Декларация по НДС: порядок заполнения, сроки сдачи, штрафы

Не позднее 26 апреля 2021 года плательщики НДС должны представить в инспекцию декларацию за I квартал 2021 года. Как заполнить декларацию, проверить ее и не допустить ошибок, которые часто выявляют налоговики при камеральной проверке?

Сроки сдачи декларации по НДС

Декларация по НДС представляется в ИФНС ежеквартально в электронной форме, не позднее 25-го числа месяца, следующего за истекшим кварталом (п. 5 ст. 174 НК РФ).

В 2021 году декларацию необходимо представить в следующие сроки:

за IV квартал 2020 года — не позднее 27.01.2021;

за I квартал 2021 года — не позднее 26.04.2021;

за II квартал 2021 года — не позднее 26.07.2021;

за III квартал 2021 года- не позднее 25.11.2021;

за IV квартал 2021 года — не позднее 25.01.2022.

Порядок заполнения декларации по НДС

Приказом ФНС РФ от 29.10.2014 N ММВ-7-3/558@ утверждены форма декларации по НДС, порядок ее заполнения и электронный формат представления.

Заполните декларацию следующим образом:

титульный лист. В поле «по месту нахождения (учета) (код)»- 214. А в поле «Налоговый период (код)» — 23;

раздел 3 содержит расчет суммы налога по обычным операциям. В нем не надо отражать необлагаемые операции и операции по ставке 0%;

в разделы 8 и 9 нужно перенести данные из книг покупок и продаж. Приложения к этим разделам нужны только для уточненных деклараций;

раздел 1 нужно заполнить в последнюю очередь. Строке 030 заполняется только если компания освобождена от НДС, но выставила счет-фактуру. В строку 040 нужно перенести сумму НДС к уплате из строки 200 раздела 3. Если НДС получился к возмещению, в строке 050 следует указать сумму из строки 210 раздела 3, а строку 040 оставить пустой.

Дополнительно нужно заполнить:

раздел 2 — если компания платит НДС как налоговый агент, например при аренде госимущества;

раздел 7 — если в периоде были не облагаемые операции.

Остальные разделы предназначены для специфических операций. В частности, разд. 10 — 11 сдают посредники — комиссионеры и агенты, а разд. 4 — 6 — экспортеры.

Обратите внимание, Приказом ФНС РФ от 19.08.2020 № ЕД-7-3/591@ были внесены изменения в бланк декларации по НДС, правила ее заполнения и электронный формат. В обновленной форме учтены последние законодательные изменения в части дополнения перечней не облагаемых НДС операций (законы от 15.04.2019 № 63-ФЗ, от 08.06.2020 № 172-ФЗ, от 26.07.2019 № 211-ФЗ, от 31.07.2020 № 265-ФЗ). К ним отнесены:

безвозмездная передача недвижимости в казну РФ, имущества для лечения коронавируса;

реализация услуг по обращению с ТКО;

передача исключительных прав на отечественные ЭВМ-программы.

Также законами от 25.12.2018 № 493-ФЗ и от 06.06.2019 № 123-ФЗ в список облагаемых нулевой ставкой НДС операций включена реализация аэропортовых услуг при международных полетах и полетах по РФ не через Москву и область.

Соответствующие коды появились в приложении № 1 «Коды операций».

Нововведения применяются к отчетности за IV квартал 2020 года.

Перед сдачей декларации по НДС рекомендуем сверить ее данные с показателями декларации по налогу на прибыль. Дело в том, что при наличии расхождений налоговики потребуют пояснения. Причем суд поддерживает их в таком требовании.

Типичные ошибки в декларации по НДС, которые выявляют налоговики

При проведении контрольных мероприятий инспекторы часто выявляют в декларациях по НДС следующие ошибки:

1. Неверный код операции реализации товаров (работ, услуг) покупателям — плательщикам НДС

В разделе 9 «Сведения из книги продаж» декларации налогоплательщиками-продавцами отражаются операции реализации товаров (работ, услуг) покупателям — плательщикам НДС по коду вида операции 26 («Реализация товаров (работ, услуг) лицам, не являющимся налогоплательщиками НДС»). Счета-фактуры с кодом 26 не участвуют в процессе сопоставления счетов-фактур из раздела 8 «Сведения из книги покупок» декларации покупателя и счетов-фактур из раздела 9 продавца, в результате чего в адрес налогоплательщиков формируются автотребования по выявленным расхождениям.

2. Ошибки при принятии НДС к вычету по частям

Правом на вычет можно воспользоваться в течение 3 лет с момента его возникновения, а сумма налога по счету-фактуре может заявляться частями в течение нескольких налоговых периодов (письмо Минфина РФ от 18.05.2015 № 03-07-РЗ/28263). При этом налогоплательщики при принятии к вычету НДС по частям неверно заполняют графу 15 книги покупок (стоимость покупок по счету-фактуре) (строка 170 раздела 8).

Постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 № 1137 установлено, что при принятии счетов-фактур к вычету по частям в графе 16 книги покупок (сумма НДС по счету-фактуре) (строка 180 раздела 8) отражается часть общей суммы налога, которая принимается к вычету в текущем квартале. А в графе 15 книги покупок (строка 170 раздела 8) всегда указывается стоимость товаров (работ, услуг), указанная в графе 9 по строке «Всего к оплате» счета-фактуры, без разделения на части.

Кроме того, в графе 13б книги продаж (стоимость продаж по счету-фактуре) (строка 160 раздела 9) и в графе 14 журнала учета выставленных счетов-фактур (стоимость товаров) (строка 160 раздела 10) также необходимо отражать итоговую стоимость продаж по счету-фактуре без деления.

3. Неправильное отражение импортных операций

Налогоплательщики в книге покупок и разделе 8 декларации неверно отражают операции импорта из стран — членов ЕАЭС (код вида операции 19) и из иных стран (код вида операции 20).

Постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 № 1137 установлено, что при отражении в книге покупок операции по ввозу товаров из ЕАЭС в графе 3 «Номер и дата счета-фактуры продавца» книги покупок пишется регистрационный номер заявления о ввозе товаров с территорий государств ЕАЭС, присвоенный налоговым органом, и дата регистрации заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов.

При отражении в книге покупок операции по импорту товаров из других стран, не входящих в ЕАЭС, в графе 3 «Номер и дата счета-фактуры продавца» книги покупок указываются номер и дата таможенной декларации.

4. Неверное заполнение титульного листа декларации в случае ее представления правопреемником

При сдаче декларации за иную организацию в качестве правопреемника в титульном листе в графе «Код места представления» указывается код 215 («По месту нахождения правопреемника, не являющегося крупнейшим налогоплательщиком») или 216 («По месту учета правопреемника, являющегося крупнейшим налогоплательщиком») с указанием кода формы реорганизации, ИНН и КПП реорганизованной компании в соответствующих графах.

Если в данной ситуации на титульном листе в графе «Код места представления» указать код 213 («По месту учета в качестве крупнейшего налогоплательщика») или 214 («По месту нахождения российской организации, не являющейся крупнейшим налогоплательщиком»), декларация будет считаться представленной за себя. В результате этого ранее представленная за себя форма получает статус «неактуальная».

Таким образом, в результате указанных ошибок возникают расхождения, приводящие к повышенному документообороту и нежелательной нагрузке как на самих налогоплательщиков, допустивших нарушения, так и на их контрагентов.

Подробнее можно узнать об ошибках в Письме УФНС РФ по МО от 09.12.2016 № 21-26/94330@ «О типичных ошибках при заполнении декларации по НДС»

Примечание: Напомним, что в рамках камеральной проверки при обнаружении противоречий налоговики вправе запросить пояснения. Если у компании существует обязанность сдавать НДС-декларацию в электронной форме, то и пояснения к ней представляются в той же форме. Пояснения на бумажном носителе не считаются представленными. Штраф в размере 5 тыс. рублей взыскивается в случае непредставления (несвоевременного представления) в налоговый орган пояснений, когда уточненная налоговая декларация не сдана в срок (п. 1 ст. 129.1 НК РФ). При повторном нарушении — 20 тыс. рублей.

Налоговики ввели ускоренную камеральную проверку декларации по НДС

Камеральная проверка декларации, в которой заявлено возмещение НДС, может быть проведена в течение месяца со дня ее представления. Под днем представления декларации поднимается предельный срок ее подачи. Такая мера применяется, если налогоплательщик:

не применяет заявительный порядок возмещения НДС;

имеет низкий (средний) уровень риска (как и его контрагенты);

в предыдущем периоде получил подтверждение на возмещение не менее 70% от заявленной суммы;

уплатил за три предшествующих года больше налогов, чем заявил к возмещению.

Декларация проверяется на наличие ошибок, противоречий с иными сведениями, имеющимися у налогового органа, расхождений со сведениями других налогоплательщиков, нарушение налогового законодательства. Если после вынесения решения о возмещении НДС будут выявлены занижение налога (налоговой базы) в результате искажения информации, наличие неучтенных объектов налогообложения и другие нарушения налогового законодательства, инспекция должна рассмотреть вопрос о включении налогоплательщика в план проведения выездных проверок.

Такие разъяснения даны в письме ФНС РФ от 06.10.2020 № ЕД-20-15/129@.

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Ответственность

За непредставление в срок декларации по НДС предусмотрена ответственность по ст. 119 НК РФ. За каждый полный или неполный месяц просрочки декларации взыскивается штраф в размере 5 процентов не уплаченного в срок налога. Максимальный штраф — 30 процентов налога, не уплаченного в срок по опоздавшей декларации. Если же компания не вовремя уплатила налог либо нарушила срок сдачи «нулевой» декларации, то штраф будет взыскиваться в минимальном размере — 1 тыс. рублей.

Не забудьте, что если налогоплательщик сдаст декларацию на бумаге, то она будет считаться непредставленной. В этом случае последует санкция по ст. 119 НК РФ.