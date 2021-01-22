Чем грозит неуплата авансов по упрощенке

Про пени по авансам УСН известно всем. Но упрощенцы платят авансы ежеквартально, а отчитываются раз в год. Пока инспекция не получила декларацию, она не знает сумму к уплате, да и вообще не представляет, должен ли упрощенец что-либо бюджету. Может, он сработал в минус или в ноль. Из-за этого может возникать соблазн авансы проигнорировать. Особенно у тех, кто по итогу года прогнозирует убытки. Так ли это безопасно?

Обязательно ли платить авансы по УСН

Обязанность рассчитать и уплатить авансы по УСН для любого из двух объектов налогообложения предусмотрена ст. 346.21 НК РФ. Поэтому ответ: да, обязательно. Не платить аванс можно только в том случае, если уплачивать нечего. Например:

упрощенец с объектом «доходы минус расходы» получил убыток;

ИП с объектом «доходы» вычетом снизил платеж до нуля. Напомним, делать так могут только ИП, не имеющие наемных работников.

ИП, у которых есть сотрудники, а также организации за счет вычетов могут сэкономить не более половины налога при УСН «доходы». Поэтому у них аванс возникнет в любом случае. Ну если были доходы, разумеется.

Так что же бывает, когда аванс не уплачивается? Рассказываем.

Пени по авансам по налогу при УСН

Самое известное и ожидаемое последствие неуплаты авансов по УСН, да и по любым авансирующим бюджет налогам, — пени. Рассчитывают их от неуплаченной суммы за каждый день просрочки, начиная со следующего дня по окончании срока уплаты и по день платежа включительно.

Ставка пеней для ИП — 1/300 ставки рефинансирования, для организаций — 1/300 ставки за первые 30 дней просрочки и 1/150 начиная с 31-го дня. Размер пеней не может превышать сумму платежа, на который они начислены (ст. 75 НК РФ).

Пояснения в налоговую по УСН

Не дождавшись каких-либо платежей, налоговая может попросить вас объясниться. В таком случае вы получите информационное письмо с просьбой рассказать, почему денег нет.

Если у вас есть разумное и аргументированное тому объяснение, направьте ответ. Но если не ответите, вам ничего не будет. Это не истребование пояснений, за непредставление которых штрафуют, а всего лишь письмо. Истребовать информацию или документы, напомним, налоговая вправе в ограниченных случаях, и данный к ним не относится.

Штраф по УСН, взыскание авансов, арест имущества, блокировка счета

Наложить штраф за неуплату авансов по УСН налоговики не вправе. Прежде всего, потому, что штраф можно выписать только за неуплату налога по году. За неуплату авансов по УСН такая ответственность не применяется. Кроме того, для штрафа вы должны исказить налоговую базу, а ее вы еще не декларировали.

Что касается взыскания неполученных сумм, ареста имущества и блокировки счета, то ни одно из указанных действий в отношении неуплаченных упрощенцем авансов в течение года невыполнимо. Для совершения каждого из них налоговики должны иметь точные сведения о сумме недоимки. А с авансами по УСН до подачи налогоплательщиком декларации это невозможно.

Вот когда вы ее сдадите и налоговики увидят всю картину, тогда требования на уплату вам не избежать. Причем выставят его на всю сумму авансов за год, даже если по итогу года налога будет меньше или не будет совсем. Не оплатите, и деньги спишут принудительно. Но и это можно обойти: просто отложите сдачу декларации на последний день отчетного срока.

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Итоги

За неуплату авансовых платежей по УСН начислят пени. А за неуплату налога уже будет штраф. Всю сумму недоимки выставят инкассо на расчетный счет. Если и эти действия не помогут, налоговая передаст данные приставам, которые арестуют имущество.