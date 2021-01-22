Налоговые каникулы ИП в 2021 году

С начала 2021 года некоторые индивидуальные предприниматели смогут работать с нулевой налоговой ставкой, то есть уйти на налоговые каникулы. Рассмотрим, кто и каким образом имеет право воспользоваться этой льготой, как регионы ограничивают своих ИП в возможности применения каникул и как нужно будет считать страховые отчисления.

Для кого предназначены льготы?

Налоговые каникулы предназначены для вновь зарегистрированных ИП на упрощенной системе налогообложения или «патенте». Такие физлица имеют право использовать нулевую ставку налогообложения максимум два налоговых периода с даты регистрации. А именно:

Для ПСН — два срока действия патента. Налоговый период на этой системе равен сроку действия патента. Соответственно, если предприниматель получил 2 полугодовых патента, то его налоговые каникулы будут длиться только 1 год.

Для УСН — максимум 2 года. У предпринимателей на «упрощенке» налоговый период равен календарному году. Если ИП зарегистрирован не в начале календарного года, то каникулы действуют до окончания года регистрации и в следующий год.

Впервые налоговые каникулы ввели еще в 2015 году для поддержания отечественной экономики и предполагалось, что это временная мера максимум на ближайшие три года. Однако программа оказалась достаточно эффективной, поэтому она работает сейчас и точно известно, что будет действовать до конца 2023 года. К тому же, из-за пандемии и вызванного ней кризиса в российском бизнесе, особенно среди начинающих предпринимателей, не хватает уверенности в будущем успехе своего предприятия.

При каких условиях можно воспользоваться каникулами?

В 2021-м предприниматели смогут воспользоваться льготой, если:

в регионе, где работает ИП, разрешено использовать налоговые каникулы;

ИП был зарегистрирован впервые;

предпринимательство связано со сферами: бытовых услуг, социальной или научной, производственной. Для каждого региона установлены свои направления деятельности, имеющие право на каникулы;

применяемая система налогообложения — УСН или ПСН. Если предприниматель открылся и работал на общей системе или другом спецрежиме, то он имеет право в следующие два года перейти на ПСН или УСН и использовать свою льготу;

льготный вид деятельности приносит ИП не меньше 70% доходов.

Каждый регион устанавливает не только виды деятельности, подпадающие под федеральную льготу для ИП, но и определяет ограничения на использование каникул. Среди них:

максимальный размер доходов ИП;

общий период действия льготы (до 2024 года или меньше);

срок каникул;

количество наемных работников предпринимателя.

Нулевая налоговая ставка действует только на взносы, связанные с выбранной системой налогообложения. Она не освобождает от обязанности уплачивать остальные налоги, например, транспортный, акцизный, земельный.

Как начать работать на налоговых каникулах?

Чтобы получить льготу от государства, нужно выполнить такую последовательность действий.

1. Проверить, что все условия для применения каникул выполнены

В первую очередь, следует зайти на сайт министерства финансов и найти соответствующий месту работы ИП региональный закон о каникулах. Необходимо убедиться, что ОКВЭД предприятия соответствует кодам, разрешенным для применения льготы, а также проверить, какой объем доходов поступает именно от данной деятельности.

Проверить, подходит ли предприниматель под требования налоговых каникул, также помогут в налоговой инспекции.

2. Подать заявление на выбранный тип налогообложения

Для новых ИП, которые планируют работать на «патенте», следует подать заявление на выбранную систему налогообложения и в нем указать полное название регионального закона о каникулах и налоговую ставку 0%.

Если работающий на ПСН предприниматель уже пользуется первым полученным патентом, то использовать льготу можно будет на следующий патент на весь срок его действия. В этом случае при подаче заявления также необходимо будет указать закон и свою льготную ставку.

Чтобы новым ИП получить право работать на УСН, необходимо в течении максимум 30 дней с даты регистрации ИП подать соответствующее заявление в налоговую инспекцию.

Если работающий меньше 1 года предприниматель не применяет «упрощенку», но по всем остальным условиям подходит для каникул, то он может в конце года подать заявку на переход на УСН и следующий период пользоваться льготой.

Предприниматель, который не знал о своем праве на такую льготу, а также уже сдал стандартную отчетность и заплатил взносы в бюджет не сможет вернуть себе налоги за предыдущий год. Теперь ИП имеет право только на положенный ему второй льготный налоговый период — в следующем году можно работать со ставкой 0%.

Как рассчитать долю дохода от льготной деятельности?

Часто предприниматели с несколькими параллельно работающими сферами деятельности затрудняются в расчетах доли от льготного ОКВЭД. Чтобы разобраться в расчете, разберем пример.

ИП Иванов зарегистрирован в регионе, где есть право получения налоговых каникул. Предприниматель ведет деятельность на УСН «Доходы» и занимается одновременно 3 видами деятельности, из которых 1 льготный. По окончании года Иванов получил общий доход размером 895 578 рублей. Из них:

первая (льготная) деятельность принесла 547 235 рублей;

вторая деятельность принесла 215 025 рублей;

третья деятельность принесла 133 318 рублей.

Вычисление льготной части в доходе выглядит так:

547 235 / 895 578 * 100% = 61,1%

Такой показатель меньше положенного по закону минимального порога в 70%, поэтому ИП Иванову нужно будет внести в казну налог по ставке 6%, в соответствии с применяемой упрощенной системой налогообложения «Доходы».

Налоговые каникулы для повторно открывшихся ИП

Если человек был ИП, потом закрылся, а теперь хочет снова вести предпринимательскую деятельность, то он тоже может получить налоговые каникулы. Чтобы иметь на них право, нужно проверить дату прошлого снятия с учета — она должна быть раньше вступления в силу регионального закона о налоговой льготе. Таким образом перед законом ИП будет приравниваться к впервые начинающим деятельность.

В каких регионах работает налоговая льгота?

Региональные власти имеют широкие полномочия в решении вопроса о предоставлении налоговых каникул. Например, некоторые субъекты устанавливают свои ограничения или вовсе не разрешают применять льготу своим предпринимателям.

Чтобы получить актуальную информацию по определенному региону, необходимо зайти на сайт Министерства финансов или узнать об условиях получения льготы в налоговом органе.

Как составлять отчеты и заполнять КУДиР на налоговых каникулах?

Предприниматели на ПСН не должны отчитываться или платить за получение патента, находясь на каникулах.

ИП на «упрощенке» обязательно ежегодно должны подавать декларацию, на льготный период в ней указывается ставка 0%. Остальные поля документа заполняются как обычно.

Книгу учета доходов и расходов обязаны своевременно заполнять все предприниматели на УСН, поэтому нужно вести данный учет также и на время льготного периода. В том числе, КУДиР понадобится для отслеживания лимитов по доходам на УСН и процента льготной деятельности. Если предприниматель обнаружит превышение максимально допустимых уровней по доходам, то он обязан рассчитать и оплатить налог на общих основаниях.

За непредоставление Книги или неполные данные в ней налоговики могут оштрафовать на 10 000 рублей.

📌 Реклама

Нужно ли платить страховые взносы, находясь на налоговых каникулах?

Льготный период, к сожалению, относится только к налоговым отчислениям. Страховые взносы за себя и за своих сотрудников ИП придется платить в обычном режиме. Минфин считает, что с началом предпринимательской деятельности человек берет на себя определенные обязанности и риски. В том числе, он должен вести бизнес таким образом, чтобы была возможность оплаты не налоговых обязательств — страховых взносов.

За деньги, полученные в бюджет, оплачиваются пенсии, социальные выплаты и пособия, декретные отпуска. Такие расходы невозможно отложить на определенный период, поэтому чиновники установили льготный режим только в отношении налогов.