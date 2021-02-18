Справка об отсутствии задолженности по налогам: можно ли ей верить?

Налогоплательщикам в своей деятельности часто приходится получать от налоговиков справку о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам.

Эта справка может быть необходима:

для участия в госзакупках;

в банке;

при получении займа;

для подписания договоров;

при ликвидации ИП или ЮЛ;

по запросу контрагента.

Форма справок о состоянии расчетов утверждается Приказом ФНС РФ, на сайте ФНС подробно расписано, как можно получить такую справку. То есть все указывает на то, что данная справка является достоверным подтверждением состояния расчетов налогоплательщика с бюджетом.

Но как бы это странно не звучало, для самих налоговиков эта справка — вовсе не доказательство отсутствия задолженности по обязательным платежам.

Судебная практика

Документ: Постановление АС СЗО от 28.12.2020 по делу № А56-115257/2019

Фабула дела

Определением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 01.12.2019 возбуждено производство по делу о несостоятельности (банкротстве) Мамаевой Е.С. Решением от 22.01.2020 заявление Мамаевой Е.С. (далее Должник) о признании ее несостоятельной (банкротом) признано обоснованным, в отношении должника введена процедура реализации имущества.

ФНС обратилась 27.02.2020 в арбитражный суд с заявлением о включении требования в размере 2 776 руб. 64 коп. в реестр требований кредиторов должника. В обоснование заявления о включении требования в реестр уполномоченным органом представлены требования об уплате недоимки по налогу на имущество за период с 2016 по 06.02.2020 года.

Финансовый управляющий Должника возражал против заявленного ФНС требования, представив в материалы дела Справку, выданную налоговым органом, в соответствии с которой по состоянию на 02.03.2020 Мамаева Е.С. не имеет неисполненных обязанностей по уплате обязательных платежей. Суд первой инстанции, с которым согласился и апелляционный суд, отказал в признании требования ФНС обоснованным, указав на недоказанность его обоснованности.

Последнее требование налогового органа — от 06.02.2020 года, а справку об отсутствии задолженности Должнику налоговики выдали 02.03.2020 года, т. е. уже при наличии недоимки указанной в требовании от 06.02.2020 года.

Получается, что у налоговиков правая рука не ведает, что творит левая рука?

Но уполномоченный орган на то и уполномоченный, поэтому из-за 2 776 руб. 64 коп. налоговики идут в кассацию. В кассационной жалобе ФНС просит отменить раннее принятые судебные решения и включить их требование в реестр.

В обоснование кассационной жалобы ФНС указывает, что справка об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов отражает отсутствие задолженности у должника перед бюджетом исключительно по текущим платежам, представляет собой документ внутреннего учета и не может являться относимым и допустимым доказательством, подтверждающим отсутствие задолженности.

И вот суд кассационной инстанции, проверив доводы ФНС, пришел к выводу, что поскольку Справка не является бесспорным доказательством исполнения налогоплательщиком соответствующей обязанности, нельзя признать данный спор рассмотренным полно и всесторонне. Отказ налоговикам в удовлетворении требования о включении в реестр нельзя признать законным и обоснованным. Ввиду изложенного обжалуемые судебные акты подлежат отмене, а дело — направлению на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Но возникает вопрос. Если Справка об отсутствии задолженности по налогам является документом внутреннего учета, но она не является подтверждением задолженности, может, и Требование от уплате недоимки также является документом внутреннего учета и не подлежит исполнению?

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Вывод

Приведенное решение суда наглядно демонстрирует, что даже кажущиеся неопровержимыми доказательства могут быть преодолены неформальным подходом суда к изучению фактически сложившихся правоотношений.

В связи с этим не стоит рассчитывать исключительно на такого рода документы. Наряду с ними необходимо формировать дополнительную правовую позицию, если к этому есть соответствующие предпосылки.

Кроме того, важно учитывать, что в целом сейчас наблюдается очень «гибкий» подход судов к защите интересов государственных органов и споры с участием ФНС в делах о банкротстве — не исключение. Поэтому стоит привлекать к участию и в этой категории дел налоговых специалистов.