Как члену совета директоров банка выиграть спор о субсидиарной ответственности

В делах о банкротстве банков Агентство по страхованию вкладов (АСВ) совершает массу действий, чтобы вернуть активы и рассчитаться с кредиторами и вкладчиками. Но часто этих средств оказывается недостаточно и у банка остается большая финансовая брешь. Чтобы ее залатать, в ход идет тяжелая артиллерия — требования о привлечении к субсидиарной ответственности контролирующих лиц, среди которых председатели, члены правления и совета директоров, акционеры и бенефициары.

Расскажем, как члену совета директоров (далее — СД) защищаться от вменяемой ему субсидиарной ответственности. При этом не будем акцентировать внимание на общих моментах стратегии защиты, а сконцентрируемся на особенностях, присущих именно защите членов СД. Все рекомендации основаны на личном профессиональном опыте.

Рекомендация № 1: проверьте, действительно ли член СД голосовал за одобрение сделки

Часто АСВ обвиняет члена СД в том, что он голосовал «за» одобрение невыгодных сделок, среди которых — выдача кредита техническим заемщикам, прекращение залога, продажа по заниженной цене ликвидного имущества и другие. Доказательства всегда одни и те же — протоколы заседаний СД или выписки из них.

Корпоративные документы банков (устав или положение о СД) часто содержат стандартное правило: протокол подписывают председатель СД и секретарь, подписи остальных членов не нужны. Это создает риск того, что протоколы могут быть сфальсифицированы: в действительности собрание не проводилось, но протокол оформлен.

В такой ситуации ответчику надо доказать, что реально собрание не проводилось либо проводилось, но без участия ответчика. На практике могут использоваться следующие доводы и доказательства:

Фактическое обстоятельство Доказывание ответчиком Собрание реально не проводилось Просить суд обязать АСВ представить доказательства реального проведения заседания: уведомление о созыве и доказательства их отправки, журнал регистрации членов заседания, бюллетени голосования, доказательства направления копий протоколов членам СД или ознакомления с ними. Провести почерковедческую экспертизу подписей председателя СД и секретаря заседания. Возможно, они окажутся поддельными Ответчик реально не участвовал в заседании СД в очной форме Представить суду доказательства о том, что в день заседания СД ответчик находился в ином месте. Подтверждающими документами могут быть авиа- или железнодорожные билеты, отметки в паспорте о пересечении границы, больничные листы и многое другое Ответчик реально не участвовал в заседании СД в заочной форме Просить суд обязать АСВ представить доказательства проведения заседания в заочной форме, в том числе доказательства направления бюллетеней и других документов

Рекомендация № 2: проверьте, соответствует ли решение компетенции СД

Совет директоров должен принимать решения строго в рамках компетенции, которая установлена законодательством и уставом банка. Если СД выйдет за пределы компетенции, то такое решение будет ничтожным (ст. 181.5 ГК РФ).

Как это работает на практике? Например, устав банка установил, что СД может одобрять крупные сделки с имуществом, размер которого находится в диапазоне 25–50% балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату. Если СД одобрил сделку размером 24% или 51% активов, то такое решение не имело юридической силы и не должно было исполняться иными органами управления. Следовательно, член совета директоров не должен привлекаться к субсидиарной ответственности.

Рекомендация № 3: проверьте, действительно ли одобренные сделки стали причиной банкротства банка

Часто АСВ утверждает, что именно одобренные членами СД сделки стали причиной банкротства банка. Однако этот довод надо подвергать строгой критике, а сделку и контрагента детально рассматривать. Не стоит ждать, что АСВ будет представлять суду объективную картину произошедшего. Умышленно или по ошибке в деле могут оказаться не все документы.

Например, мы сталкивались с ситуацией, когда АСВ вменяло члену СД одобрение кредита техническому заемщику, а в действительности этот кредит был погашен третьим лицом. Не зная этой информации, суд мог бы взыскать с членов СД крупную сумму.

В другом деле АСВ вменяло члену СД одобрение убыточной сделки, а в действительности в рамках иного обособленного спора в деле о банкротстве суд признал сделку возмездной и равноценной, установил, что она не причинила банку убытки. Поэтому важно анализировать судебно-претензионную работу АСВ в отношении заемщиков банка, чтобы не допустить необоснованной ответственности членов СД.

Зачастую в заявлении о субсидиарной ответственности АСВ указывает ряд критериев, по которым контрагент по сделке должен быть признан судом «техническим». Среди них встречаются такие, как минимальный размер уставного капитала, адрес массовой регистрации, отсутствие городского номера телефона или действующего сайта и другие. Однако каждый такой критерий может быть раскритикован, так как он напрямую не влияет на платежеспособность заемщика.

Одобрение членом СД невыгодной сделки далеко не всегда приводит к банкротству. Надо соотносить спорную сделку с масштабом деятельности кредитной организации и проверять ее влияние. Если она не стала причиной банкротства и существенно не усугубила состояние банка, то субсидиарная ответственность может быть переквалифицирована в убытки, равные размеру причиненного этой сделкой вреда.

Не стоит забывать и о том, что Закон о банкротстве допускает вместо солидарной субсидиарной ответственности контролирующих должника лиц долевую ответственность. Если члены СД действовали независимо от иных органов банка и их действий было недостаточно для наступления объективного банкротства, данные лица подлежат привлечению к субсидиарной ответственности в долях.

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Рекомендация № 4: оспорьте свое избрание в состав СД

В последнее время стали чаще встречаться ситуации, когда гражданин получает от АСВ «письмо счастья» — заявление о субсидиарной ответственности. К своему удивлению, гражданин узнает, что оказывается когда-то давно он был избран членом СД банка и многократно голосовал «за» выдачу кредитов сомнительным заемщикам. Но сам гражданин твердо уверен — в действительности он никогда такую должность не занимал, а случившееся — какая-то невероятная ошибка.

Такие случаи были во многих банках, которые входили в группу с «Анталбанком», а также встречались и в других кредитных организациях. Ситуации везде были схожие: менялся владелец банка, избирались новые члены органов управления, выводились ликвидные активы, банк падал в банкротство. Зачастую именно совет директоров формировался фиктивно: на согласование в ЦБ подавались документы на людей, которые об этом даже не подозревали.

Защита многих из этих «случайных» членов СД должна строиться в том числе на оспаривании решения общего собрания акционеров/участников об избрании членов СД в рамках самостоятельного иска. Зачастую документы оказываются поддельными, включая анкету кандидата, которая должна содержать достоверные сведения и подпись, и справку об отсутствии судимости, без которой Центральный банк не принимает документы для согласования новых членов органов управления.