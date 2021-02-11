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Взыскание материального ущерба с работника: примеры из жизни

Разберем несколько реальных ситуаций.

Когда с работника не получится взыскать ущерб, причиненный чужому автомобилю из-за ДТП

Определение ВС РФ от 13.01.2020 N 78-КГ19-54

Водитель-экспедитор попал в аварию: наехал на автомобиль из-за того, что не учел метеорологические условия и нарушил ПДД. Однако к административной ответственности его привлекать не стали, поскольку отсутствовал состав правонарушения. Организация возместила ущерб владельцу другой машины, а потом через суд попыталась взыскать расходы со своего работника.

Верховный суд встал на сторону работника. В полном размере можно взыскать с работника ущерб, если в результате ДТП вынесено постановление об административном наказании. Однако в отношении работника такого постановления не вынесено.

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Договор о полной индивидуальной материальной ответственности в этой ситуации применить нельзя. В специальный перечень не входят должность водителя и работы по управлению транспортным средством.

Размер подлежащего взысканию с работника ущерба может быть снижен не только по его заявлению, но и по инициативе суда

Определение Верховного Суда РФ от 9 сентября 2019 г. N 44-КГ19-10

По вине работника, управлявшего принадлежащим работодателю автомобилем, произошло ДТП, был причинен ущерб третьему лицу. Сумма причиненного работником ущерба была взыскана третьим лицом с работодателя, а тот впоследствии обратился в суд с просьбой о взыскании сумм причиненного ущерба в полном объеме с работника.

Суды посчитали, что возможность применения положений ст. 250 ТК РФ отсутствовала, поскольку данные о материальном и семейном положении работника суду не представлялись.
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Однако Верховный Суд РФ посчитал это неверным и указал, что правила о снижении размера ущерба, подлежащего взысканию с работника, могут применяться судом не только по заявлению работника, но и по инициативе суда.

В случае, если такого заявления от работника не поступило, суду необходимо вынести на обсуждение сторон вопрос о снижении размера ущерба, подлежащего взысканию с работника, и для решения этого вопроса оценить обстоятельства, касающиеся материального и семейного положения работника, а также конкретной ситуации, в которой работником причинен ущерб.

Нельзя взыскать с работника неосновательное обогащение

Определение ВС РФ от 17.02.2020 N 85-КГ19-12

Работодатель обвинил работника в том, что он втайне перечислял деньги общества на личную банковскую карту. Чтобы взыскать с него неосновательное обогащение, организация обратилась в суд. Спор дошел до Верховного суда, который указал, что к трудовым отношениям нельзя применять нормы ГК РФ о возврате неосновательного обогащения.

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Работодатель может взыскать с работника только прямой действительный ущерб по правилам ТК РФ.

Хорошо, что можно почитать судебную практику и не совершить ошибок — не пытаться в суде взыскать штраф с водителя (часто встречаю такие желания клиентов, приходится отговаривать), не пытаться взыскать неосновательное обогащение с работника (был такой случай и в моей практике — мы с работником выиграли). Также нужно быть готовыми к тому, что суд может уменьшить сумму взыскания, даже если компания все сделала правильно...То есть, изучение судебной практики бережет нас не только от ошибок, но и от разочарований.
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