Должен ли второй собственник оплачивать счета за квартиру?

— Мы с сестрой – собственники квартиры (напополам). Прописано четверо: я, мама, папа и она. Отец с сестрой не живут с нами, мы живем втроем: я, мама и мой муж. Должны ли сестра и отец оплачивать что-нибудь? Она считает, что раз мой муж живет с нами, он как бы занимает ее место в этой квартире. Но он прописан в другом жилье и платит за себя там. Как нам быть?

Отвечает адвокат Юлия Кузнецова:

Бремя содержания недвижимости лежит на собственнике.

Лица, зарегистрированные в жилом помещении, должны нести те коммунальные расходы, которые оплачиваются по счетчикам. Собственники жилого помещения должны нести все остальные коммунальные расходы пропорционально их долям на право собственности.

Соответственно, счета в данном случае должны оплачиваться следующим образом:

собственники (автор и сестра) должны оплачивать коммунальные расходы, начисляемые не по счетчикам – по ½ доле каждый, – вне зависимости от факта проживания в квартире;

лица, зарегистрированные и проживающие в жилом помещении (мама, автор) – платят за коммунальные расходы, начисляемые по счетчикам, пропорционально количеству фактически проживающих в жилом помещении;

лицо, зарегистрированное и не проживающее (отец) – не должен нести расходы по оплате коммунальных платежей за исключением тех платежей, начисление по которым идет в зависимости от числа лиц, зарегистрированных в квартире;

лицо, фактически проживающее и не зарегистрированное (муж) – в соответствии с законом, ваш супруг не является лицом, на которого распространяется обязанность оплачивать расходы. Однако было бы логично оплачивать часть расходов, начисляемых по счетчикам, пропорционально количеству лиц, проживающих в жилом помещении.

Отвечает финансовый консультант Ольга Мартелова:

Нести расходы за содержание собственности (в данном случае, недвижимости) – это не право, а обязанность каждого собственника, согласно ст. 154 Жилищного кодекса РФ. Статья гласит, что собственник обязан оплачивать все расходы по содержанию недвижимости, которой владеет, в размере причитающейся ему доли.

Если собственник имеет долю в квартире, но не проживает там, а всеми коммунальными благами пользуется человек, который в квартире не зарегистрирован, мой совет – нужно садиться за стол переговоров и разделять коммунальные расходы на категории:

расходы, которые относятся к содержанию имущества: капитальный ремонт, отопление, общедомовые нужды (лифт, освещение подъезда, уборка). Их оплачивают собственники жилья;

расходы, которые не относятся к содержанию имущества, и ими пользуется фактически проживающий. Большинство из них оплачивается по счетчикам: водоснабжение, вывоз мусора, электроэнергия, домофон, кабельное телевидение. За эти расходы несет финансовую ответственность человек, фактически проживающий в квартире. Собственник, не проживающий в квартире, такие расходы не оплачивает;

расходы, которые рассчитываются по количеству зарегистрированных, оплачивают все зарегистрированные вне зависимости, проживают они в квартире или нет. Если зарегистрированный человек не хочет платить за коммунальные услуги, необходимо предоставить доказательства (справку с места фактического проживания) в ресурсоснабжающую организацию.

Помимо этого, поставьте счетчики на воду, газ, электричество, если их еще нет. Тогда ваши расходы будут максимально оптимизированы.

📌 Реклама

Отвечает риелтор Михаил Ивакин:

Да, сестра должна оплачивать счета. Согласно ст. 153 ЖК РФ, обязанность по уплате коммунальных платежей лежит на собственнике: в данном случае – на вас с сестрой.

Факт непроживания второго собственника в квартире в этом вопросе роли не играет.

Отвечает руководитель департамента консалтинга и аналитики «НДВ-Супермаркет Недвижимости» Елена Мищенко:

Собственники несут бремя оплаты налогов и коммунальных услуг, согласно их долям и объему потребляемых ресурсов. Если же собственник не проживает на данной площади, он должен предоставить справки в УК, чтобы на его долю не начисляли счета за свет и воду.

Но отказаться от оплат таких ресурсов, которые называются «непотребляемыми», не получится. К ним относятся капитальный ремонт, вывоз мусора и т.д.