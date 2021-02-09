НДФЛ и взносы с оплаты санаторно-курортных путевок работникам

Некоторые компании приобретают для своих работников и их детей путевки на санаторно-курортное лечение. Облагаются ли стоимость таких путевок и оплата проезда НДФЛ и страховыми взносами?
Путевка является доходом работника, полученным в натуральной форме. Но Налоговым кодексом предусмотрены льготы.
НДФЛ с оплаты санаторно-курортной путевки работника
НДФЛ не нужно платить ни с суммы компенсации работникам, ни с суммы оплаты за путевку на санаторно-курортное лечение.
Налогом не облагается стоимость путевок, приобретенная работодателем для:
- своих работников и (или) членов их семей;
- своих бывших работников, уволившихся в связи с выходом на пенсию по инвалидности или по старости;
- инвалидов, вне зависимости от того, состоят ли они в трудовых отношениях с этой компанией или нет;
- детей не достигших возраста 16 лет, вне зависимости от того, работают ли их родители в данной организации или нет.
Пунктом 9 статьи 217 Налогового кодекса установлены условия, которые нужно соблюсти для освобождения от НДФЛ. Вот они:
1. Услуги оказывают санаторно-курортные или оздоровительные организации, находящиеся на территории России. Документами, подтверждающими санаторно-курортный или оздоровительный статус организации, могут являться лицензия и учредительные документы.
2. Стоимость таких санаторно-курортных путевок должна быть предоставлена за счет одного из источников:
- за счет чистой прибыли организации (т.е. расходы по такой компенсации (оплате) не отнесены к расходам по налогу на прибыль);
- за счет средств бюджетов РФ; за счет средств религиозных организаций, а также иных некоммерческих организаций, одной из целей деятельности которых в соответствии с учредительными документами является деятельность по социальной поддержке и защите граждан;
- за счет средств, получаемых от деятельности, в отношении которой организации (ИП) применяют специальные налоговые режимы.
3. Подтверждающие платежные документы: договор или контракт, чеки, квитанции, акт об оказании услуг.
Организация может компенсировать работнику еще и проезд к санаторию. Тогда часть компенсации или оплаты, равная стоимости проезда, облагается НДФЛ.
Страховые взносы со стоимости санаторно-курортной путевки
Если работодатель оплачивает путевку за самого работника, то страховые взносы на санаторно-курортное лечение придется начислить. При этом источник финансирования оплаты таких путевок (за счет средств ФСС или силами работодателя) никакой роли не играет.
Иначе обстоит дело с оплатой санаторно-курортных путевок и проезда для детей работников. Если организация приобретает путевки и оплачивает проезд непосредственно для членов семьи работников, то данные суммы не облагаются страховыми взносами, поскольку эти физические лица не состоят с ней в трудовых отношениях.
Судьи считают иначе. Оплата стоимости санаторно-курортного лечения не зависит от квалификации работников, сложности, качества, количества, условий выполнения работы. Данные суммы не являются стимулирующими или компенсирующими, не включены в систему оплаты труда. А значит, не признаются объектом обложения страховыми взносами. Такой вывод содержится в Определениях Верховного суда РФ от 30 марта 2017 г. № 310-КГ17-2161, от 3 ноября 2017 г. № 309-КГ17-15716, от 6 мая 2019 г № 310-ЭС19-4593.