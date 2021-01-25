Проверка больничного листа в ФСС по номеру онлайн в 2021 году

ФСС-проверка больничного листа по номеру онлайн становится общедоступной процедурой и позволяет заинтересованным лицам получить на сайте ведомства полезную информацию по листкам нетрудоспособности. Рассмотрим, каким образом и кем она может быть запрошена.

Кому может понадобиться проверка больничного

Речь может идти о проверке:

обычного бумажного больничного листа. Проверка здесь будет осуществляться, прежде всего, на предмет подлинности документа. Основные заинтересованные лица в этом — работодатель и сотрудник, на которого оформлен больничный;

инновационного электронного больничного.

С июля 2017 года на федеральном уровне (до того — в нескольких регионах) начали действовать электронные больничные. В отличие от бумажных, которые выдаются на руки пациентам, они хранятся на серверах ФСС. Доступ к ним при необходимости могут получить:

ФСС;

медицинская организация, выдавшая документ;

работодатель;

сотрудник-пациент.

Каждый из них может запрашивать доступ к больничному в разных целях.

Рассмотрим подробнее, как проверить больничный лист в двух указанных разновидностях при использовании сайта ФСС и иных доступных ресурсов. Условимся, что такую проверку требуется провести работодателю, представителю медучреждения и самому пациенту.

Как проверить электронный больничный на сайте ФСС работодателю

Чтобы проверить больничный на сайте ФСС (и одновременно добавить в него необходимые сведения для последующей отправки в ведомство), работодателю нужно:

Предварительно получить ЭЦП для документооборота с ФСС и создать учетную запись предприятия на сайте «Госуслуги». Подпись оформляется в аккредитованном удостоверяющем центре на руководителя организации. Создание профиля фирмы — на портале «Госуслуги». Получить от работника уникальный номер электронного больничного, который сообщается ему медицинской организацией после приема у врача. Войти в «Кабинет страхователя» на странице http://cabinets.fss.ru. Выбрать вкладку «Электронные листки», затем — «Запросить листок». Ввести номер листка нетрудоспособности и СНИЛС работника. При необходимости выбрать сертификат, удостоверяющий права организации на осуществление запроса в ФСС. Дождаться появления найденного листка в «Списке листков». При необходимости — выбрать пункт «Заполняется работодателем». Заполнить соответствующую область больничного, нажать «Сохранить».

После этих действий заполненный больничный будет отправлен в ФСС на оформление компенсации по выплате пособий по нетрудоспособности.

С 01.01.2021 года к прямым выплатам ФСС присоединились все регионы.

Для удобства поиска больничного листка работодатель может воспользоваться фильтрами, предусмотренными веб-интерфейсом. Например, больничный может быть найден:

по Ф.И.О. пациента;

СНИЛС;

номеру больничного;

статусу документа;

дате оформления.

При необходимости можно сформировать файл больничного в формате XML, чтобы впоследствии обработать его в криптографической программе, если она используется работодателем для электронного документооборота с государственными органами.

Проверка больничного листа по номеру онлайн может потребоваться и представителю медучреждения, которое выдало листок нетрудоспособности.

Как проверить больничный врачу

Чтобы проверить интересующий больничный лист, представитель медицинской организации также задействует знакомый нам ресурс http://cabinets.fss.ru. При этом он выбирает пункт «Кабинет МСЭ» и пользуется ЭЦП, оформленной в установленном законом порядке на медицинское учреждение.

Для проверки больничного врачу нужно:

Войти в «Кабинет МСЭ». Выбрать нужный больничный по списку, который откроется сразу же после входа. Нужный листок можно найти с помощью различных фильтров — как и в случае, когда веб-интерфейсом пользуется работодатель.

Личный кабинет учреждения на сайте ФСС обладает широким спектром функций и, в частности, предусматривает:

дополнение выписанного больничного различными данными, корректировку сведений в листке нетрудоспособности — в установленном порядке;

удаление больничного — на определенных основаниях.

При применении веб-интерфейсов на сайте ФСС проверить больничный по номеру онлайн может быть интересно и пациенту — получателю пособия по нетрудоспособности.

Как проверить больничный работнику

Для проверки больничного самим работником используется тот же веб-интерфейс http://cabinets.fss.ru. Но в данном случае заинтересованное лицо выбирает опцию «Кабинет застрахованного».

К тому моменту у человека, как и в случае с работодателем, должен быть профиль на «Госуслугах». При этом оформлять квалифицированную ЭЦП от удостоверяющего центра необязательно. Достаточно лишь пройти процедуру подтверждения личности в уполномоченном центре по регистрации на «Госуслугах». Самые доступные из них — это отделения «Почты России», городские МФЦ, офисы Ростелекома, СбербанкОнлайн. Их услуги бесплатны.

Функционал «Кабинета застрахованного» позволяет, в частности:

просматривать выданные работнику листки нетрудоспособности;

распечатывать данные листки;

просматривать данные по начисленным и выплаченным больничным;

распечатывать справки по расчетам.

При необходимости пользователь может:

просмотреть и уточнить сведения о себе;

просмотреть и уточнить контактные данные.

И это лишь малая доля доступных для застрахованного лица функций.

Что касается просмотра данных о больничном листке, то они приведены во всей полноте и соответствуют тем данным, что отражены в обычном больничном. Для поиска нужного листка человек может, как и работодатель или врач медучреждения, воспользоваться специальными фильтрами по различным реквизитам листка нетрудоспособности.

Рассмотрим теперь, как проверить подлинность больничного листа в обычном бумажном виде.

Как проверить подлинность бумажного больничного

Проверка, о которой идет речь, может включать следующие процедуры:

1. Проверку элементов защиты документа. К таким элементам относятся:

водяные знаки — с логотипом ФСС;

надписи, просвечиваемые ультрафиолетом.

2. Визуальную проверку документа на предмет:

качества бумаги (она не должна отличаться на ощупь от той, из которой сделаны достоверно подлинные листки);

Если провести по номеру рукой, то вы должны почувствовать неровный рельеф.

наличия микротекстов (хорошо различимых только с использованием увеличительного стекла) со словосочетанием «Листок нетрудоспособности», которые располагаются под подписями врача, директора и бухгалтера фирмы-работодателя;

корректности заполнения (с точки зрения отражения сведений о медучреждении).

3. Сверку номера больничного с базой данных недействительных листков, которую ФСС формирует и выкладывает на сайте.

Для этого скачайте реестр недействительных больничных и сверьте с номером бумажного больничного, который находится сразу под штрихкодом. Если совпадения будут, значит, больничный на момент его предъявления работником недействителен.

Данный реестр обновляется один раз в месяц, поэтому данные могут быть не актуальны. Более надежный способ — отправить запрос в территориальное отделение ФСС по месту учета, приложив копию больничного листа. Соцстрах отправит запрос в медучреждение, которое подтвердит или опровергнет подлинность бланка. Минус такого способа — проверка занимает очень много времени.

Поддельный больничный может повлечь за собой негативные последствия.

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Больничные могут быть бумажными и электронными. Во всех случаях может потребоваться их проверка. Бумажные, как правило, проверяются на предмет подлинности, электронные — на предмет корректности оформления и в иных целях, предусмотренных спецификой электронного документооборота основных пользователей листка нетрудоспособности — работодателя и медучреждения. Доступ к электронным больничным вправе получить и сам пациент.