Не прячьте ваши денежки по банкам и углам. Про доступы к банковской тайне и антиотмывочные поправки

Иногда кажется, что не по своей воле становишься участником какой-то плохой театральной постановки. Главные герои пьесы лихо закручивают сюжет, а ты, маленький и безропотный персонаж, попадаешь в водоворот событий, которые не можешь изменить.

Открой тайнууууу

13 января 2021 года все ведущие СМИ сообщили, что Минюст хочет получить доступ к банковской тайне. Это означает полный доступ ко всем операциям и банковским счетам, как граждан, так и юридических лиц.

Банковская тайна закреплена российским законодательством:

в Конституции РФ (ст. 23)- неприкосновенность частной жизни,

в Гражданском кодексе РФ (ст. 857) — банковская тайна,

в Федеральном законе «О банках и банковской деятельности» (ст. 26) — банковская тайна.

В соответствии со статьей 26 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» в действующей редакции, кредитная организация, Банк России и организация, осуществляющая функции по обязательному страхованию вкладов, гарантируют тайну об операциях, о счетах и вкладах своих клиентов и корреспондентов. Все служащие кредитной организации обязаны хранить тайну об операциях, о счетах и вкладах ее клиентов и корреспондентов, а также об иных сведениях, устанавливаемых кредитной организацией, если это не противоречит федеральному закону.

Замечу, что обязаны хранить эту информацию не только кредитные организации, но и Банк России, Агентство по страхованию вкладов, аудиторские компании, таможенные органы, Росфинмониторинг, органы валютного контроля, операторы платежных систем, клиринговые центры, а также государственные органы.

За разглашение банковской тайны предусмотрена ответственность, включая возмещение нанесенного ущерба, в порядке, установленном федеральным законом.

Теперь же Министерство юстиции подготовило проект поправок в ст. 26 ФЗ «О банках и банковской деятельности».

Законодателям предлагают расширить перечень лиц, имеющих право на получение от кредитных организаций сведений, являющихся банковской тайной, за счет включения в этот перечень Минюста. Он, в свою очередь, поясняет, что ему требуется более тщательный контроль деятельности НКО (некоммерческих организаций).

Одно не понятно, зачем вносить такие поправки на законодательном уровне? В случае необходимости Минюсту достаточно обратиться в прокуратуру для проведения проверки, у прокуроров такие полномочия уже имеются. Давайте уже каждый заниматься своим делом!

Из «каждого утюга» то и дело слышишь новости об утечке информации — то о персональных данных, то о банковских счетах, то об имуществе граждан. Где гарантии, что доступ к информации еще одного государственного гиганта не повысит риск утечки информации, не приведет к новым злоупотреблениям?

В последние годы под разными предлогами ограничили тайну переписки (закон «Яровой»), исключили аудиторскую тайну из Налогового кодекса, а в июле 2019 года председатель Следственного комитета России посчитал, что банковскую тайну вообще следует упразднить. Он заявил, что для более эффективной борьбы с коррупцией необходимо открыть следователям (!) доступ к банковской тайне на стадии доследственных проверок. Как говорится, «без комментариев».

Процитирую вице-спикера Госдумы от ЛДПР Игоря Лебедева: «Банковская тайна — это одно из великих достижений человечества с точки зрения частной жизни. Если мы начнем раздавать к ней право доступа, то никакой частной жизни не останется»

Министерство магии. Отдел тайн

Подход Минюста можно охарактеризовать выражением «как слон в посудной лавке». Берите пример с Министерства финансов и Банка России! Осенью 2020 года ЦБ и Минфин решили обмениваться тайнами и предоставлять налоговикам доступ к банковской тайне, а главным банкирам — к налоговой.

Сейчас эти структуры работают по запросам, из которых понятно — кто, чем, за какой период и в рамках каких проверок интересуется. Поправки в законы призваны обеспечить обмен информацией на регулярной основе.

Причем ФНС подчеркивает, что речь об отмене банковской и налоговой тайне не идет. Все действия направлены на повышение собираемости информации о доходах и расходах юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, на борьбу с легализацией схем ухода от налогов.

У ФНС приличный опыт работы с большими объемами данных и это вселяет надежду на то, что передача информации от Банка России не позволит разрушить отношения налогоплательщиков и государства еще больше. Сегодня государство «играет в одни ворота», выстраивая политику полного контроля. Очень хотелось бы не только раздавать информацию о себе и бизнесе направо и налево, но и получать от государства обратную связь: полное раскрытие информации о работе госструктур, расходование средств налогоплательщиков, а не сухие цифры и сдержанные комментарии на официальных сайтах госструктур.

Может, тебе дать ещё ключ от квартиры, где деньги лежат?

С 10 января 2021 года вступили в силу поправки в федеральный закон «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в Закон № 115 — ФЗ.

Изменения коснулись перечня операций, по которым банки обязаны информировать Росфинмониторинг (РФМ). В перечень контролируемых операций включили операции для организаций и физических лиц, которые ранее на контроле не были. Добавили почтовые переводы на сумму от 100 000 рублей и по договорам лизинга на сумму 600 000 рублей и более.

Под контроль попали любые операции по снятию со счета или зачислению наличных денег юридических лиц и/или ИП на сумму 600 000 рублей и более независимо от характера хозяйственной деятельности юридического лица. Ранее банки должны были контролировать и информировать РФМ, только если подобная операция не была обусловлена хозяйственной деятельностью компании.

Кредитные организации обязаны контролировать операции с признаками сомнительных сделок. Под контроль могут попасть любые транзакции клиента банка, так как список таких операций не ограничен. Перечень операций, которые относятся к сомнительным, содержится в ст. 6 Закона № 115 — ФЗ и постоянно обновляется и дорабатывается.

Каждая кредитная организация обязана разработать внутренние инструкции по соблюдению Закона № 115 — ФЗ и назначить ответственных лиц, которые будут отслеживать сомнительные сделки.

Если банк запросил у вас или вашей компании пояснения и/или подтверждающие документы, будьте уверены, что банкиры посчитали сделку сомнительной и хотят проверить её чистоту, а данные отправили на анализ в РФМ. Только после тщательной проверки вашей компании и ваших контрагентов по сделке, банк пропустит платежи.

Во избежание затянувшейся проверки советую представлять в банк как минимум пояснения, если сумма платежа превышает 600 000 рублей. В случае отказа от представления информации и документов, организация или ИП попадет в так называемый «черный список», от обслуживания в банке будет отказано. Проверить, нет ли компании в «чёрном списке», можно на сайте РФМ.

Если вы посчитали, что обслуживающий вас или вашу компанию банк нарушил ваши права, вы можете обратиться на горячую линию Банка России или составить письменную жалобу на действия/бездействия сотрудников кредитной организации. Из личного опыта могу сказать, что жалоба в ЦБ РФ очень подействовала на небольшое отделение СБ РФ в подмосковном городе. Все вопросы были решены в течение одного дня и мне принесли извинения.

Но у меня есть и отрицательный опыт взаимодействия с банками. Хочу поделиться ситуацией, в которую я попала, будучи клиентом банка ВТБ.

Я клиент банка ВТБ как индивидуальный предприниматель с начала 2016 года, а веду я деятельность как ИП с 2012 года.

Сначала банк начал прессинг в отношении меня как физического лица. В марте 2020 года без всяких уведомлений мне закрыли лицевой счет физического лица и отключили от обслуживания банковскую карту. При этом узнала я об этом совершенно случайно, при обращении в отделение банка. Конечно, я была возмущена, но так как у меня есть счета в других крупных банках, не стала тратить время и силы на выяснение отношений. Кстати, никто из сотрудников банка не нашел в себе сил исправить сложившуюся ситуацию. Мне не принесли извинения и не предложили заново открыть лицевой счет клиента. Скажу честно, я была разочарована в том, как банк ВТБ обращается с клиентами.

Начиная с марта 2020 года, многие предприниматели попали в очень трудное финансовое положение, из-за пандемии и карантина. Мне пришлось приложить колоссальные усилия, чтобы сохранить своих клиентов.

И тут в сентябре 2020 года меня ждал очередной «сюрприз» от банка ВТБ. По системе клиент-банк я получила сообщение, что возможны технические неполадки из-за объединения банка ВТБ с другим банком. В итоге клиент-банк перестал работать совсем, в систему было невозможно даже войти, а ПО не определяло меня как клиента банка. Никаких сообщений о предоставлении пояснений или документов о своей деятельности я не получала. В этот раз звонки на горячую линию банка не помогли, специалисты банка рекомендовали мне обратиться в обслуживающее отделение ВТБ.

При обращении в отделение банка специалисты мне сказали, что служба безопасности выставила галочку в программе «рекомендовано закрыть расчетный счет». То есть я стала неугодным и неудобным клиентом для банка? Неожиданно. Я предоставила все подтверждающие мою деятельность документы, а также финансовые счета и акты, но клиент-банк так и остался неподключенным. Сражение продолжается и сейчас. Я отправила в банк официальный запрос о причинах отключения меня от системы дистанционного обслуживания.

Хочу напомнить, что в соответствие со ст. 859 ГК РФ банк вправе расторгнуть договор банковского счета в случаях, установленных законом, с обязательным письменным уведомлением об этом клиента. Если вы в течение календарного года получили более двух решений об отказе в выполнении распоряжения клиента о совершении операции по основаниям, указанным в п.11 ст.7 Закона N 115-ФЗ, будьте готовы к тому, что банк может расторгнуть договор банковского счета.

К сожалению, банкиры пользуются тем, что из-за отказа в исполнении платежного поручения привлечь банк к гражданско-правовой ответственности практически невозможно, так как банк действует в рамках обязанностей, возложенных на него для осуществления контроля расчетных операций (п.12 ст.7 ФЗ № 115- ФЗ).

Принципиальный момент контроля за сомнительными операциями и борьбы финансированием терроризма, на которую так любят ссылаться банки, состоит в том, что кредитные организации при осуществлении контрольных функций не должны давать правовую оценку деятельности клиента, они должны лишь потребовать информацию от клиента. Банки отказывают клиентам в проведении операций, основываясь на подозрениях и составляя своё субъективное мнение по формальным критериям.

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Вся эта описанная в законе «сомнительность», к сожалению, очень расплывчата, под нее можно подвести все что угодно. Многие банки сейчас «выкручивают руки» клиентам, чтобы «продемонстрировать лояльность» главному регулятору. Но где та грань, которую нельзя перешагивать, даже преследуя самые благие цели? Всем известно, куда ведет дорога, вымощенная благими намерениями. Надеюсь, что презумпцию невиновности никто не отменял и отменять не собирается.