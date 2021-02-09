Вы узнали, что ваш контрагент запустил процедуру банкротства. Что делать?

7 января 2021 года истек срок действия моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлению кредиторов для организаций и ИП из пострадавших отраслей, который действовал с 4 апреля 2020 года и был продлен осенью.

Если за 2020 год количество корпоративных банкротств сократилось на 19,9 %, то количество банкротств граждан (включая индивидуальных предпринимателей) увеличилось на 72,6 % по сравнению с 2019 годом (источник: «Статистический бюллетень ЕФРСБ»).

Несмотря на отсутствие общей динамики банкротств за период после окончания срока действия моратория, существует обоснованная гипотеза, что нас ожидает «лавина» банкротств как компаний, так и индивидуальных предпринимателей. Подавляющее большинство банкротов/потенциальных банкротов выступают или когда-либо выступали в качестве контрагентов.

Прежде чем описать рекомендуемые действия при обнаружении факта банкротства вашего контрагента, необходимо указать небольшой алгоритм, который будет актуален до заключения с ним договора.

Итак, перед заключением контракта следует совершить следующие превентивные мероприятия:

Проверить потенциального контрагента на сайте ФССП на наличие открытых исполнительных производств. Посмотреть актуальные дела компании на сайте Картотеки арбитражных дел. Это позволит вам не только узнать информацию о наличии/отсутствии судебного акта о введении процедуры банкротства, но и понять, есть ли «проблемы» с исполнением обязательства потенциальным контрагентом. Проверить компанию на сайте Федресурса на наличие публикации о намерении подать заявление о банкротстве на вашего потенциального контрагента.

Указанный алгоритм является базовым способом проверить контрагентов. Однако, как показывает практика, не все компании пользуются даже этим минимумом.

Что делать, если вы узнаете о банкротстве контрагента на стадии действующего контракта?

Как только вы узнали о начале процедуры банкротства контрагента, необходимо действовать быстро, так как в противном случае вы рискуете пропустить срок включения в реестр требований должника (РТК). Заявление о включении требования в РТК необходимо будет подать в арбитражный суд, где рассматривается дело о банкротстве контрагента. Перед тем как подать заявление, необходимо проанализировать ваше требование с акцентом на следующие важные составляющие:

Основание задолженности. Удовлетворяются лишь денежные требования. Обеспечено ли ваше требование залогом. В этом случае вы будете иметь приоритет. Именно вы будете определять порядок реализации залогового имущества, а большая часть вырученных средств с реализации залогового имущества будет направлена на удовлетворение ваших требований. Требование должно быть реальным. Вы не должны входить с должником (контрагентом) в одну группу лиц, не являться аффилированным по отношению к нему или относиться к лицам, контролирующим должника. Указанный пункт особенно активно развивается последние годы посредством судебной практики и направлен на выявление «прикрывания» финансирования должника. Неустраненные контролирующим лицом разумные сомнения относительно того, являлось ли предоставленное им финансирование компенсационным, толкуются в пользу независимых кредиторов. В противном случае ваши требования суд может не включить в РТК или понизить в очередности (один из последних обзоров судебной практики: «Обзор судебной практики разрешения споров, связанных с установлением в процедурах банкротства требований контролирующих должника и аффилированных с ним лиц» (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 29.01.2020).

Подготовьте документы, подтверждающие существования правоотношений с контрагентом. Если у суда будут сомнения в реальности, то вам понадобятся дополнительные доказательства реальности сделки.

Важно учитывать, что информация о банкротстве вашего контрагента актуальна для вас не только в случае, когда у вас существует действующий контракт, но и при наличии уже завершенных договоров.

Закон о банкротстве позволяет оспорить сделки должника за последние три года. Если суд установит причинение сделкой вреда кредиторам или преимущественное удовлетворение требований одного кредитора перед другими, то сделка будет признана недействительной, что грозит вам возвратом денежных средств по договору должнику и включению в РТК.

Что делать, если вы были активным контрагентом должника?

Необходимо провести ретроспективный due diligence сделок и обратить внимание на следующие ключевые акценты:

вы знаете о неплатежеспособности или недостаточности имущества контрагента на дату заключения сделки;

вы являетесь являетесь заинтересованным лицом по отношению к должнику;

стоимость переданного имущества/принятых обязательств составляет 20 и более процентов от балансовой стоимости активов должника (контрагента);

после совершения сделки по передаче имущества должник продолжает владеть/пользоваться или иным образом контролировать это имущество;

сделка совершена с неравноценным встречным исполнением (не на рыночных условиях).

Если ваша сделка содержит хотя бы один из вышеуказанных признаков, то с высокой долей вероятности ее попытаются оспорить. В таком случае вам понадобятся доказательства реальности сделки и своей добросовестности. Таковыми могут являться первичные документы по договору, переписка с контрагентом, подтверждение перехода имущества. Куда сложнее обстоит дело с доказательством того, что ваш контрагент отвечал признакам неплатежеспособности на момент совершения сделки (например, наличие исполнительных производств). Именно во избежание этого нужно выполнять элементарную проверку контрагента, алгоритм которого описан в начале настоящего материала.

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В заключение приведем довольно часто встречающийся случай.

Компания продала автомобиль. Через некоторое время в отношении компании была введена процедура банкротства. Арбитражный управляющий обратился в суд с заявлением об оспаривании сделки. Покупателю удалось доказать, что на момент заключения договора купли-продажи он не мог узнать о финансовых проблемах продавца, вел себя добросовестно, проявлял должную осмотрительность, сам владел автомобилем, оплачивал техническое обслуживание и штрафы. Соответственно, в требовании признать сделку недействительной арбитражному управляющему суд отказал.

Проявляйте должную осмотрительность при совершении сделок и проверяйте своего контрагента перед заключением контракта.