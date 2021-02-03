Режем фонд оплаты труда без ущерба: как компаниям сэкономить на сотрудниках

2020 год стал настоящей катастрофой для бизнеса. Под удар попали почти все сегменты рынка, однако сильнее всего досталось малым и средним предприятиям. И хотя вакцина дает надежду на позитивные изменения, радоваться пока рано. Эксперты неумолимы в прогнозах: в 2021 году свою роль сыграет отложенный эффект — отсрочки по кредитам и налогам закончатся, а платить по счетам придется. И все это на фоне рекордной для МСП закредитованности. В результате, по разным оценкам экспертов, рынок покинут от 20 до 50% игроков.

Стандартный перечень антикризисных мер, как правило, включает поиск новых инвестиций, уход в онлайн, кооперацию с другими игроками, цифровизацию внутренних процессов и, разумеется, оптимизацию затрат. Часто ключевую роль в последней играет экономия на ФОТ. Как сократить траты на персонал грамотно, без ущерба для производительности компании?

Свежая кровь

По результатом недавнего исследования аналитического центра Avito, спрос работодателей на студентов и соискателей без опыта по итогам года вырос на 65%. Выросло и число подобных резюме — люди, массово попавшие под сокращения на фоне пандемии, проходят программы переквалификации и готовы работать за меньшие деньги, при условии, что найдут работу «здесь и сейчас».

Нанимать человека без релевантного опыта выгодно. Разумеется, речь идет не о любой открывшейся вакансии, а скорее, о линейных должностях, когда есть возможность своими силами обучить сотрудника, «подрастив» его до нужных компетенций.

Плюсов у такого подхода сразу несколько. Во-первых, вы сможете значительно сэкономить на зарплате. Во-вторых, у молодых людей, как правило, нет семейных обязательств, детей и ипотек, которые влияют на его возможность работать сверхурочно или необходимость брать больничные или отгулы. В-третьих, новички смогут взглянуть на приевшиеся процессы по-новому, предложив свое видение проблем и внеся в вашу работу новые тренды и идеи. Фактически, в ваших руках окажется пластилин, из которого вы сможете слепить именно того сотрудника, который требуется вам. И, наконец, молодой неопытный сотрудник, как правило, высоко мотивирован, стремится научиться новому и с лучшей стороны проявить себя в деле.

Часто из студентов можно подобрать отличных сотрудников для позиций, где требуются хорошие коммуникативные навыки — специалисты колл-центров, работники сферы услуг и общепита. Присмотреться к молодым соискателям стоит и в случае, если вы закрываете позиции, связанные с интеллектуальным трудом — студенты последних курсов готовы получить стартовую работу за меньшие деньги, при этом готовы активно учиться новому у старших наставников.

Неполный рабочий день

Один из самых эффективных и коммерчески выгодных способов оптимизации ФОТ — перевод работника на половину ставки, так называемый режим неполного времени (НРВ). В этом случае сотруднику оплачиваются только реально отработанные часы (менее стандартных 40 часов в неделю), либо объем выполненной работы.

Имейте в виду, что при переводе нужно уменьшить не только отработанные часы, но и объем задач. Также важно заручиться согласием самого сотрудника — перейти на неполный график работы можно по соглашению сторон, либо по инициативе работодателя в тех случаях, когда такой метод направлен на сохранение самих рабочих мест на фоне угрозы сокращений в компании.

Сотрудники с НРВ обязаны получить те же гарантии, что и при работе на полную ставку. Например, им предоставляется полный отпуск. Однако существует способ оптимизировать и эти расходы.

Сотрудники на аутсорсе

На каждого работника, находящегося в штате, может уходить до двух раз больше средств, чем то, что он фактически получает. НДФЛ, страховые взносы, отпускные, больничные, а также косвенные расходы съедают как минимум 50% от зарплаты «на руки».

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Более новаторский способ поиска сотрудников на аутсорсинге – это обращение к онлайн-платформам, которые «сводят» интересы работодателя и сотрудника на одной площадке без прямого контакта между ними. Работодатель размещает на платформе круг задач по продаже своих продуктов и услуг. Любой пользователь может выбрать интересную для себя задачу и в случае ее успешного выполнения получить фиксированный гонорар.