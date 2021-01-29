Регистрация ККТ в налоговой: пошаговая инструкция — 2021

Организации и ИП, осуществляющие расчеты, обязаны применять контрольно-кассовую технику (ККТ). Это требование пункта 1 ст. 5 Закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ о ККТ. Однако использовать технику можно только после ее регистрации в ИФНС. Пошаговую инструкцию о том, как осуществить процедуру регистрации ККТ в 2021 году, мы предлагаем в нашей статье.

Заявление на регистрацию ККТ

Согласно пункту 4 ст. 7 Закона от 03.07.2016 № 290-ФЗ, с 01.02.2017 передача данных в ФНС производится в электронной форме через оператора фискальных данных, кроме случая, когда ККТ используется в недоступных для сетей связи местностях. Поэтому в первую очередь необходимо заключить договор с оператором фискальных данных.

Шаг первый: заполнение заявления на регистрацию ККТ.

Подать заявление можно двумя способами:

в электронной форме, заполнив специальную форму в кабинете ККТ на сайте ФНС — п. 4 приложения к Приказу ФНС РФ от 29.05.2017 № ММВ-7-20/483@, п. 9 порядка ведения кабинета ККТ, утвержденного Приказом ФНС РФ от 21.03.2017 N ММВ-7-20/232@;

на бумаге — путем личного представления или отправки по почте в ИФНС.

Электронный способ подачи заявления более удобен, но, чтобы им воспользоваться, необходимо иметь усиленную квалифицированную электронную подпись. Данный порядок установлен п. 5 приложения к Приказу ФНС РФ от 29.05.2017 № ММВ-7-20/483@ и п. 10 ст. 4.2 Закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ.

Если вы решили подать заявление на бумаге, нужно заполнить форму, утвержденную приложением № 1 к Приказу ФНС РФ от 29.05.2017 № ММВ-7-20/484@ (форма 1110061). Правила ее составления приведены в приложении № 5 к указанному приказу. Согласно правилам необходимо учесть, что:

заявление заполняется на каждый экземпляр техники и его можно оформить как вручную, так и на компьютере;

исключены любые исправления, а также двусторонняя печать заявления;

все графы необходимо заполнить, кроме случаев, приведенных в порядке заполнения заявления. Например, нет необходимости заполнять поле «Код причины перерегистрации», а также поля раздела 4 «Сведения о сформированных фискальных документах» заявления (пп. 7, 34 порядка заполнения).

Не нужно заполнять поля:

ОГРН/ОГРНИП, если компания является иностранным юрлицом (п. 2 порядка);

предназначенные для заполнения сотрудником ИФНС. К таким реквизитам относятся сведения о регистрации ККТ в налоговой, о количестве страниц заявления и прилагаемых к нему документов, а также о дате представления заявления и его регистрации;

строку 150, если организация не применяет ККТ для формирования бланков строгой отчетности в электронном виде и их печати на бумаге;

раздел 3, если организация использует ККТ без передачи в электронной форме фискальных данных в налоговые органы. Однако в этом случае нужно заполнить строку 170 «ИНН оператора фискальных данных», проставив в ней нули.

Если пользователь планирует использовать одну ККТ в составе нескольких автоматических устройств для расчетов, то необходимо заполнить раздел 2.1 формы заявления.

Обратите внимание: если компания регистрирует онлайн-аппарат по месту нахождения обособленного подразделения, то нужно учесть особенности заявления на регистрацию кассы. Так, в поле «КПП» в верхней части каждой страницы заявления указывается КПП обособленного подразделения. Заявление в этом случае подписывается руководителем обособленного подразделения.

ОФД для регистрации ККТ

Для работы с онлайн-ККТ компания должна заключить договор с оператором фискальных данных (ОФД). Список операторов есть на сайте ФНС по адресу: https://www.nalog.ru/rn77/related_activities/registries/fiscaloperators/.

При этом выбрать оператора и заключить с ним договор нужно прежде обращения в налоговую в целях регистрации ККТ.

В законе № 54-ФЗ под ОФД понимается организация, созданная в соответствии с законодательством РФ, находящаяся на территории нашей страны и получившая разрешение на обработку фискальных данных.

Обмен данными будет происходить по установленным протоколам и в рамках заключенного договора между пользователем ККТ и оператором фискальных данных. Федеральный закон № 54-ФЗ устанавливает требования к ним. Отметим, что оператором может быть, например, банк, оператор электронного документооборота или телекоммуникационная компания. При этом такие компании могут формировать пакетные предложения, субсидировать покупку и обслуживание кассовых аппаратов своих клиентов или предлагать широкий спектр дополнительных услуг.

Предприниматели самостоятельно отдают предпочтение тому или иному оператору. Сроки заключения договора законом не предусмотрены, однако стоит отметить, что без такого договора ККТ не зарегистрируется.

Регистрационный номер ККТ

Не позднее следующего рабочего дня после получения заявления ИФНС выдает пользователю регистрационный номер ККТ, необходимый для формирования отчета о регистрации кассовой техники.

Шаг второй: получить регистрационный номер.

Обратите внимание: если заявление было подано через кабинет ККТ на сайте ведомства, то регистрационный номер отобразится там же.

Отчет о регистрации ККТ

В течение следующего дня после получения регистрационного номера пользователь должен сформировать отчет о регистрации ККТ.

Шаг третий: сформировать и отправить отчет о регистрации ККТ.

Для формирования отчета в фискальный накопитель нужно внести следующую информацию:

регистрационный номер ККТ;

полное наименование пользователя;

данные о ККТ, фискальном накопителе и иные необходимые сведения.

Отчет нужно направить в ИФНС через кабинет ККТ, оператора фискальных данных или передать в бумажном виде.

Карточка регистрации ККТ

В течение 10 рабочих дней со дня получения заявления фискалы должны направить организации карточку по форме, утвержденной Приказом ФНС РФ от 29.05.2017 № ММВ-7-20/484@.

Шаг четвертый: получить карточку регистрации ККТ.

Обратите внимание: до получения карточки пробивать чеки нельзя.

Порядок получения карточки зависит от того, каким способом пользователь направил в налоговую заявление (форма 1110061). Если документ предоставлен в электронном виде, то карточку направят через личный кабинет или через оператора фискальных данных.

Чтобы получить карточку в бумажном виде, нужно подать соответствующее заявление в произвольной форме. Фискалы выдадут документ в течение 5 рабочих дней после получения заявления.

Регистрация ККТ в ОФД

Шаг пятый: зарегистрировать ККТ на сайте ОФД.

Далее пользователю нужно зарегистрировать онлайн-кассу в личном кабинете на сайте оператора фискальных данных. Сделать тестовую продажу и проверить отправку чека можно в личном кабинете оператора.

Ошибки при регистрации ККТ

На практике при формировании отчета о регистрации у пользователей возникают ошибки. Они связаны с тем, что отчет содержит некорректные данные. Чтобы исправить недочеты, пользователь должен сформировать отчет об изменении параметров регистрации. При этом необходимо передать в налоговую сведения, содержащиеся в отчете об изменении параметров регистрации, в те же сроки, которые предусмотрены для отчета о регистрации ККТ.

Как проверить регистрацию ККТ в ФНС

Законом № 54-ФЗ не допускается регистрация в налоговых органах ККТ, сведения о которой отсутствуют в реестре ФНС. Отметим, что реестры контрольно-кассовой техники и фискальных накопителей размещены на сайте ФНС РФ (https://www.nalog.ru/rn77/related_activities/registries/).

Таким образом, ККТ, сведения о которой отсутствуют в реестре, применять нельзя.

Чтобы проверить, что ККТ внесена в реестр ФНС, нужно перейти на сайт службы по проверке ККТ: https://kkt-online.nalog.ru/ . Далее следует выбрать модель ККТ, которая указана в паспорте смарт-терминала, и нажать кнопку «Проверить».

Если пользователь получил ответ: «ККТ включена в реестр, не зарегистрирована в налоговых органах», значит, аппарат можно применять. В противном случае необходимо сверить заводской номер ККТ в паспорте и на смарт-терминале в разделе «Настройки-Обслуживание кассы». Если номер ККТ совпадает, то следует направить обращение в поддержку с приложенным фото паспорта и фото модели.

Шаг шестой: проверить регистрацию ККТ в ФНС.

В случае необходимости проверки регистрации применяемой модели контрольно-кассовой техники пользователь может обратиться в инспекцию по месту учета в качестве налогоплательщика для получения соответствующей информации. Проверка осуществляется в соответствии с административным регламентом ФНС, утвержденным Приказом Минфина РФ от 17.10.2011 № 132н.

Как снять с регистрации ККТ

В ряде случаев компания или ИП (пользователи кассового аппарата) должны снять ККТ с учета. Такая ситуация может возникнуть, например, если кассу украли либо она утеряна, либо возникла необходимо передать аппарат другому пользователю.

В этих случаях необходимо обратиться в ИФНС в течение следующего рабочего дня.

Кроме того, технику можно снять с учета, если пользователь перестал ее эксплуатировать. Однако закон этого не требует.

Для снятия ККТ с учета необходимо оформить и направить в ИФНС заявление и в отдельных случаях — отчет о закрытии фискального накопителя.

При заполнении заявления нужно пользоваться формой 1110062, которая приведена в приложении к Приказу ФНС РФ от 29.05.2017 № ММВ-7-20/484@.

Заявление может быть заполнено, как и при регистрации ККТ, в электронном или бумажном виде.

Формировать отчет о закрытии фискального накопителя нужно не всегда. Это необходимо сделать при передаче ККТ другому лицу. В остальных случаях отчет не формируется.

Кроме того, компания вправе представить отчет, если она прекратила использовать кассовую технику и решила снять ее с учета.

Если ККТ снимается с учета в связи с передачей другому пользователю, вместе с заявлением нужно представить сведения из отчета о закрытии фискального накопителя либо считанные фискальные данные в цифровом виде.

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ККТ снимается с учета в течение 10 рабочих дней с даты подачи заявления.

При этом законом № 54-ФЗ установлены случаи, при которых налоговики снимут ККТ с учета без заявления пользователя. К таковым относятся:

ККТ не соответствует требованиям законодательства;

компания ликвидирована;

истек срок действия ключа фискального накопителя.

Снятие налоговым органом ККТ с учета без заявления пользователя происходит при формировании карточки о снятии ККТ с регистрационного учета. Она выдается пользователю в течение 5 рабочих дней с даты ее формирования.