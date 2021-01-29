Важные нюансы упрощенки для ООО

Упрощенная система налогообложения для ООО — один из вариантов налогообложения для небольших фирм, позволяющий снизить налоговое бремя и упростить бухгалтерский учет. Кто вправе применять спецрежим? Какие ограничения существуют? Каковы особенности УСН с объектом налогообложения «доходы» и «доходы минус расходы»? Когда можно перейти на УСН? Эти и другие особенности УСН для ООО рассматриваются в данной статье.

Какие фирмы могут применять УСН

Возможность применения упрощенной системы налогообложения ограничена рядом условий:

средняя численность персонала фирмы за налоговый период должна быть не более 130 человек;

доля участия в ООО других юридических лиц не должна превышать 25%;

ООО не должно иметь филиалы и заниматься каким-либо из перечисленных в п. 3 ст. 346.12 НК РФ видов деятельности;

остаточная стоимость основных средств ООО должна быть не более 150 млн руб.;

величина дохода за 2020 год не должна превысить 200 млн руб., если ООО уже работает на УСН; если же организация планирует перейти на упрощенку с 2021 года, то ее доходы за 9 месяцев 2020 года не должны быть больше 112,5 млн руб.

Обратите внимание! С 2021 года, если среднесписочная численность составляет от 100 до 130 человек или сумма дохода превысила 150 млн руб., но не вышла за рамки 200 млн руб., применяются повышенные ставки по УСН. При этом право на применение спецрежима не утрачивается.

Как работает ООО на упрощенке

Применять УСН можно либо с даты регистрации ООО в текущем году, либо с начала любого календарного года. О намерении работать на упрощенке необходимо уведомить налоговую инспекцию. В первом случае — в течение 30 календарных дней с даты постановки на налоговый учет, во втором — не позднее 31 декабря предшествующего года. Нарушение срока подачи уведомления о применении УСН приведет к невозможности его применения (подп. 19 п. 3 ст. 346.12 НК РФ).

Изменить систему налогообложения можно будет только со следующего календарного года. Исключением будет ситуация, если в текущем году ООО выйдет за пределы ограничений, установленных для применения УСН.

Бухгалтерский и налоговый учет при УСН осуществляется выбранными ООО способами, закрепленными в учетной политике. Методы бухучета устанавливаются законом о бухгалтерском учете и действующими ПБУ, а налоговые методы — гл. 26.2 НК РФ. Это неизбежно приводит к различию в ведении двух видов учета. При разработке учетной политики ООО вправе выбрать те способы учета, которые сгладят эти различия.

ООО на УСН может вести бухучет так же, как и при ОСНО. Однако в связи с тем, что применяющие УСН фирмы чаще всего являются субъектами малого предпринимательства, они вправе использовать упрощенные способы бухучета:

полный упрощенный бухучет, похожий на учет ОСНО, но разрешающий неприменение некоторых ПБУ, использование сокращенного плана счетов и упрощенных регистров учета;

сокращенный упрощенный бухучет, ограничивающийся ведением книги учета фактов хозяйственной деятельности, но с применением способа двойной записи операций в ней;

простой упрощенный бухучет — ведение книги учета фактов хозяйственной деятельности без применения способа двойной записи.

ООО, являющемуся субъектом малого предпринимательства, необходимо также выбрать вариант составления бухгалтерской отчетности — полный или сокращенный.

Варианты налогообложения для УСН

Плательщики УСН освобождены от уплаты налога на прибыль, НДС и налога на имущество, за исключением некоторых ситуаций, перечисленных в п. 2 ст. 346.11 НК РФ. Вместо них уплачивается налог, рассчитываемый от объекта, выбранного самим налогоплательщиком УСН при переходе на данную систему. Прочие платежи (начисления на зарплату, НДФЛ, транспортный, земельный, водный налоги, акцизы) начисляются и вносятся плательщиком УСН по стандартным правилам, установленным действующим законодательством.

Налог, уплачиваемый при УСН, может начисляться исходя из одного из двух объектов налогообложения: «доходы минус расходы» или «доходы». Объект должен быть постоянным в течение календарного года, но может быть изменен с начала следующего года по заявлению, поданному в ИФНС до 31 декабря.

К объекту «доходы минус расходы» применяется ставка 15%. Объект «доходы» облагается по ставке 6%. Законами субъектов РФ ставки могут быть снижены: при объекте «доходы минус расходы» может быть установлена ставка от 5 до 15%, при объекте «доходы» — от 1 до 6%.

Налоговый период при УСН — год, и отчетность по налогу (декларацию) ООО сдает один раз (за год) до 31 марта года, следующего за отчетным. При этом в течение года ежеквартально начисляются авансовые платежи, которые уплачиваются до 25-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

Окончательный расчет по налогу по данным декларации, в которой учитываются уплаченные авансовые платежи, производится до 31 марта года, следующего за отчетным. Расчет авансовых платежей и заполнение декларации по УСН осуществляются на основании данных книги доходов и расходов, служащей налоговым регистром при УСН.

Налогообложение ООО на упрощенке 15 процентов

При объекте «доходы минус расходы» начисление налога производится от базы, представляющей собой разницу между фактически полученными доходами и оплаченными (документально и экономически обоснованными) расходами. При этом перечень расходов, учитываемых при расчете налогооблагаемой базы, и способы их учета для целей налогообложения строго регламентированы (ст. 346.16 и 346.17 НК РФ).

Налог, уплачиваемый при УСН «доходы минус расходы», не должен быть менее 1% от полученной выручки. Даже если по итогам работы получен убыток, фирма должна уплатить этот минимальный налог. Однако такой убыток может быть учтен в дальнейших периодах.

Особенности упрощенки 6 процентов для ООО

При объекте «доходы» ставку 6% применяют к фактически полученным доходам. Расходы при расчете налога не учитываются никак, в книге доходов и расходов они отражаются по желанию налогоплательщика. При УСН 6% ограничений по минимальной сумме налога нет, и при отсутствии выручки налог не уплачивается.

Сумму налога, исчисляемую при УСН «доходы», можно уменьшить на суммы фактически оплаченных в отчетном периоде платежей в фонды, расходов на оплату больничных за счет работодателя, торгового сбора, но не более чем на 50%.

📌 Реклама

Итоги

Если компания удовлетворяет условиям применения УСН, она может подать заявление о переходе на эту систему налогообложения, указав объект налогообложения: «доходы минус расходы» или «доходы». В случае нарушения срока подачи уведомления о переходе на УСН применение этой системы будет невозможно. Ставки налога регулируются законами субъектов, но в любом случае они должны быть в пределах 5-15% для объекта «доходы минус расходы» и 1-6% для объекта «доходы». Плательщики УСН раз в году представляют декларацию и уплачивают ежеквартальные авансовые платежи.

Применение УСН не отменяет для юридических лиц ведение бухгалтерского учета и представление бухгалтерской отчетности. По какой форме, полной или упрощенной, будет вестись учет и представляться отчетность, ООО определяет самостоятельно в своей учетной политике.