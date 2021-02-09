Как подавать декларацию о СОУТ

Специальной оценкой условий труда (СОУТ) называют комплекс последовательных процедур по выявлению вредных и опасных условий на рабочем месте в ходе производственного процесса с учетом нормативов воздействия, определенных государственными органами. Под вредными и опасными факторами понимают такие трудовые условия, которые могут привести сотрудника к болезни или травме.

Итогом спецоценки является присвоение рабочим местам классов (подклассов) условий труда. По степени вредности и опасности выделяют 4 класса условий — оптимальные, допустимые, вредные и опасные (ч. 1 ст. 14 закона № 426-ФЗ). Класс условий труда на рабочих местах имеет большое значение для охраны труда и налогообложения. Именно от него зависит размер дополнительного тарифа по страховым взносам: ведь чем безопаснее условия труда, тем меньший тариф будет установлен.

Спецоценка заменила собой другую аналогичную процедуру — аттестацию рабочих мест. Если до 1 января 2014 года в организации была проведена аттестация рабочих мест по условиям труда, процедура СОУТ в отношении данных рабочих мест могла не проводиться до истечения пятилетнего срока с момента завершения аттестации, за исключением случаев возникновения обстоятельств. На данный момент спецоценка обязательна почти для всех организаций.

Чтобы уведомить госорганы о спецоценке и избежать штрафов, компания должна подать специальную декларацию. В этой статье мы ответим на самые распространенные вопросы о декларации СОУТ.

Куда подавать декларацию о СОУТ

Указание, куда нужно подавать декларацию СОУТ, содержится в ч. 1 и 2 ст. 11 федерального закона о СОУТ. Там сказано, что отношении рабочих мест без признаков опасного или вредного производства работодатели обязаны подавать декларацию в территориальный орган исполнительной власти, в чьи компетенции относится осуществление государственного надзора за соблюдением трудовых норм по юридическому адресу компании. Это означает, что декларацию нужно подать в ту трудовую инспекцию, к которой относится фирма.

В соответствии с порядком подачи декларации (Приказ Минтруда РФ от 07.02.2014 № 80н) ее нужно подать по форме согласно приложению 1 к Приказу Минтруда РФ от 07.02.2014 № 80н не позднее 30 рабочих дней со дня утверждения отчета о СОУТ тех рабочих мест, в отношении которых подается документ. Предоставить документы о СОУТ можно как непосредственно в инспекцию, так и через почтовое отделение (порядок подачи декларации требует описи вложения письма и уведомления о вручении), а также электронно — с использованием цифровой подписи.

За непредоставление декларации СОУТ установлена ответственность по ч. 2 ст. 5.27.1 КоАП РФ. Должностным лицам грозит штраф в размере от 5 до 10 тыс. рублей, а юридическим лицам — от 60 до 80 тыс. рублей. Причем наказание последует, даже если документ сдан в трудовую инспекцию, но с нарушением 30-дневного срока.

Так, ООО «РЕШЕНИЯ» подало декларацию СОУТ г в Государственную инспекцию труда Москвы лишь 06.03.2019, а отчет о проведении спецоценки в ООО был утвержден 27.12.2018, что не могла не заметить инспекция. Первого июля 2019 года должностным лицом ГИТ был назначен штраф по ч. 2 ст. 5.27.1 КоАП РФ в размере 60 тыс. рублей. Компания попыталась оспорить штраф в суде, ссылаясь на малозначительность нарушения. Однако Зеленоградский районный суд Москвы пришел к выводу, что ООО нарушило установленный 30-дневный срок, поэтому штраф является законным (Решение Зеленоградского районного суда города Москва от 02.09.2019 по делу № 12-347/2019).

Последние изменения в СОУТ

Буквально за день до конца 2020 года был принят Федеральный закон от 30.12.2020 № 503-ФЗ, который внес ряд изменений в правовое регулирование спецоценки труда. Теперь срок декларации не ограничен, если не наступили события, прямо указанные в законе.

Помимо этого, в новом законе сказано, что в части рабочих мест, на которых вредные и опасные условия труда не найдены, проводить вторичную спецоценку условий труда и подавать декларацию СОУТ не нужно, если не наступили следующие события:

производственный несчастный случай;

профессиональное заболевание из-за производственных условий;

нарушение требований охраны.

После наступления этих событии проводится внеплановая спецоценка рабочего места.

Положения закона о СОУТ о бессрочности действуют также в части деклараций, внесенных в реестр деклараций СОУТ.

Ранее Федеральным законом от 27.12.2019 № 451-ФЗ было также внесено много изменений в порядок СОУТ, которые вступили в силу еще в 2020 году:

работодателю дано право требовать от проводившей спецоценку компании внесения ее результатов в информационную систему учета (п. 5 ч. 1 ст. 4 Федерального закона от 28.12.2013 № 426-ФЗ). О внесении сведений такая организация должна уведомить работодателя не позднее трех рабочих дней (ч. 3 ст. 18 Федерального закона от 28.12.2013 № 426-ФЗ);

результаты СОУТ можно использовать лишь после внесения их в информационную систему учета. Если результаты засекречены гостайной, то их в систему отправлять не требуется и можно применять со дня утверждения отчета о проведении СОУТ (ч. 2 ст. 7 Федерального закона от 28.12.2013 № 426-ФЗ);

декларация без гостайны действует только после внесения результатов спецоценки в информационную систему учета (ч. 4 ст. 11 Федерального закона от 28.12.2013 № 426-ФЗ);

срок действия незасекреченных результатов спецоценки исчисляется со дня их внесения в информационную систему учета (ч. 4 ст. 8 Федерального закона от 28.12.2013 № 426-ФЗ);

срок подписания и утверждения отчета о проведении спецоценки составляет 30 календарных дней со дня направления работодателю организацией, проводившей спецоценку (ч. 2 ст. Федерального закона от 28.12.2013 № 426-ФЗ). В случае возврата утвержденного отчета в электронной форме его нужно подписать усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП);

письменные замечания и возражения работников могут стать поводом для проведения внеплановой СОУТ (п. 7 ч. 2 ст. 4 закона о спецоценке условий труда);

микропредприятиям (включая ИП) дано право не создавать комиссию для проведения СОУТ. Ее функции может выполнять руководитель, иной уполномоченный работник, лично ИП (ч. 3.1 ст. 9 Федерального закона от 28.12.2013 № 426-ФЗ);

к вредным (опасным) факторам вместо инфракрасного излучения отнесено тепловое облучение (п. 1 ч. 1 ст. 13 закона о спецоценке условий труда);

при идентификации потенциально вредных (опасных) производственных факторов нужно дополнительно учитывать (пп. 5, 6 ч. 3 ст. 10 Федерального закона от 28.12.2013 № 426-ФЗ) результаты производственного контроля за безопасностью труда и результаты санитарного и эпидемиологического контроля.

Как заполнить СОУТ

Вопросы экспертизы условий труда на рабочем месте на предмет соответствия государственным нормам охраны труда детально регламентированы ст. 11 федерального закона № 426-ФЗ.

Декларацию СОУТ требуется оформить в части рабочих мест:

на которых опасные и вредные трудовые условия не найдены;

на которых производственные условия оценены как оптимальные или допустимые (за исключением рабочих мест, прямо перечисленных в правительственных списках).

В отношении рабочих мест, перечисленных в ч. 6 ст. 10 Федерального закона № 426-ФЗ (опасные профессии из правительственных списков или профессии, дающие право на досрочную пенсию), декларация соответствия не составляется.

У специалистов часто возникает вопрос, можно ли перечислить все трудовые места в одной декларации, или обязательно выписывать отдельные декларации на каждое место. Разъясним. В соответствии с п. 6 Порядка N 80н, в случае подачи декларации в отношении хотя бы одного аналогичного рабочего места, признанного таковым согласно законодательству о специальной оценке условий труда, в декларацию включаются сведения обо всех рабочих местах, аналогичных данному рабочему месту.

Под аналогичными трудовыми местами надо понимать такие рабочие места, которые расположены в одной и том же помещении (зоне) или похожих помещениях. У них, как правило, идентичное вентиляционное и климатическое оборудование, отопление, световая аппаратура. Сотрудники на этих местах являются представителями одинаковых или смежных процессий, либо у них могут совпадать должность и специальность. Трудовые обязанности у таких работников тоже одинаковые, как и оборудование для работы и средства защиты (ст. 9 федерального закона № 426-ФЗ).

Чтобы правильно заполнить декларацию СОУТ, следует изучить Приказ Минтруда РФ от 07.02.2014 № 80н). В этом документе можно найти как общий порядок оформления, так и форму декларации.

Удобнее всего, конечно, заполнять форму через бесплатный сервис, который предоставляет на своем официальном сайте Роструд.

В декларации укажите:

в графе «Наименование юридического лица» полное название организации из ЕГРЮЛ/ЕГРИП или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (для ИП);

в графе «Место нахождения и место осуществления деятельности» укажите юридический адрес из ЕГРЮЛ/ЕГРИП и фактический адрес бизнеса. ИП должны указать свое место жительства и фактическое место предприятия;

в графах ИНН и ОГРН напишите соответствующие данные из ЕГРЮЛ/ЕГРИП;

в графе «Наименование должности, профессии или специальности работника» напишите название должности так, как она указана в отчете об оценке и ваших трудовых документах;

в графах «Номер (номера) рабочего места» укажите номера мест из отчета о СОУТ;

в графе «Реквизиты заключения эксперта организации, проводившей специальную оценку...» нужно написать номер и дату заключения компании, которая оценивала места;

в графе «Регистрационный номер в реестре организаций...» вы должны указать реестровый номер компании, оценившей места. Это можно узнать у сотрудников компании или на сайте Минтруда;

в графе «Дата подачи декларации» укажите то число, когда декларация будет полностью заполнена и отправлена в уполномоченный орган;

поле «Сведения о регистрации декларации» заполнять не нужно, это место для отметки трудовой инспекции;

не забудьте подписать декларацию у директора организации (у индивидуального предпринимателя, если декларация подается по ИП).

Как подать декларацию о СОУТ в электронном виде

Пункт 4 порядка № 80н разрешает подавать декларацию в цифровом виде. Для этого надо лишь соблюсти несколько требований.

Во-первых, для заполнения и подачи нужно использовать специальный бесплатный сервис на сайте Роструда declaration.rostrud.gov.ru. Заполнить все поля декларация можно как в самом сервисе, таки путем экспорта из уже готовой декларации в формате docx .

Во-вторых, для успешной сдачи декларации потребуется квалифицированная электронная подпись организации. Заказать ее можно в специализированной компании, имеющий соответствующую аккредитацию в Минкомсвязи. Эта подпись будет полезна не только для сдачи декларации СОУТ, но и для сдачи других видов отчетности.

Как узнать, подана ли декларация о СОУТ

Для проверки статуса рассмотрения декларации Роструд создал отдельный сервис проверки декларации в реестре: declaration.rostrud.gov.ru/declaration. Если заполнить ИНН организации и регион, то сервис должен показать информацию о поданной декларации, дате ее регистрации и сроках действия.

Однако случается, что данный реестр долго не обновляют. Если вы подали декларацию, но в реестре она не появилась, то следует отправить официальный запрос ГИТ, в которую был отправлен документ.

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Срок действия декларации о СОУТ

Ранее декларация действовала пять лет. Пятилетний срок начинал течь со дня составления отчета о проведении СОУТ (ч. 4 ст. 11 федерального закона № 426-ФЗ). После окончания данного срока декларация автоматически продлялась на те же пять лет, если не произошли события, прямо перечисленные в ч. 5 ст.11 федерального закона № 426-ФЗ. К таким событиям относятся, в частности, несчастный случай на производстве, появление профессиональных заболеваний, а также обнаружение контролирующими органами нарушений норм охраны труда.

С 2021 года документ о СОУТ действует бесконечно, если не изменились производственные факторы и не произошли события из ч. 5 ст.11 федерального закона № 426-ФЗ.