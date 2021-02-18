Обзор основных изменений в законах по охране труда

Регуляторная гильотина — сейчас, наверное, самая горячая и обсуждаемая тема на всех российских предприятиях. Масштабная работа по пересмотру и актуализации законодательной базы всех сфер и отраслей экономики, проводимая по указу Президента РФ, проходила в 2018-2020 годах, но мало кто мог предположить, какие результаты она покажет.
И вот уже с 01.01.2021 года большое количество нормативно-правовых актов утратили силу и вместо них появились новые документы. Результаты работы отражены в двух Постановлениях Правительства, являющихся на данный момент основным ориентиром по изменениям:
- документы, которые утратили силу, перечислены в Постановлении Правительства РФ от 04.08.2020 № 1181 «О признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов Правительства РФ и об отмене актов и отдельных положений актов федеральных органов исполнительной власти, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю при осуществлении федерального государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, и федерального государственного контроля (надзора) в сфере социального обслуживания»;
- документы, которые не затронула (или пока что не затронула) регуляторная гильотина, отражены в Постановлении Правительства РФ от 31 декабря 2020 г. № 2467 «Об утверждении перечня нормативных правовых актов и групп нормативных правовых актов Правительства РФ, нормативных правовых актов, отдельных положений нормативных правовых актов и групп нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, правовых актов, отдельных положений правовых актов, групп правовых актов исполнительных и распорядительных органов государственной власти РСФСР и Союза ССР, решений Государственной комиссии по радиочастотам, содержащих обязательные требования, в отношении которых не применяются положения частей 1, 2 и 3 статьи 15 Федерального закона «Об обязательных требованиях в Российской Федерации».
Сегодня мы предлагаем рассмотреть основные изменения законодательства в сфере охраны труда. С 01.01.2021 утратили силу 113 Правил по охране труда, вместо них введено в действие 40 Правил по охране труда, но в ближайшее время планируется ввести еще несколько.
Рассматривать детально все Правила в рамках одной статьи не представляет смысла, поэтому приведем вам общие изменения, которые внедрены во все новые правила.
- Во всех новых правилах по охране труда введено понятие оценки уровня производственного риска. Процедура оценки рисков еще не прописана официально, но ожидается отдельный нормативно-правовой акт на эту тему.
- Работодатель теперь имеет право официально внедрять дистанционный контроль: устанавливать приборы, устройства, оборудование или комплекс приборов, обеспечивающих дистанционную видео-, аудио или иную фиксацию производственных процессов.
- У работодателя появилась возможность ведения электронного документооборота в сфере охраны труда. Проводить инструктажи и обучение сотрудников теперь можно удаленно. Удаленно можно также и выдавать наряд-допуска. В некоторых случаях допустимо использование электронной цифровой подписи для идентификации личности сотрудника. Точная схема использования ЭЦП пока нигде не прописана, ожидается дополнительный подзаконный акт на эту тему.
- Для всех документов установлен определенный срок действия, и он составляет 6 лет. По прошествии этого времени документ должен быть либо пересмотрен и актуализирован, либо переутвержден. Поэтому вся законодательная база теперь будет свежей, регулярно пересматриваться и не отставать от технологических процессов, как это было ранее.
- В новых правилах постарались по максимуму сконсолидировать всю информацию на одну тему в одном документе, чтобы было как можно меньше ссылок на другие правила по охране труда и другие нормативно-правовые акты, а также отсутствовали противоречия. Кстати, теперь в случае нахождения каких-либо противоречий с 2021 года действует следующее правило, которое условно всегда и так было, но теперь прописано официально: если по одному вопросу действует одновременно несколько нормативных документов, которые противоречат друг другу, нужно применять документ большей юридической силы, а в случае, если противоречат друг другу нормативные акты равной юридической силы, то достаточно будет соблюдать требования одного из них. В этом случае оштрафовать за несоблюдение другого НПА проверяющие не смогут.
Что касается изменений в каждом из конкретных правил по охране труда, то некоторые Правила изменились не так ярко выраженно, в основном, из них убрали ссылки и дублирование информации по общим темам, подкорректировали понятия и убрали устаревшую информацию. А некоторые правила, например, правила по эксплуатации электроустановок, пожарная безопасность, работа на высоте претерпели множество корректировок и нововведений.
Сейчас для работодателей основной задачей является проведение анализа новых правил по охране труда, актуализация внутренней локальной документации в организации в соответствии с изменениями, проведение внеочередного обучения и внепланового инструктажа в объеме изменений в случае необходимости. В соответствии с действующим законодательством, у работодателей на эти мероприятия в распоряжении есть 1 месяц.
Но, к сожалению или к счастью, изменения в охране труда на этом не заканчиваются и впереди нас ждет еще 2 года, в течение которых будут появляться новые законодательные документы.
Так, в марте ожидается вступление в силу обновленного порядка проведения медосмотров, в июле — обновление X раздела об охране труда Трудового Кодекса РФ, а в сентябре появится новый порядок обучения по охране труда.
Поэтому, в связи с огромным масштабом работы, настоятельно рекомендуем вам держать на контроле и отслеживать ситуацию по изменениям в НПА, вовремя актуализировать свою внутреннюю документацию и технологические процессы на вашем предприятии во избежание проблем и возможных штрафных санкций со стороны контрольно-надзорных органов.