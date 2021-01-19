Что такое номинальный счет в банке

Номинальный счет — это специальный банковский депозит для распоряжения опекуном денежными средствами, принадлежащими подопечному. О том, как опекуну открыть такой счет, как снимать с него деньги, о его достоинствах и недостатках, а также о важных моментах, на которые стоит обратить внимание, читайте далее.

Понятие «номинальный счет» и виды таких счетов

Определение понятия «номинальный счет» дано в п. 1 ст. 860.1 ГК РФ. Номинальный счет используется его владельцем для распоряжения чужими деньгами (владельцем счета называют того, кто его открыл, а хозяин средств, которые лежат на счете, называется бенефициаром).

В нормах ГК РФ специально указан случай, когда должен использоваться именно номинальный счет. Речь идет об отношениях опекуна и подопечного. Соответственно, основной акцент в статье мы сделаем на этих взаимоотношениях.

Согласно п. 1 ст. 37 ГК РФ на номинальный счет, который открывает в банке опекун, перечисляются средства, полагающиеся его подопечному.

На номинальный счет в этом случае подлежат зачислению лишь целевые средства, перечень которых обозначен в п. 1 ст. 37 ГК РФ:

алименты;

пенсии и пособия;

средства, выплачиваемые в качестве возмещения вреда здоровью, потери кормильца и иные подобные выплаты.

Банк не зачисляет на номинальный счет иные виды средств (не предусмотренные п. 1 ст. 37 ГК РФ), которые полагаются подопечному. В частности, на номинальный счет не зачисляются средства, выплачиваемые страховыми компаниями, проценты по вкладам подопечного, пенсионные накопления, маткапитал.

Что касается видов номинальных счетов, то нормы ГК их прямо не перечисляют. При этом не стоит путать номинальный счет с другими специальными счетами, открываемыми в банках для строго определенных законом целей (публичные депозитные счета, залоговые, эскроу).

Например, счет эскроу, согласно ст. 860.7 ГК РФ, используется для заморозки денег его владельца и передачи их в указанный момент другому лицу. Залоговый счет предназначается для внесения денег, используемых в качестве залога.

Когда используется номинальный счет

Обязанность открытия и использования номинального банковского счета предусмотрена ст. 37 ГК РФ. Соответственно, если подопечному полагается хотя бы одна из выплат, указанных в п. 1 этой нормы, то она подлежит зачислению только на номинальный счет, открытый опекуном в банке.

Счет открывает сам опекун.

Закон не запрещает использование номинального счета и для других целей, не связанных с установлением опеки. Например, одно лицо может предоставить право распоряжения своими средствами другому лицу. В этом случае все нюансы использования номинального счета будут определяться доверенностью и договором с банком.

Согласно п. 3 ст. 860.1 ГК РФ на банк законом может возлагаться обязанность по контролю за движением средств на таком счете. Арест и списание денег возможны только на основании судебного решения по обязательствам владельца средств (подопечного).

Поэтому применение номинального счета — способ контроля над расходами опекуна и инструмент для защиты денег подопечного от списания.

Как открыть такой счет

Номинальный счет открывается банком опекуну по его письменному заявлению. Заявление оформляется сотрудником банка в отделении по месту жительства подопечного.

Для открытия счета от опекуна потребуются следующие документы:

паспорт;

свидетельство о рождении или паспорт подопечного;

документ, подтверждающий установление опеки.

Разрешение от органов опеки для открытия счета не нужно. Не стоит забывать, что на нескольких подопечных может быть открыт один номинальный счет. В этом случае банк будет вести отдельный учет средств каждого подопечного, если иное не предусмотрено в договоре.

Заключение договора

Требования и порядок заключения договора на открытие номинального счета зафиксированы в ст. 860.1 и 860.2 ГК РФ.

Договор заключается только в письменной форме.

Стороны договора — банк и опекун. Что касается подопечного, то он может быть участником данного договора (но это необязательно). В этом случае его подпись также требуется для заключения сделки.

В договоре, согласно п. 2 ст. 860.1 ГК РФ, обязательно должны быть указаны данные подопечного, а также основания возникновения опеки.

Порядок снятия денег с номинального счета

Согласно п. 1 ст. 37 ГК РФ, опекун расходует средства, получаемые на подопечного, самостоятельно и исключительно в интересах подопечного. При этом расходование средств, аккумулированных на номинальном счете, не требует предварительного разрешения органов опеки. То есть опекун может расходовать и снимать деньги со счета без чьего-либо одобрения и по мере необходимости.

Однако это не значит, что опекун может бесконтрольно тратить деньги подопечного. Он ежегодно, не позднее 1 февраля, обязан отчитываться перед органом опеки о расходовании средств.

В отчет включаются все расходы, производимые с номинального счета, за исключением затрат:

на питание;

одежду и обувь, медикаменты и иные предметы первой необходимости;

прочие мелкие бытовые нужды.

В ежегодный отчет можно не включать информацию о расходах средств номинального счета опекунам, которые являются родителями (усыновителя) инвалидов с детства и воспитывали их с момента рождения (усыновления) до достижения 18 лет.

Однако поскольку орган опеки имеет право проверять порядок расходования средств с номинального счета у любого опекуна, все чеки, подтверждающие целевое назначение произведенных расходов с номинального счета, желательно сохранять.

Кроме того, банк по заявлению опекуна может выдать выписку о движении средств по номинальному счету, где будут указаны все расходы.

Длительное поручение

Длительное поручение — это заявка от опекуна банку на перевод определенной суммы в определенный момент (единовременно или периодически) с номинального счета на другой банковский счет, открытый как опекуну, так и третьим лицам.

Предварительное согласие на такой перевод органов опеки или банка не требуется.

Преимущества и недостатки номинальных счетов

Номинальный счет имеет три характерные черты, отличающие его от других видов счетов:

целевое назначение поступлений, зачисляемых на счет;

целевое назначение расходов, производимых с такого счета;

возможность лимитирования, а также контроля банка за целевым использованием денег.

Эти характеристики номинального счета можно считать как преимуществами, так и недостатками — в зависимости от условий, в которых он используется.

На что стоит обратить внимание

Номинальный счет — это банковский продукт, который банки начали предоставлять недавно и в весьма ограниченном наборе ситуаций.

Арест средств и списание средств с номинального счета допускаются по обязательствам именно бенефициара, а не владельца счета. Это разумно — за проблемы и долги попечителя бенефициар отвечать не может, хотя счет и открыт попечителем.

Кроме того, нормы о номинальном счете устанавливают уникальные правила о порядке разглашения банком банковской тайны относительно счета. Так, ст. 860.4 ГК РФ закрепляет, что бенефициар по договору номинального счета вправе требовать от банка предоставления сведений, составляющих банковскую тайну, если такое право дано ему договором.

Это информация:

о денежных средствах, поступающих на счет, и их количестве;

о размере и основаниях перечисления средств в пользу бенефициара;

об остатке по счету;

прочие сведения, которые по общему правилу банк не может разглашать третьим лицам.

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Номинальный счет — это нововведение в отечественном законодательстве, которое еще не в полной мере апробировано на практике. Надеемся, что наша статья поможет вам правильно сориентироваться в вопросах работы с такими счетами.