Главбух против министра строительства, или Зачем бухгалтеру знать КоАП РФ

Как бы нас не убеждали, что контролирующие органы помогают бизнесу, мы знаем, что их основная цель — выявление допущенных предприятием нарушений и как следствие, выписывание штрафа, желательно в максимальном размере, а для этого все методы хороши. Здесь и неверная квалификация административного правонарушения, и неверное определение суммы штрафа, а также неверное исчисление срока давности по вменяемому правонарушению.

Вот и в нашем случае проверяющие постарались на все 100 процентов.

Фабула дела

Документ: Постановление Верховного Суда РФ от 18.12.2020 N 6-АД20-2

ООО «СЗ Тяжпрессмаш» занималось строительством многоквартирного дома, а в соответствии с ч. 1 ст. 3.1 ФЗ от 30 декабря 2004 г. N 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» застройщик, привлекающий денежные средства участников долевого строительства, обеспечивает свободный доступ к информации (раскрывает информацию), предусмотренной данным законом, путем размещения ее в единой информационной системе жилищного строительства (ЕИСЖС). Информация считается раскрытой после ее размещения в указанной системе.

Ответственным за размещение информации в ЕИСЖС назначили главного бухгалтера предприятия Демкову Ю.В.

В ходе мониторинга информации, размещенной в ЕИСЖС, должностным лицом министерства сделан вывод о том, что в нарушение пункта 11.2 части 1 статьи 21 Закона № 214-ФЗ застройщиком ООО «СЗ «Тяжпрессмаш» в указанной системе не размещена информация о количестве заключенных договоров. В результате рассмотрения дела постановлением министра строительного комплекса Рязанской области от 18 февраля 2020 г. главный бухгалтер ООО «СЗ «Тяжпрессмаш» привлечена к административной ответственности.

Она была признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 13.19.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и подвергнута административному наказанию в виде административного штрафа в размере 15 000 рублей.

Поскольку ведение ЕИСЖС предусмотрено Законом о долевом строительстве, проверяющие решили, что нарушено законодательство именно в этой сфере. Значит, действует специальный годичный срок давности. Но суды решили, что должен применяться общий срок давности. Нарушение произошло в сфере связи и информации. Специальных сроков давности для нарушений в этой сфере нет, и Верховный суд подтвердил решение судов.

Выводы судов

1. Предусмотренное указанной нормой административное правонарушение включено в главу 13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях «Административные правонарушения в области связи и информации», а срок давности в области связи и информации по общим правилам статьи 4.5 КоАП РФ составляет два месяца со дня совершения административного правонарушения.

2. За нарушение требований законодательства об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости административная ответственность предусмотрена статьей 14.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, которая содержится главе 14 названного кодекса «Административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций».

Для справки

Сроки давности установлены ч. 1 и ч. 3 ст. 4.5 КоАП РФ:

2 месяца — общий срок давности по делам, которые рассматривают органы и должностные лица;

3 месяца — общий срок давности по делам, которые рассматривают судьи;

1 год, 2 года, 3 года, 6 лет — специальные сроки давности по отдельным видам нарушений, перечисленным в ч. 1 ст. 4.5 КоАП РФ;

1 год — специальный срок при привлечении к ответственности должностных лиц за нарушения, санкция по которым предусматривает дисквалификацию (если больший срок не предусмотрен в ч. 1 ст. 4.5 КоАП РФ).

Необходимо учитывать, что :

постановление по делу об административном правонарушении не может быть вынесено по истечении двух месяцев (по делу об административном правонарушении, рассматриваемому судьей, — по истечении трех месяцев) со дня совершения административного правонарушения.

в случае совершения административного правонарушения, выразившегося в форме бездействия, срок привлечения к административной ответственности исчисляется со дня, следующего за последним днем периода, предоставленного для исполнения соответствующей обязанности.

при длящемся административном правонарушении сроки начинают исчисляться со дня обнаружения административного правонарушения. При применении данной нормы необходимо исходить из того, что длящимся является такое административное правонарушение (действие или бездействие), которое выражается в длительном непрекращающемся невыполнении или ненадлежащем выполнении предусмотренных законом обязанностей.

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Выводы и рекомендации

Следует обратить внимание на то, что не все контролирующие органы вправе выносить постановления о привлечении юридического лица к ответственности в виде административного штрафа. Ряд органов вправе лишь обратиться в судебные инстанции для разрешения вопроса о наложении штрафа на юридическое лицо. В то время как компания вправе оспорить вынесенное судебное решение.

Еще одной ошибкой проверяющих является отсутствие или привлечение неуполномоченного представителя при привлечении к административной ответственности или его ненадлежащее уведомление.

Другой такой ошибкой административного органа является неправильная квалификации административного правонарушения. Зачастую государственные органы привлекают к административной ответственности, но при этом неправильно квалифицируют совершенное административное деяние.

Также распространенной ошибкой при привлечении к административной ответственности является несоблюдение проверяющими сроков давности.

Часто в материалах дела об административном правонарушении присутствуют противоречивые данные. То есть, например, данные, занесенные в сам протокол, не соответствуют занесенным данным, указанным в постановлениях (даты, фамилии, подписи, объекты проверки и т.д.).

Это далеко не исчерпывающий перечень ошибок, допускаемых контролирующими органами при привлечении к административной ответственности, поэтому всегда необходимо внимательно изучать документы подготавливаемые контролирующими органами.