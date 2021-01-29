Пропустили сотрудника в СЗВ-М — как исправить?

В СЗВ-М пропустили сотрудника? Эту ошибку нужно обязательно исправить вне зависимости от того, по какой причине она произошла. Иначе на лицевом счете сотрудника будет отражена неполная информация, и любая проверка ПФР обнаружит этот факт. А это уже грозит работодателю финансовыми санкциями. Можно ли без штрафа дополнить исходный СЗВ-М пропущенными сведениями и как это сделать? И как поступить, если в отчете оказались лишние данные? Расскажем в нашем материале.

Инструкция 1: работника забыли включить в СЗВ-М

Если вы забыли отразить человека в СЗВ-М, следует оформить корректировочную форму отчета. Для этого возьмите обычный бланк СЗВ-М, утв. постановлением Правления ПФР от 01.02.2016 № 83п, и заполните его так:

В разделах 1 «Реквизиты страхователя» и 2 «Отчетный период» укажите те же данные, что в исходном СЗВ-М, который требуется дополнить, если в этих разделах исходного СЗВ-М ошибок не было.

В разделе 3 «Тип формы (код)» проставьте код «доп» — это означает, что форма подается с целью дополнения ранее принятых ПФР сведений о застрахованных лицах за отчетный период.

В раздел 4 «Сведения о застрахованных лицах» включите сведения о «забытом» сотруднике. Повторять сведения о других сотрудниках, уже отраженных в исходном СЗВ-М, не нужно.

Заполненную форму корректировочного СЗВ-М отдайте на подпись руководителю и затем отправьте в ПФР.

Пример

Как применять инструкцию, описанную в предыдущем разделе, покажем на примере.

В исходном СЗВ-М, оформленном бухгалтером ООО «СпецСтройка» за январь 2021 года, содержались сведения о 48 работниках компании. Отчет был представлен 10.02.2021. После того как СЗВ-М был принят ПФР, бухгалтер обнаружил в нем неточность — в отчете не отразили работника, с которым в январе 2021 года действовал договор ГПХ.

Что делать? Срочно нужна корректировка СЗВ-М по одному сотруднику.

Чтобы дополнить сведения исходного СЗВ-М за январь недостающими сведениями, бухгалтер оформил и отправил в ПФР отчет СЗВ-М с типом формы «доп».

В раздел 4 корректировочного отчета включен только «забытый» работник. Сведения об остальных сотрудниках корректировать не требуется.

Посмотрите на примере, как выглядит корректировка СЗВ-М, если забыли одного сотрудника:

Так выглядит корректировка СЗВ-М, если нужно добавить сотрудника. А как исправить ошибку, если в исходном СЗВ-М отразили лишние данные? Об этом расскажем далее, но сначала остановимся на другом не менее важном вопросе: последует ли штраф за забытого сотрудника?

Будет ли штраф?

Первый вопрос, который волнует работодателя при выявлении ошибок в исходном СЗВ-М: можно ли добавить сотрудника корректировкой СВЗ-М без штрафа?

Если вы успеете подать в ПФР корректировочный СЗВ-М по забытому сотруднику быстро — до окончания установленного законом срока для представления исходного СЗВ-М штрафа не будет. Напомним, что СЗВ-М за отчетный месяц должен подаваться в ПФР не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным (п. 2.2 ст. 11 закона от 01.04.1996 № 27-ФЗ).

Если же законные отчетные сроки прошли, отбиваться от штрафа придется в суде. ПФР в любом случае выпишет его на компанию (500 руб. за каждого забытого сотрудника) и на ее руководителя (300-500 руб. по ст. 15.33.2 КоАП РФ).

Специалисты фонда только зафиксируют нарушение в протоколе, а рассматривать его будет суд (п. 4 ч. 5 ст. 28.3, ч. 1 ст. 23.1 КоАП РФ).

Причем для ПФР не имеет значения, что компания самостоятельно выявила и исправила ошибку (письмо ПФР от 28.03.2018 № 19-19/5602). Фонд считает, что корректировать без штрафа можно только те сведения, которые уже были отражены в исходном СЗВ-М. А забытый сотрудник — это набор новых данных, который в исходном отчете отсутствовал.

Шансы на судебную отмену штрафов

В суде шансы на отмену штрафа, выписанного на компанию, достаточно велики. По мнению судей, когда компания сама нашла и исправила ошибку, финансовые санкции на нее накладывать нельзя (определение ВС РФ от 08.02.2019 № 301-КГ18-24864).

Маловероятен штраф и в том случае, если ошибку нашли специалисты ПФР, а компания успела в течение 5 дней после получения уведомления из фонда представить дополняющую форму СЗВ-М (определение ВС РФ от 05.07.2019 № 308-ЭС19-975).

Отменить штраф, выписанный на руководителя, не получится даже в суде (постановление ВС РФ от 19.07.2019 № 16-АД19-5).

Инструкция 2: убираем лишнего сотрудника из СЗВ-М

Если в СЗВ-М включили лишнего сотрудника, тоже потребуется корректировка исходного СЗВ-М.

Подобная ситуация решается по следующему алгоритму:

Оформите и отправьте в ПФР отчет СЗВ-М с указанием кода «отмн» в разделе 3 «Тип формы (код)». Отчет с таким кодом будет означать, что в исходном СЗВ-М присутствуют лишние или ошибочные сведения. Данные для разделов 1 и 2 корректирующей формы возьмите из исходного СЗВ-М. В разделе 4 продублируйте только те сведения, которые оказались лишними/ошибочными.

В результате сдачи отменяющей формы СЗВ-М ранее представленные данные обнулятся (по тем сотрудникам, которых вы укажете в разделе 4 корректировочного СЗВ-М).

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Покажем на примере, как исправить СЗВ-М, если в него попал лишний сотрудник.

В исходном СЗВ-М за март 2021 года, отправленном в ПФР 15.04.2021, по ошибке отражены сведения по двум сотрудникам, трудовые договоры с которыми в марте 2021 года не действовали.

Лишние сотрудники в СЗВ-М (мартовском отчете) обнаружились только в мае — при оформлении очередного СЗВ-М.

Бухгалтер ООО «СпецСтройка» сразу оформил отменяющую форму СЗВ-М и отправил ее в ПФР.

Как с помощью корректировки СЗВ-М убрать сотрудников, смотрите на примере:

Итоги

Форма СЗВ-М бывает исходной, дополняющей или отменяющей. Правильно проставляя код типа формы в разделе 3 и формируя верные (исправленные, дополненные, подлежащие отмене) персональные сведения сотрудников в разделе 4, можно корректировать сведения исходного отчета. Если ПФР решит оштрафовать работодателя за подачу корректирующего отчета, можно попытаться оспорить его в суде.