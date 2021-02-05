Новое определение Верховного суда и расчетный путь вычетов по НДС по операциям с проблемными контрагентами

Разберем Определение Верховного суда РФ № 309-ЭС20-17277 от 25.01.2021 и расчетный путь вычетов по НДС по операциям с «проблемными контрагентами».

Верховный суд пересмотрел 2 решения в пользу налоговиков:

1. Приобретение зерна (контрагент ООО «Комбикормовой завод «Уралбройлер»);

2. Приобретение строительно — монтажных работ (контрагент ООО «Энергостроительная компания»).

Установили реальность поставки зерна и реальность выполнения строительно — монтажных работ.

Но! Не все из перечисляемых налогоплательщиком в оплату зерна денежные средства направлялись ООО «Комбикормовой завод «Уралбройлер» на закупку кормов (зернового сырья) у реальных поставщиков. Часть из указанных средств перечислялась на расчетные счета юридических лиц, обладающих признаками не уплачивающих налоги «технических» организаций, после чего в течение нескольких дней направлялась на расчетные счета иных организаций, подконтрольных налогоплательщику, и, в итоге возвращалась налогоплательщику в виде займов.

Судя по тексту судебных актов, ФНС отказала в вычете налогоплательщику не по всем поставкам от ООО «Комбикормовой завод «Уралбройлер», а только по тем, которые были связаны с тремя контрагентами ООО «Комбикормовой завод «Уралбройлер» — организациями ООО «Автоснаб», ООО «Автотранс», ООО «Ураллес».

По эпизоду приобретения строительно-монтажных работ у общества «Энергостроительная компания» в Определении Верховного суда РФ № 309-ЭС20-17277 указано следующее:

«Суды согласились с выводом налогового органа о том, что налогоплательщиком применялась аналогичная „схема“ уклонения от уплаты НДС: денежные средства частично направлялись на оплату работ реальным субподрядчикам, а часть денежных средств перечислялась через расчетные счета организаций, не ведущих финансово — хозяйственной деятельности, после чего возвращалась налогоплательщику».

В решении суда первой инстанции и постановлении суда апелляционной инстанции говорится о том, что шеф-монтажные и пусконаладочные работы по оборудованию производились поставщиками оборудования, и стоимость этих работ, согласно договорам поставки, была включена в цену оборудования. Также в постановлении суда апелляционной инстанции указано, что формальность созданного документооборота в части проведения шеф-монтажных и пусконаладочных работ подтверждается письмом финансового директора группы компаний, изъятым в ходе обыска в его квартире.

И даже в этой ситуации налогоплательщику по рассматриваемым 2 эпизодам удалось выиграть в Арбитражном суде Уральского округа (1 и 2 инстанция была на стороне ФНС, Верховный суд, как уже говорилось, эпизоды пересмотрел, отменив в этой части Постановление Арбитражного суда Уральского округа).

Верховный суд делает следующий вывод:

«... к обстоятельствам, подлежащим установлению при оспаривании правомерности применения налоговых вычетов по основаниям, связанным с отсутствием экономического источника для вычета (возмещения) НДС налогоплательщиком — покупателем, помимо данного факта также относится реальность приобретения товаров (работ, услуг) налогоплательщиком для осуществления своей облагаемой налогом деятельности, и то, преследовал ли налогоплательщик — покупатель цель уклонения от налогообложения в результате согласованных с иными лицами действий, знал или должен был знать о допущенных этими лицами нарушениях (определения Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 14.05.2020 № 307-ЭС19-27597, от 28.05.2020 № 305-ЭС19-16064). Изложенный выше правовой подход к разрешению споров, связанных с получением необоснованной налоговой выгоды за счет вычета (возмещения) НДС, нашел отражение в пункте 35 Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 3 (2020), утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 25.11.2020».

Очевидно, что в рассматриваемой ситуации формального включения посредника и выполнения строительно-монтажных работ иным лицом налогоплательщик преследовал цель уклонения от налогообложения.

Далее Верховный суд со ссылкой на пункты 4 и 9 Постановления Пленума Высшего Арбитражного суда № 53 делает следующие выводы:

1. При установлении названных обстоятельств само по себе реальное исполнение операций по реализации товаров (работ, услуг) непосредственным контрагентом налогоплательщика («контрагентом первого звена») не позволяет налогоплательщику — покупателю претендовать на получение налоговой выгоды в отсутствие экономического источника вычета (возмещения) налога. Вышеназванный подход, выработанный в судебной практике, по существу не был изменен федеральным законодателем, определившим пределы осуществления прав налогоплательщиками в статье 54.1 Налогового кодекса (введена Федеральным законом от 18.07.2017 № 163-ФЗ), по смыслу пункта 1 которой налогоплательщик отвечает за искажения сведений о фактах хозяйственных деятельности (совокупности таких фактов), в которых он участвовал.

2. Следовательно, как и ранее, в условиях действующего в настоящее время законодательного регулирования исключается возможность применения налоговых вычетов НДС полностью или в соответствующей части в ситуациях, когда налогоплательщик участвовал в согласованных с иными лицами действиях, направленных на неправомерное уменьшение налоговой обязанности за счет искусственного наращивания стоимости товаров (работ, услуг) без формирования источника вычета (возмещения) налога, или во всяком случае, если ему было известно о действиях иных лиц, уклоняющихся от уплаты НДС в процессе обращения товаров (работ, услуг).

И еще про расчетный путь вычетов по НДС в данном деле (этот эпизод не оценивался Верховным судом). Налоговым органом был применен «расчетный» путь вычетов по НДС по приобретению импортного оборудования при формальном включении посредника. Правомерность такого подхода подтвердили суды первой, апелляционной и Арбитражный суд Уральского округа (эпизод по контрагенту ООО «Русагроимпорт-Урал»).

Дословно в Постановлении Арбитражного суда Уральского округа от 13.07.2020 N Ф09-2890/20 указано:

«При этом суд кассационной инстанции отмечает, что доначисление НДС по указанному эпизоду произведено инспекцией правомерно исходя из размера искусственно нарощенной наценки, т.е. налоговая реконструкция осуществлена инспекцией с учетом установленного действительного размера налогового обязательства ...».

Важное обстоятельство. В Определении Верховного суда РФ № 309-ЭС20-17277 есть такая фраза:

«С этой целью законодателем предусмотрен механизм определения суммы налога к уплате с учетом налоговых вычетов (суммы налога, перечисленные налогоплательщиком своим поставщикам товаров (работ, услуг), которые уменьшают его налоговую базу по налогу на добавленную стоимость (статья 171 Налогового кодекса)».

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На самом деле в ст. 171 НК РФ говорится о предъявленных суммах НДС контрагентами, вычеты по НДС увязывались с оплатой контрагентам до 01.01.2006 года, с этой даты на основании Федерального закона от 22.07.2005 N 119-ФЗ НДС принимаются к вычету независимо от фактической оплаты (понятно, что в настоящее время отношениям будет дана оценка с учетом норм ст. 54.1. и ПП ВАС 53).