НДФЛ и взносы с оплаты санаторно-курортных путевок работникам

Некоторые компании приобретают для своих работников и их детей путевки на санаторно-курортное лечение. Облагаются ли стоимость таких путевок и оплата проезда НДФЛ и страховыми взносами?

Путевка является доходом работника, полученным в натуральной форме. Но Налоговым кодексом предусмотрены льготы.

НДФЛ с оплаты санаторно-курортной путевки работника

НДФЛ не нужно платить ни с суммы компенсации работникам, ни с суммы оплаты за путевку на санаторно-курортное лечение.

Налогом не облагается стоимость путевок, приобретенная работодателем для:

своих работников и (или) членов их семей;

своих бывших работников, уволившихся в связи с выходом на пенсию по инвалидности или по старости;

инвалидов, вне зависимости от того, состоят ли они в трудовых отношениях с этой компанией или нет;

детей не достигших возраста 16 лет, вне зависимости от того, работают ли их родители в данной организации или нет.

Пунктом 9 статьи 217 Налогового кодекса установлены условия, которые нужно соблюсти для освобождения от НДФЛ. Вот они:

1. Услуги оказывают санаторно-курортные или оздоровительные организации, находящиеся на территории России. Документами, подтверждающими санаторно-курортный или оздоровительный статус организации, могут являться лицензия и учредительные документы.

2. Стоимость таких санаторно-курортных путевок должна быть предоставлена за счет одного из источников:

за счет чистой прибыли организации (т.е. расходы по такой компенсации (оплате) не отнесены к расходам по налогу на прибыль);

за счет средств бюджетов РФ; за счет средств религиозных организаций, а также иных некоммерческих организаций, одной из целей деятельности которых в соответствии с учредительными документами является деятельность по социальной поддержке и защите граждан;

за счет средств, получаемых от деятельности, в отношении которой организации (ИП) применяют специальные налоговые режимы.

3. Подтверждающие платежные документы: договор или контракт, чеки, квитанции, акт об оказании услуг.

Организация может компенсировать работнику еще и проезд к санаторию. Тогда часть компенсации или оплаты, равная стоимости проезда, облагается НДФЛ.

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Страховые взносы со стоимости санаторно-курортной путевки

Если работодатель оплачивает путевку за самого работника, то страховые взносы на санаторно-курортное лечение придется начислить. При этом источник финансирования оплаты таких путевок (за счет средств ФСС или силами работодателя) никакой роли не играет.

Иначе обстоит дело с оплатой санаторно-курортных путевок и проезда для детей работников. Если организация приобретает путевки и оплачивает проезд непосредственно для членов семьи работников, то данные суммы не облагаются страховыми взносами, поскольку эти физические лица не состоят с ней в трудовых отношениях.