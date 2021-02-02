Облагать ли взносами подарки сотрудникам?

Получать подарки любят все. Всегда приятно получить подарок или премию на работе — к Дню рождения, к празднику, по итогам работы или по другой причине. Или другой вариант поощрения — медицинский полис, абонемент в фитнес-центр, путевка и т.д. Во многих особенно крупных компаниях действуют свои Положения о премировании и поощрении с внушительными бюджетами.

Но если для сотрудника — это радостный момент, для работодателя — серьезная управленческая и финансовая задача. Важно не только правильно поощрить человека, необходимо еще и рассчитать затраты, чтобы в случае проверке нарушений не нашла ни ГИТ (например, если невыплаченная премия входила в зарплату), ни Налоговая служба (за неправильную уплату налогов), ни Фонд социального страхования. Но если с первыми двумя пунктами все более-менее понятно, с ФСС все не так просто. А речь здесь о страховых взносах.

Вопрос — облагаются ли страховыми взносами подарки? Например, компания дарит сертификаты, подарочные карты в магазин или подарки в денежном виде. Или, скажем, подарки детям сотрудников за участие в конкурсе рисунков. Более того, некоторые поощрения прописаны в локальных актах, а о некоторых — нет ни слова. Разберем несколько самых частых ситуаций.

Первое, что надо — оценить, относится ли выплата/поощрение к системе оплаты труда и трудовым отношениям, и связано ли это с трудовой деятельностью.

Допустим, подарки по итогам работы за год или к юбилею работы в организации будут точно являться выплатами в рамках трудовых отношений. Неважно, в какой форме это сделать — перечислением на счет или подарочной картой. Следовательно, уплата страховых взносов обязательна.

Другой распространенный случай — поощрение к какому-то празднику. Помните известное выражение — «тринадцатая зарплата»? Между прочим, оформляться она могла по-разному. Кто-то считал это премией по итогам работы за год, кто-то — подарком/поощрением к празднику. Собственно, от этого подхода и надо отталкиваться.

Многое зависит от того, зависит ли подарок, скажем, к Новому году, дню рождения, профессиональному празднику, — или его стоимость — от должности либо трудовых достижений человека. Если да — проверяющие органы могут расценить это поощрение как выплату в рамках трудовых отношений. Именно поэтому мы рекомендуем на подобные подарки начислять взносы. С другой стороны, когда всем дарятся одинаковые подарки независимо от опыта, стажа, результатов работы и т.д., взносы можно не начислять.

Особый случай — подарки за участие в различных конкурсах и победу в них. Здесь нужно отталкиваться от мотивационного аспекта. Если он организован в производственных целях, допустим, для повышения мотивации персонала, есть все шансы привязать такое соревнование к производственным целям. Соответственно, на подарки потребуется начислять взносы. А вот какое-нибудь спортивное состязание на корпоративном мероприятии, фотоконкурс, не связанный с работой, и т.д. к трудовым отношениям можно не относить и взносы не уплачивать. По этой же схеме организуются и конкурсы для детей. Подарки для них вносами облагать не нужно.

При этом в законодательстве нет лимита (суммы), который не облагается взносами. Здесь необходимо помнить лишь следующее — от взносов освобождаются подарки по договору дарения. А ст. 574 Гражданского Кодекса РФ напоминает, что дарение необходимо официально оформлять только для подарков свыше 3 000 руб. Подарки на меньшую сумму можно «согласовать» устной договоренностью, и взносами они облагаться не будут. Но стоит учитывать, что такой подход может вызвать дополнительные вопросы у налоговых органов на предмет того, правильно ли и полностью вы заплатите налоги.

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Так или иначе, страховые взносы при подарках — это дополнительные затраты для компании. Их неправильная уплата грозит санкциями и от ФСС, и от налоговиков — правильно ли вы заплатили налоги. Именно поэтому к конкурсам и подаркам надо относиться внимательно и определять, это просто подарок или поощрение, которое связано с трудовыми отношениями и может относиться к системе выплат в компании. В первом случае взносы не нужны, во втором — обязательны. Только так вы сможете и поощрить сотрудников, и избежать рисков.