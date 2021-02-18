Обзор основных изменений в законах по охране труда

Регуляторная гильотина — сейчас, наверное, самая горячая и обсуждаемая тема на всех российских предприятиях. Масштабная работа по пересмотру и актуализации законодательной базы всех сфер и отраслей экономики, проводимая по указу Президента РФ, проходила в 2018-2020 годах, но мало кто мог предположить, какие результаты она покажет.

И вот уже с 01.01.2021 года большое количество нормативно-правовых актов утратили силу и вместо них появились новые документы. Результаты работы отражены в двух Постановлениях Правительства, являющихся на данный момент основным ориентиром по изменениям:

документы, которые утратили силу, перечислены в Постановлении Правительства РФ от 04.08.2020 № 1181 «О признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов Правительства РФ и об отмене актов и отдельных положений актов федеральных органов исполнительной власти, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю при осуществлении федерального государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, и федерального государственного контроля (надзора) в сфере социального обслуживания»;

документы, которые не затронула (или пока что не затронула) регуляторная гильотина, отражены в Постановлении Правительства РФ от 31 декабря 2020 г. № 2467 «Об утверждении перечня нормативных правовых актов и групп нормативных правовых актов Правительства РФ, нормативных правовых актов, отдельных положений нормативных правовых актов и групп нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, правовых актов, отдельных положений правовых актов, групп правовых актов исполнительных и распорядительных органов государственной власти РСФСР и Союза ССР, решений Государственной комиссии по радиочастотам, содержащих обязательные требования, в отношении которых не применяются положения частей 1, 2 и 3 статьи 15 Федерального закона «Об обязательных требованиях в Российской Федерации».

Сегодня мы предлагаем рассмотреть основные изменения законодательства в сфере охраны труда. С 01.01.2021 утратили силу 113 Правил по охране труда, вместо них введено в действие 40 Правил по охране труда, но в ближайшее время планируется ввести еще несколько.

Рассматривать детально все Правила в рамках одной статьи не представляет смысла, поэтому приведем вам общие изменения, которые внедрены во все новые правила.

Во всех новых правилах по охране труда введено понятие оценки уровня производственного риска. Процедура оценки рисков еще не прописана официально, но ожидается отдельный нормативно-правовой акт на эту тему. Работодатель теперь имеет право официально внедрять дистанционный контроль: устанавливать приборы, устройства, оборудование или комплекс приборов, обеспечивающих дистанционную видео-, аудио или иную фиксацию производственных процессов. У работодателя появилась возможность ведения электронного документооборота в сфере охраны труда. Проводить инструктажи и обучение сотрудников теперь можно удаленно. Удаленно можно также и выдавать наряд-допуска. В некоторых случаях допустимо использование электронной цифровой подписи для идентификации личности сотрудника. Точная схема использования ЭЦП пока нигде не прописана, ожидается дополнительный подзаконный акт на эту тему. Для всех документов установлен определенный срок действия, и он составляет 6 лет. По прошествии этого времени документ должен быть либо пересмотрен и актуализирован, либо переутвержден. Поэтому вся законодательная база теперь будет свежей, регулярно пересматриваться и не отставать от технологических процессов, как это было ранее. В новых правилах постарались по максимуму сконсолидировать всю информацию на одну тему в одном документе, чтобы было как можно меньше ссылок на другие правила по охране труда и другие нормативно-правовые акты, а также отсутствовали противоречия. Кстати, теперь в случае нахождения каких-либо противоречий с 2021 года действует следующее правило, которое условно всегда и так было, но теперь прописано официально: если по одному вопросу действует одновременно несколько нормативных документов, которые противоречат друг другу, нужно применять документ большей юридической силы, а в случае, если противоречат друг другу нормативные акты равной юридической силы, то достаточно будет соблюдать требования одного из них. В этом случае оштрафовать за несоблюдение другого НПА проверяющие не смогут.

Что касается изменений в каждом из конкретных правил по охране труда, то некоторые Правила изменились не так ярко выраженно, в основном, из них убрали ссылки и дублирование информации по общим темам, подкорректировали понятия и убрали устаревшую информацию. А некоторые правила, например, правила по эксплуатации электроустановок, пожарная безопасность, работа на высоте претерпели множество корректировок и нововведений.

Сейчас для работодателей основной задачей является проведение анализа новых правил по охране труда, актуализация внутренней локальной документации в организации в соответствии с изменениями, проведение внеочередного обучения и внепланового инструктажа в объеме изменений в случае необходимости. В соответствии с действующим законодательством, у работодателей на эти мероприятия в распоряжении есть 1 месяц.

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Но, к сожалению или к счастью, изменения в охране труда на этом не заканчиваются и впереди нас ждет еще 2 года, в течение которых будут появляться новые законодательные документы.

Так, в марте ожидается вступление в силу обновленного порядка проведения медосмотров, в июле — обновление X раздела об охране труда Трудового Кодекса РФ, а в сентябре появится новый порядок обучения по охране труда.

Поэтому, в связи с огромным масштабом работы, настоятельно рекомендуем вам держать на контроле и отслеживать ситуацию по изменениям в НПА, вовремя актуализировать свою внутреннюю документацию и технологические процессы на вашем предприятии во избежание проблем и возможных штрафных санкций со стороны контрольно-надзорных органов.