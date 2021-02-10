Что делать, если на карту ошибочно перечислены чужие средства? Рассказал Верховный Суд

Неожиданное гражданское дело пересмотрел недавно Верховный суд РФ. Он изучил спор банка и его клиентки, которой финансовая организация из-за сбоя в программе перечислила гораздо больше денег, чем внесла на счет сама гражданка.

В деталях эта, кстати, не так уж и редкая ситуация выглядела следующим образом.

Гражданка положила на счет своей дебетовой карты почти полмиллиона рублей. А зачислился ей на карту почти миллион рублей из-за сбоя программы. Дама это заметила и успела вывести деньги до того, как банк обнаружил свою ошибку и отменил операцию.

Прошло время, и банк потребовал от своей клиентки вернуть не только ошибочно начисленное, но и проценты. А это оказалось почти двести тысяч рублей. Кредитная организация сочла, что это был незапланированный овердрафт. Для тех, кто не знает, овердрафт — это краткосрочный кредит с солидным процентом. Для овердрафта в банке, о котором идет речь, ставка составляла 40 процентов годовых. А вот с такими процентами клиентка банка не согласилась. У банка не было другого выхода, как отправиться в местные суды. Те встали на сторону банка. Так спор дошел до Верховного суда РФ.

Районный суд согласился с банком. Суд решил, что банк не сам решил установить лимит овердрафта на карте, а сделал это по необходимости, так как фактическая сумма операции превысила остаток на счете. Районный суд в итоге взыскал с дамы всю сумму, которую попросил банк, — это были переплаченные деньги плюс набежавшие почти за год проценты.

Апелляция и кассация с таким решением своих коллег из суда первой инстанции согласились.

В Верховном суде представитель клиентки заявил, что договор потребительского кредита считается заключенным, если согласованы индивидуальные условия. Так сказано в статье 7 закона о потребительском кредите — «Заключение договора потребительского кредита».

Такой договор клиентка банка не подписывала. Банк же настаивал на своем — дама подписала заявление о получении карты, где есть информация о согласии с условиями выпуска и обслуживания карт. Они обнародованы и есть на сайте банка. И такой пункт этих условий учитывали нижестоящие судебные инстанции: когда производится операция, сумма которой больше остатка по счету, это уже овердрафт.

Верховный суд, выслушав стороны и проверив материалы дела, напомнил, что кредитная организация может предоставить овердрафт по карте, только если возможность кредитования предусмотрена договором банковского счета.

Еще суд указал на заявление гражданки, что переплаченные ей деньги она согласна была вернуть. Поэтому, по мнению суда, апелляция и кассация должны определиться, как считать переплаченные деньги — необоснованным обогащением или кредитом с большими процентами? При этом отменять само решение районного суда, который согласился с доводами банка, Верховный суд не стал.

Вероятно, овердрафта конкретно в этом случае не было: клиент не осуществил перерасход. А минус на счете появился, только когда банк списал переведенную по ошибке сумму. Действия же клиента по снятию наличных нельзя признать согласием на выдачу кредита (конклюдентным действием).

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И еще один важный нюанс: а знал ли клиент, что деньги зачислены ошибочно? На самом деле в судебной практике последних лет ситуации, когда по технической ошибке клиент банка получает больше, действительно встречаются. Но вот та же судебная практика говорит, что все суды, которые рассматривали похожие споры, вставали на сторону банков.