В открывшемся окне перейдём на вкладку «Транспортный налог» и далее по ссылке «Способы отражения расходов».
Здесь у вас будет возможность указать налог по какому транспортному средству будет отражаться на том или ином счёте, или задать общие настройки для организации.
Расчёт земельного налога в 1С: Бухгалтерии предприятия ред. 3.0
Расчёт земельного налога в программе 1С: Бухгалтерия предприятия очень схож с алгоритмом расчёта транспортного налога.
Для начала следует заполнить документ «Регистрация земельного участка». Расположен данный пункт в разделе «Справочники» — «Земельный налог».
Так же, как и в документе «Регистрация транспортного средства», все поля имеют крайне важное значение и влияют на расчёт налога. Отличием в заполнении этих двух документов является размер налоговой ставки. При расчёте транспортного налога используется специальный справочник «Ставки транспортного налога», а при расчёте земельного — ставку необходимо посмотреть самостоятельно в региональном законодательстве, а затем внести её сюда. Для быстрого поиска нужной информации создан портал: https://www.nalog.ru/rn23/service/tax/, где необходимо выбрать необходимый регион, вид налога и налоговый период.
Если ваша организация претендует на получение льготы по земельному налогу, то ей обязательно нужно направить заявление о применении льготы в налоговый орган. Как это сделать в программе 1С: Бухгалтерия смотри выше в пункте «Расчёт транспортного налога в 1С: Бухгалтерия 8».
Перейдём непосредственно к расчёту налога.
По нашему примеру, кадастровая стоимость земельного участка составляет 1 миллион рублей, ставка налога 0,3% и владеем мы им ровно месяц.
Получаем: 1000000 * 0,3% / 12 * 1 = 250 рублей.
Проверим, что нам посчитала программа.
Для этого перейдём в раздел «Операции» и выберем пункт «Расчёт земельного налога».
В выпадающем списке нажмём на кнопку «Показать проводки» и убедимся в верности расчёта.
Также, ещё раз нажав на пункт «Земельный налог», можно выбрать справку-расчёт «Расчёт земельного налога» и проанализировать исчисленные суммы.
Обязательно убедитесь, что исходная информация для расчёта налога верна, и что налог рассчитан по всем земельным участкам, находящимся у вас в собственности.