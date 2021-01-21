Новшества зимы для кадровика: самые важные законы и правила

Что изменилось в законах в декабре и январе, о чем вам нужно знать? Разбираемся вместе.

Декабрь

Больничные оформляются по новым правилам

Минздрав переписал правила выдачи и оформления больничных листов. Приказ от 29.06.2011 № 624н утратил силу с 14.12.2020.

Основным новшеством является появление регламента формирования больничных в период официально устанавливаемых ограничительных мер, связанных с распространением опасных заболеваний.

Так, в разделе VI приказа прописано, что в случае изоляции или временного отстранения заболевшего от работы оформлять больничный обязан врач-инфекционист либо лечащий врач (фельдшер).

Листок нетрудоспособности будут выдавать на все время самоизоляции или отстранения от деятельности. Также на весь период карантина может быть предоставлен бюллетень:

любому из родителей по уходу за ребенком до 7 лет, посещающим детский сад;

лицу, ухаживающему за недееспособным родственником.

Прописан порядок формирования электронных больничных с применением телемедицины. Указано, что непременным условием использования данной технологии является отражение сведений о враче в федеральном регистре медработников, а о медорганизации, где он трудится, — в федеральном реестре.

Кроме того, установлено, что если работодатель ошибся при заполнении электронного больничного, придется вносить изменения и повторно направлять листок в ФСС. При этом нужно пояснить, из-за чего внесли правки. Их необходимо заверить усиленными квалифицированными ЭП главного бухгалтера и руководителя.

В приказе также приведены:

общие положения, включая составление больничных в электронном виде. Определены лица, которым выдается больничный, а также юридические лица, выдающие листки нетрудоспособности. Установлен перечень документов, которые должен предъявить заболевший для оформления больничного. Это паспорт —для бумажной формы документа и дополнительно СНИЛС — для электронной формы. Указано, как оформлять больничный в случае, если гражданин трудится у нескольких работодателей;

правила продления больничных;

порядок формирования листков нетрудоспособности при направлении граждан на МСЭ;

на период санаторно-курортного лечения;

по уходу за больным родственником;

при протезировании;

по беременности и родам.

Приказ Минздрава РФ от 01.09.2020 № 925н «Об утверждении порядка выдачи и оформления листков нетрудоспособности, включая порядок формирования листков нетрудоспособности в форме электронного документа»

В электронной трудовой книжке появился весь стаж сотрудника

Работодатель может увидеть в СТД-ПФР весь учтенный на индивидуальном лицевом счете стаж сотрудника. Сведения за период до 31 декабря 2019 года ПФР начал включать 14 декабря. Станет проще проверять информацию о стаже соискателей при трудоустройстве. Если в СТД-ПФР она будет полной, бумажную трудовую книжку запрашивать не потребуется.

Приказ Минтруда РФ от 17.09.2020 № 618н «О внесении изменений в приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 20 января 2020 г. № 23н»

Президент продлил сроки временного пребывания, проживания иностранных граждан в РФ

В связи с пандемией по 15 июня 2021 года продлены сроки действия документов, у которых они истекают с 15 марта по 15 июня 2021 года включительно, это:\

виза;

разрешение на временное проживание, пребывание;

вид на жительство.

Приостановлены сроки временного пребывания, временного или постоянного проживания в РФ иностранцев, истекающие с 15 марта 2020 года по 15 июня 2021 года включительно. А также сроки, на которые иностранцы и лица без гражданства поставлены на учет по месту пребывания или зарегистрированы по месту жительства.

Безвизовые иностранцы до 15 июня включительно вправе обращаться за патентом без учета требований к сроку подачи документов, к заявленной цели визита и выезду из РФ.

По заявлению работодателя визовому иностранцу могут выдать или продлить разрешение на работу на любой срок до 15 июня включительно без учета требований к цели визита.

При этом с 15 марта 2021 года послабления не будут распространяться на граждан иностранных государств, с которыми по состоянию на 15 декабря 2020 года возобновлено транспортное сообщение (15 государств, включая Турцию, Египет, Казахстан, Киргизию, Республику Корея, Кубу, Сербию).

В случае возобновления сообщения с иностранными государствами после 15 декабря 2020 года спецпорядок не применяется в отношении граждан этих государств по истечении 90 суток с даты начала транспортного сообщения.

Указ Президента РФ от 15.12.2020 № 791 «О продлении действия временных мер по урегулированию правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации в связи с угрозой дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»

Численность иностранных работников должна соответствовать новым требованиям

Кабмин Постановлением от 12.11.2020 № 1823 утвердил разрешенную долю иностранных сотрудников для отдельных экономических отраслей на будущий год.

Согласно документу, появятся новые отрасли, где лимитировано число работников-иностранцев:

лесоводство и лесозаготовки — половина от общего числа сотрудников;

обработка древесины и производство деревянных изделий (за исключением мебели), изделий из соломы и материалов для плетения — половина от общего числа;

реализация оптом древесного сырья и необработанных лесоматериалов — 50 процентов;

реализация оптом пиломатериалов — 50 процентов;

управление недвижимостью за плату или по договору — 70 процентов;

обслуживание зданий и территорий — 70 процентов.

Кроме того, с 26 до 24 процентов снизилась разрешенная доля в отраслях прочего сухопутного пассажирского транспорта и автомобильного грузового.

По остальным отраслям допустимая доля останется прежней.

Напомним, что ответственность за несоблюдение допустимой доли установлена ст. 18.17 КоАП РФ: компании грозит штраф от 800 тыс. до 1 млн рублей или приостановление работы на срок от 14 до 90 суток.

Постановление Правительства РФ от 12.11.2020 № 1823 «Об установлении на 2021 год допустимой доли иностранных работников, используемых хозяйствующими субъектами, осуществляющими на территории Российской Федерации отдельные виды экономической деятельности»

Декларация СОУТ становится бессрочной при сохранении условий труда

Декларация СОУТ считается бессрочной, если на декларируемых рабочих местах сохранены прежние условия труда.

Также установлено, что в отношении рабочих мест, на которых вредные (опасные) производственные факторы по результатам идентификации не выявлены, а условия труда признаны оптимальными или допустимыми, и в отношении которых действует декларация соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда, повторное проведение СОУТ не требуется до наступления особых обстоятельств.

К таким обстоятельствам относятся несчастный случай на производстве, профессиональное заболевание по причине воздействия на работника вредных (опасных) производственных факторов или выявление нарушения государственных нормативных требований охраны труда.

Федеральный закон от 30.12.2020 № 503-ФЗ «О внесении изменений в статьи 8 и 11 Федерального закона «О специальной оценке условий труда»

Январь

Вступает в силу закон об удаленке

Глава государства подписал Федеральный закон от 08.12.2020 № 407-ФЗ с поправками к ТК РФ, урегулировавший правовые вопросы удаленной работы в России. Нововведения действуют с 1 января 2021 года.

Понятие и виды удаленки

Понятие дистанционной работы не изменится и будет, как и сейчас, закреплено в ст. 312.1 ТК РФ. Однако теперь законодатель уточнил, что понятие «дистанционная и удаленная работа» означает одно и то же.

Предусматривается несколько видов дистанционной работы, которая должна быть закреплена в трудовом договоре или допсоглашении к нему:

постоянная (пока действует ТД);

временная (не больше 6 месяцев);

периодическая (частично в офисе, частично ‒ из дома).

Кто такие дистанционные работники

По новым правилам таковыми признаются лица, заключившие ТД или допсоглашение к ТД о такой работе, а также трудящиеся дистанционно ввиду принятия работодателем соответствующего решения по исключительным причинам. В прежней редакции кодекса к дистанционным работникам были отнесены только лица, заключившие ТД о дистанционной работе.

Как заключать ТД о дистанционной работе

В статье 312.2 ТК РФ будут прописаны правила заключения ТД (допсоглашения) о дистанционной работе. В частности, договор может заключаться путем обмена сторонами электронными документами.

При этом все необходимые для трудоустройства документы тоже можно предъявить электронно.

Вместе с тем работнику предоставлено право запросить у нанимателя экземпляр ТД, оформленный на бумаге (сейчас работодатель обязан сам направить бумажный экземпляр ТД). Для этого подается письменное заявление. Направить экземпляр ТД работодатель должен не позже трех дней. Работодателю, как и раньше, предоставлено право запросить у сотрудника нотариально заверенные копии документов, предъявляемых при трудоустройстве.

При первичном трудоустройстве и заключении трудового договора о дистанционной работе путем обмена электронными документами соискателю нужно будет самостоятельно получить СНИЛС. Аналогичное правило действует и сейчас.

Как стороны должны заверять документы

Сейчас в статье 312.1 ТК РФ указано, что при взаимодействии в рамках удаленной работы путем обмена электронными документами стороны должны использовать усиленные квалифицированные электронные подписи (УКЭП).

По новым правилам УКЭП потребуется работнику и работодателю только для подписания:

ТД (допсоглашения);

договора о матответственности;

ученических договоров;

при внесении изменений в эти договоры;

при их расторжении.

В приведенных случаях работники также смогут использовать усиленную неквалифицированную ЭП. При электронном обмене другими документами допускается применять иные виды ЭП или взаимодействовать в иной форме. Главное, чтобы порядок взаимодействия в иной форме был закреплен в локальном НА, коллективном или трудовом договоре и предусматривал фиксацию факта получения документа стороной.

Если участники выбрали взаимодействие путем обмена электронными документами, то при каждом получении документа и работодатель, и работник должны направлять друг другу подтверждение в виде отдельного электронного документа. При взаимодействии в иной форме факт получения информации сторонами подтверждается в порядке, указанном в локальном НА, трудовом или коллективном договоре.

Ознакомление с локальными актами, приказами работодателя, осуществляемое под подпись, тоже допускается проводить путем обмена электронными документами.

Как оформлять больничный дистанционному работнику

Для предоставления работодателю документов в целях получения больничного пособия у сотрудника на дистанционной занятости есть два варианта:

направить оригиналы документов по почте заказным письмом с уведомлением;

сообщить серию и номер электронного листка нетрудоспособности, если медорганизация и работодатель являются участниками системы информационного взаимодействия.

Как сотрудник должен отчитываться о проделанной работе

Согласно новой редакции статьи 312.3 ТК РФ правила взаимодействия по рабочим вопросам, в том числе порядок передачи результата работы и отчета о ее выполнении, устанавливаются коллективным или трудовым договором, локальным НА.

Моменты, когда работник взаимодействует с работодателем, включаются в рабочее время.

В новой статье 312.5 ТК РФ будет закреплен запрет снижения зарплаты удаленным работникам по причине выполнения трудовой функции дистанционно.

Можно ли вызвать сотрудника, работающего дистанционно, в офис

Условия, при которых временного удаленного работника можно вызвать в офис, и порядок такого вызова должны быть определены коллективным (трудовым) договором, локальным НА. Отметим, что это правило содержится в ст. 312.4 ТК РФ и оно относится только к сотрудникам, работающим на удаленке временно.

Как отправлять в отпуск удаленных работников

Предусматривается, что если работник трудится удаленно временно, то отпуск предоставляется ему согласно общим правилам, закрепленным в гл. 19 ТК РФ.

Правила ухода в отпуск постоянных удаленных работников должны быть закреплены в коллективном (трудовом) договоре, локальным НА.

Кто должен предоставить технические средства и оборудование для дистанционной работы

Статья 312.6. ТК РФ в новой редакции обязывает нанимателей обеспечивать таких работников необходимым оборудованием, программами, средствами защиты информации.

С согласия работодателя человек на дистанционном труде вправе использовать для работы свое или арендованное оборудование. В этом случае наниматель выплачивает сотруднику компенсацию и возмещает расходы, связанные с использованием его или арендуемой техники. Размер выплат определяется коллективным (трудовым) договором, локальным НА.

Какие специальные основания позволят уволить дистанционного работника

Действующая редакция статьи 312.5 ТК РФ разрешает расторгать трудовые договоры с дистанционными работниками по инициативе работодателя на основаниях, предусмотренных трудовым договором. Фактически данная норма разрешает работодателям увольнять таких сотрудников по любым причинам, закрепленным в ТД.

После вступления в силу закона этого права у работодателей больше не будет. Теперь в статье 312.8 ТК РФ будет прямо прописано, какие дополнительные основания позволят прекратить трудовой договор с работником на удаленке. Их два:

невыход на связь с работодателем без уважительной причины более двух рабочих дней подряд со дня поступления запроса работодателя (за исключением случая, когда больший срок предусмотрен правилами взаимодействия);

смена работником местности выполнения трудовой функции, в связи с чем работать на прежних условиях больше невозможно.

Перевод сотрудников на временную удаленку без их согласия

В статье 312.9 ТК РФ закрепляются правила перевода работников на удаленную работу без их согласия в исключительных случаях.

К таким экстренным ситуациям отнесены:

катастрофа, производственная авария, несчастный случай на производстве, пожар, наводнение, землетрясение, эпидемия, а также любые исключительные случаи, когда возникает угроза жизни или нормальным жизненным условиям граждан;

принятие решения об удаленной работе органом госвласти и (или) органом МСУ. Такая вынужденная удаленка вводится на период действия исключительных обстоятельств локальным нормативным актом работодателя. Внесение изменений в трудовые договоры с сотрудниками не требуется.

В локальном НА указывается следующая информация:

обстоятельство, из-за которого введена дистанционная работа;

список переведенных работников;

срок ухода на удаленку (не может быть больше действия исключительного обстоятельства);

порядок обеспечения сотрудников оборудованием и порядок выплаты им компенсации за использование их оборудования;

порядок организации удаленного труда (время работы, алгоритм взаимодействия, правила отчета о проделанной работе);

иные положения, связанные с организацией дистанционного труда.

Если специфика трудового процесса не позволяет временно перевести сотрудника на работу из дома или нет возможности обеспечить его необходимыми техническими решениями, то в отношении этого лица вводится простой по причинам, не зависящим от сторон.

Федеральный закон от 08.12.2020 № 407-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части регулирования дистанционной (удаленной) работы и временного перевода работника на дистанционную (удаленную) работу по инициативе работодателя в исключительных случаях»

Вступает в силу новая форма ходатайства иностранца о привлечении его в качестве ВКС

Обновлена форма ходатайства иностранного гражданина (лица без гражданства) о привлечении его в качестве высококвалифицированного специалиста и порядок его заполнения.

Кроме того, обновлены формы и порядки уведомления МВД РФ или его территориального органа об осуществлении иностранными гражданами (лицами без гражданства) трудовой деятельности на территории РФ.

Приказ МВД РФ от 30.07.2020 № 536 «Об утверждении формы ходатайства иностранного гражданина (лица без гражданства) о привлечении его в качестве высококвалифицированного специалиста и порядка его заполнения, а также форм и порядков уведомления Министерства внутренних дел Российской Федерации или его территориального органа об осуществлении иностранными гражданами (лицами без гражданства) трудовой деятельности на территории Российской Федерации»

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Вступает в силу новый перечень неженских работ

С начала 2021 года вступает в силу новый перечень работ, к выполнению которых женщины допускаются с ограничениями. Список утвержден Приказом Минтруда РФ от 18.07.2019 № 512н, и по сравнению с действовавшим ранее регламентом требования существенно смягчили. В частности, с нового года прекрасный пол может взяться, например, за следующие работы. В строительной сфере:

монтаж конструкций с использованием строительного пистолета;

ломание плит;

разборка строений.

При этом в любом случае ручное перемещение тяжестей ограничивается 10 килограммами.

Приказ Минтруда РФ от 18.07.2019 № 512н «Об утверждении перечня производств, работ и должностей с вредными и (или) опасными условиями труда, на которых ограничивается применение труда женщин»

Вступают в силу новые требования к водителям

Минтранс утвердил новые правила режима труда и отдыха водителей на 2021‒2026 годы. Так, два раза в неделю можно увеличивать суточное время вождения с 9 до 10 часов. Еще два часа водителям разрешили потратить на то, чтобы доехать до стоянки.

Рабочий день с согласия водителя можно разделить на части, но время перерывов суммарно за день не должно превышать:

3 часа — для водителей регулярных перевозок пассажиров и багажа в городском и пригородном сообщении;

5 часов — для остальных водителей.

Первый перерыв должен быть не позже чем через 5 часов после начала работы.

Еженедельный отдых водителя должен составлять минимум 45 часов (вместо 42 часов).

Приказ Минтранса РФ от 16.10.2020 № 424 «Об утверждении Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха, условий труда водителей автомобилей»

Вступают в силу новые правила охраны труда

Соблюдать новые требования к безопасности нужно при разных работах, в том числе при таких, как:

новое строительство, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, ремонт зданий и сооружений;

погрузочно-разгрузочные работы, транспортировка, размещение и хранение грузов;

труд на автотранспорте;

размещение, монтаж, техобслуживание и ремонт технологического оборудования;

работа с инструментом и приспособлениями;

эксплуатация промышленного транспорта;

работы в легкой промышленности;

сельхозработы;

дорожные работы;

труд в ЖКХ;

охрана объектов и имущества;

основные работы в медорганизациях.

Правила действуют до конца 2025 года. Одно из новшеств — организации могут дистанционно фиксировать рабочие процессы (например, с помощью видеосъемки) для наблюдением за производством.

Вести документооборот по охране труда разрешено электронно.

Приказы Минтруда РФ от 09.12.2020 № 871н, от 11.12.2020 № 883н, от 27.11.2020 № 833н, от 27.11.2020 № 835н, от 18.11.2020 № 814н, от 28.10.2020 № 753н, от 16.11.2020 № 780н, от 27.10.2020 № 746н, от 11.12.2020 № 882н, от 29.10.2020 № 758н, от 19.11.2020 № 815н, от 18.12.2020 № 928н

Определены особенности регулирования труда лиц, работающих у работодателей — некоммерческих организаций

По соглашению сторон срочный трудовой договор может заключаться с лицами, поступающими на работу к работодателям, которые являются НКО и численность работников которых не превышает 35 человек.

Особенности регулирования труда лиц, работающих у работодателей — субъектов малого предпринимательства, которые отнесены к микропредприятиям, распространены на НКО.

При этом под работодателями-НКО понимаются НКО, среднесписочная численность работников и величина дохода которых за предшествующий календарный год не превышают соответствующих предельных значений, которые устанавливаются Правительством РФ.

Работодатель-НКО вправе отказаться полностью или частично от принятия ЛНА, содержащих нормы трудового, за исключением локального нормативного акта о временном переводе работников на дистанционную работу. При этом работодатель-НКО должен включить в трудовые договоры с работниками условия, регулирующие вопросы, которые в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, должны регулироваться локальными нормативными актами.

Федеральный закон от 29.12.2020 № 477-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации»

Вступают в силу новые требования к инструктажу по ЧС

Инструктаж по действиям в ЧС следует проводить в течение месяца после приема сотрудника, а впоследствии — не реже одного раза в год. Также персонал должен самостоятельно изучать порядок действий в ЧС, участвовать в учениях и тренировках.

Постановление Правительства РФ от 18.09.2020 № 1485 «Об утверждении Положения о подготовке граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

Заявлять о получении разрешения на работу в РФ нужно на новых бланках

МВД России с 01.01.2021 утвердило новые формы документов, необходимых иностранцам и лицам без гражданства для работы в РФ.

Это четыре бланка заявлений:

об оформлении разрешения на работу;

о продлении срока действия разрешения;

о выдаче дубликата разрешения;

о внесении изменений в разрешение.

Приказ МВД РФ от 30.07.2020 № 533 «Об утверждении форм заявлений, представляемых в связи с оформлением разрешения на работу иностранному гражданину или лицу без гражданства, его продлением, выдачей его дубликата или внесением изменений в сведения, содержащиеся в разрешении на работу иностранному гражданину или лицу без гражданства»

Появились электронные визы для въезда в Россию

Установлен новый вид виз для въезда иностранных граждан в РФ — это единая электронная виза.

Такой документ будут оформлять только иностранцам из государств, определенных кабмином. Особенность новой визы состоит в следующем:

заявление о ее оформлении подается на сайте уполномоченного органа;

срок выдачи не превышает 4 дней;

является однократной;

срок действия составляет 60 суток;

максимальный разрешенный срок пребывания в РФ составляет 16 суток;

въехать в РФ по визе можно только через пункты пропуска через госграницу, определенные российскими властями.

Федеральный закон от 31.07.2020 № 305-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон „О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию“ и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»