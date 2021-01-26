Из декрета в офис: как адаптироваться, наверстать упущенное и не потерять работу

Самая узнаваемая особенность поведения декретниц — желание всем рассказать о своих переживаниях и событиях, связанных с ребенком. Обычно рабочий день молодой мамы начинается с демонстрации новых фотографий, разговоров о том, «как наш зайка покушал», стоит ли делать прививку, какие витамины давать. Женщина постоянно вовлекает коллег в обсуждение важных для нее вопросов, искренне не понимая, что это мешает коллегам сосредоточится на своих профессиональных задачах.

Если вас спрашивают, как малыш адаптируется к детскому саду, лучше ответить позитивно и кратко, не погружаясь в детали. Если хотите получить совет более взрослой и опытной коллеги, уже воспитавшей троих детей, сделайте это в перерыве или после работы, а фотографии демонстрируйте только близким друзьям и родственникам.

Как таким сотрудницам быстро адаптироваться к прежней работе

Не секрет, что после значительного перерыва в работе многое забывается, ослабляются профессиональные навыки. Но самое главное — долго (более года) не работавший человек теряет темп, динамику выполнения рабочих задач. Написание письма занимает не 2 минуты, а 20, изучение презентации — час, подготовка отчета — целый день.

Чтобы быстрее войти в рабочий ритм, желательно начать программу подготовки к работе за несколько месяцев до выхода на полный рабочий день. Хорошей тренировкой будет частичная занятость или удаленная работа. Это позволит работать в комфортном режиме и постепенно восстанавливать навыки работы с документами, коммуникации с людьми, обработку больших объемов информации.

Если вы, уходя в декрет, планируете из него вернуться, продолжить профессиональную деятельность и развивать карьеру, то не уходите в декрет слишком «глубоко». Старайтесь быть в курсе событий и новостей в своей сфере, посещайте время от времени деловые мероприятия: семинары, конференции, круглые столы.

Используйте время в декретном отпуске для самообразования: вебинары, онлайн курсы, статьи, лекции и мастер-классы сейчас очень доступны, и при желании можно найти массу вариантов. По возможности старайтесь не терять «рабочую форму»: ищите удаленную, почасовую, проектную работу. Все это позволит вам не отстать от коллег и не потерять своей рыночной стоимости.

Как вчерашним декретницам выстраивать отношения с начальством

Основная тревога руководителей — бесконечные «отпрашивания» с работы и частые больничные молодых мам. Снизить эту напряженность со стороны работодателя позволяет «надежный тыл» в лице няни, бабушки или кого-то, кто может подстраховать работающую маму в таких ситуациях. Чем реже руководитель вспоминает о том, что вы только что вышли из декрета, тем лучше для вашей карьеры.

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